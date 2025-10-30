English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

U.S. Nuclear Weapons: পরমাণু-ড্রোন নিয়ে রাশিয়ার উপর ভয়ংকর খাপ্পা ট্রাম্প! চোয়ালশক্ত পুতিনের চোখ চোখে রেখে শেষে পরমাণু বোমা ফেলেই...

U.S. to Start Nuclear Weapons Testing: ১৯৯২ সালে হয়েছিল। যে ভেন্যুতে এই টেস্ট হয়েছিল তারা জানিয়েছে, প্রয়োজনে জায়গাটি আবারও পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার জন্য দেওয়া যেতে পারে। তবে কি অচিরেই হতে চলেছে সেই পরীক্ষা? কী বলছেন ট্রাম্প? কেন রাশিয়ার উপর খাপ্পা তিনি?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 30, 2025, 06:48 PM IST
U.S. Nuclear Weapons: পরমাণু-ড্রোন নিয়ে রাশিয়ার উপর ভয়ংকর খাপ্পা ট্রাম্প! চোয়ালশক্ত পুতিনের চোখ চোখে রেখে শেষে পরমাণু বোমা ফেলেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (U. S. President Donald Trump) তাঁর দেশের সামরিক নেতৃত্বকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা ফের শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর দাবি, রাশিয়া (Russia) ও চিনের (China) মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই তাঁর এ সিদ্ধান্ত। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, ট্রাম্পের এই মন্তব্যের সঙ্গে পুতিনের গভীর যোগ আছে (Russian President Vladimir Putin)।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Bengal Weather: 'মন্থা'র জেরে এখনও কতদিন বৃষ্টি চলবে? দুই বঙ্গের জেলায় জেলায় কতদিন ঘোর দুর্যোগের ঘনঘটা?

চিনের সঙ্গে বৈঠকের ঠিক আগে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোলান্ড ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, অন্য দেশগুলির পারমাণবিক পরীক্ষা কর্মসূচির কারণেই তিনি ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ারকে (প্রতিরক্ষা দফতর) নির্দেশ দিয়েছেন। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা সমানভাবে শুরু হবে। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের ঠিক আগে ট্রাম্প এই বার্তা দিলেন।

রাশিয়া

ট্রাম্প বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক অস্ত্র আছে। এর পরই রাশিয়া, আর অনেক পিছনে তৃতীয় স্থানে চিন। প্রসঙ্গত, ১৯৯২ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালায়নি। এদিকে, সম্প্রতি পারমাণবিক শক্তিচালিত ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে রাশিয়া। এর তীব্র সমালোচনা করেন ট্রাম্প। তবে রাশিয়ার সমালোচনা করার কয়েকদিন পরে তিনি  দেশকে এই নির্দেশ দেন।

অবিলম্বে শুরু হবে

বুধবার রাতের এক পোস্টে ট্রাম্প পারমাণবিক অস্ত্রের অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার কথা স্বীকার করেন। তবে পাশাপাশি তিনি বলেন, তাঁর প্রথম মেয়াদেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার সংস্কার ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তিনি আরও বলেন, চিনের পারমাণবিক কর্মসূচি আর পাঁচ বছরের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সম পর্যায়ের হয়ে যাবে। ট্রাম্প তাঁর পোস্টে পরীক্ষার ধরন বা তা কবে ও কোথায় হবে, সে বিষয়ে কোনো বিস্তারিত তথ্য অবশ্য দেননি। তিনি শুধু লেখেন, প্রক্রিয়াটি অবিলম্বে শুরু হবে।

আরও পড়ুন: Premananda Maharaj: প্রেম ও লাভ ম্যারেজ নিয়ে স্বামী প্রেমানন্দের আশ্চর্য অবিশ্বাস্য প্রেম-কথা! না-শুনলে জীবনে নেমে আসতে পারে অভিশাপ...

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বশেষ পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালিয়েছিল ১৯৯২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডার এক ভূগর্ভস্থ অঞ্চলে সেই পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। সেই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ডিভাইডার'। এই গবেষণাগারই বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরির কাজে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব নিউক্লিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি জানিয়েছে, প্রয়োজনে ওই জায়গাটি আবারও পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার জন্য দেওয়া যেতে পারে। তবে কি অচিরেই হতে চলেছে সেই পরীক্ষা?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
U.S. to Start Nuclear Weapons TestingDonald TrumpTrump ordered U.S. to start nuclear weapons testingRussian President Vladimir Putinnuclear-capable nuclear-powered underwater droneChinese leader Xi Jinping
পরবর্তী
খবর

Sheikh Hasina: কীভাবে কখন বাংলাদেশে ফিরবেন হাসিনা? নিজের পরিকল্পনা ফাঁস করলেন মুজিবকন্যা...
.

পরবর্তী খবর

Migrant Worker Death: অভাবের তাড়নায় পাড়ি অন্য রাজ্যে‌! অনেক মাস পর ছেলে ঘরে ফিরছে, কিন্তু...