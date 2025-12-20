US Attacks on ISIS: আইএসআইএসে'র ঘাঁটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন ট্রাম্প! সেনা হত্যার প্রতিশোধে জ্বলে উঠল মার্কিন মুলুক, ধুলোয় মিশল...

US Attacks on ISIS: আইএসআইএসে'র ঘাঁটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন ট্রাম্প! সেনা হত্যার প্রতিশোধে জ্বলে উঠল মার্কিন মুলুক, ধুলোয় মিশল...
US Attacks on ISIS: ইটের বদলে পাটকেল নয়, এ রীতিমতো পাথরের আঘাত! সিরিয়ায় আইএস-এর ৭০টিরও বেশি ঘাঁটিতে হামলা চালাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আসলে সিরিয়ায় এক হামলায় তিন মার্কিন নিহত হয়েছিলেন। শুক্রবারের হামলাকে ওই ঘটনারই প্রতিশোধ বলে বর্ণনা করেছ মার্কিন মুলুক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইটের বদলে পাটকেল নয়, এ একেবারে রীতিমতো পাথর দিয়ে প্রত্যাঘাত! সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেট তথা আইএস-এর (ISIS) ৭০টিরও বেশি ঘাঁটিতে শুক্রবার হামলা চালাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States)। সিরিয়ায় (Syria) এক হামলায় তিন মার্কিন নিহত হয়েছিলেন। ফলে শুক্রবারের হামলাকে ওই ঘটনারই কঠোর প্রতিশোধ বলে বর্ণনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (President Donald Trump) স্বয়ং।
৩ মার্কিনের মৃত্যু
ওয়াশিংটন বলেছে, আইএসের একজন বন্দুকধারী গত ১৩ ডিসেম্বর পালমিরায় মার্কিনদের উপর হামলা চালিয়েছিল। পালমিরা ইউনেসকো তালিকাভুক্ত প্রাচীন ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষের জন্য পরিচিত। শহরটি একসময় আইএসদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। ১৩ ডিসেম্বরের ওই হামলায় দুই মার্কিন সেনা ও একজন অসামরিক মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছিলেন। হামলার শিকার মার্কিন সেনারা 'অপারেশন ইনহেরেন্ট রিজলভে'র অংশ ছিলেন। ২০১৪ সালে সিরিয়া ও ইরাকে আইএসের দখলকৃত এলাকায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নিয়েছিল।
প্রতিশোধ
ওই হামলার প্রতিশোধ নিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ৭০টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার ও কামান ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, এই অভিযানে ১০০টির বেশি অস্ত্র ব্যবহার করে আইএসআইএসের বিভিন্ন স্থানে ও অস্ত্রঘাঁটিতে আঘাত হানা হয়েছে।
ভয়ংকর শাস্তি
ট্রাম্প সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, যেমনটা আমি কথা দিয়েছিলাম, খুনি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠিক ততটাই কঠোর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে! প্রতিশোধমূলক এ হামলা কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা উল্লেখ করতে গিয়ে ট্রাম্প লেখেন, যাঁরা মার্কিনদের উপর হামলা চালান, তাঁদের উপর এতটাই কঠোর পাল্টা-আঘাত করা হবে, যা আগে কখনো হয়নি!
সিরিয়ার সংকল্প
শুক্রবারের মার্কিনি হামলা নিয়ে সিরিয়া সরকার সরাসরি কোনো মন্তব্য করেনি। তবে সিরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোশ্যাল মিডিয়ায় করা এক পোস্টে বলেছে, সিরিয়া ইসলামিক স্টেটের (আইএস) বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা বলেছে, সিরিয়ার মাটিকে আইএসের জন্য নিরাপদ আশ্রয় হতে দেওয়া হবে না। যেখানেই তারা ঘোঁট পাকাবে, সেখানেই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার হবে।
সিরিয়া-মার্কিন যোগ
সিরিয়ায় এখনও আইএসের সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। বিশেষ করে দেশটির বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে। যদিও ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়ায় ওয়াশিংটনের উপস্থিতির কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এমনকি, তিনি নিজের প্রথম মেয়াদে সেখান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশও দিয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত মার্কিন বাহিনী সেদেশে থেকেই যায়। বর্তমানে সিরিয়ার কুর্দি নিয়ন্ত্রিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ও জর্ডন সীমানার কাছে আল-তানফ এলাকায় মার্কিন সেনা মোতায়েন আছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)