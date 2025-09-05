Donald Trump Laments: কালো অন্ধকার চিনের কাছে ভারত আর রাশিয়াকে হারালাম! ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি: ট্রাম্প! শুল্কযুদ্ধে ঘোর পরাজয়?

Donald Trump Laments: কালো অন্ধকার চিনের কাছে ভারত আর রাশিয়াকে হারালাম! ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি: ট্রাম্প! শুল্কযুদ্ধে ঘোর পরাজয়?
USA Lost India Russia to China Says Donald Trump: এ এমন এক অবস্থান হিসেবে শুরু হচ্ছে, যাকে 'বহু মেরুকরণ এবং বহু-পক্ষবাদের নতুন যুগ' বলে অভিহিত করা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, এটি মার্কিন-প্রভাবিত একমেরু বিশ্বে সরাসরি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। কীরকম চ্যালেঞ্জ? অনেকটা আঁচ করা যাচ্ছে, যেহেতু স্বয়ং ট্রাম্প এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ছবি পোস্ট করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (U.S. President Donald Trump) একটা বড় কথা বলে দিলেন। ওয়াশিংটন ও নিউ দিল্লির সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বদলের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে (ties between Washington and New Delhi) আমেরিকা (US) চিনের কাছে তার দুই বন্ধু ভারত আর রাশিয়াকে (India and Russia) হারাল। যেদিন এই তিন রাষ্ট্রনেতাকে একসঙ্গে দেখা গেল, তার পরদিনই ট্রাম্পের এই মন্তব্য। মোদী, জি জিনপিং আর পুতিনকে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (Shangai Cooperation Organisation) তথা এসসিও (SCO) সামিটে দেখা গিয়েছে।
বন্ধুবিচ্ছেদ
'আমরা ভারত, রাশিয়াকে চিনের কাছে হারিয়েছি'! এই কথা বলে ডোনাল্ড ট্রাম্প এসসিও শীর্ষ সম্মেলন থেকে মোদী, পুতিন, জি'র ছবি শেয়ার করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে, এর মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার একটি বড় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ওয়াশিংটন এবং নয়া দিল্লির মধ্যে সম্পর্ক আসলে তলানিতে ঠেকেছে। ট্রাম্প বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'সবচেয়ে অন্ধকার' চিনের কাছে ভারত আর রাশিয়াকে 'হারিয়েছে'! প্রসঙ্গত, এর কয়েক দিন আগে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে এই তিন দেশের নেতাকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে!
'মোড় ঘোরানো' 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা'
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন-সহ বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতা চিনের জি জিনপিং আয়োজিত তিয়েনজিন এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। যেখানে তিন নেতার মধ্যে সখ্য বড় বার্তা পাঠিয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মহলে, যাকে অনেকেই 'এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা' এবং ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক 'মোড় ঘোরানো' মুহূর্ত বলে অভিহিত করছেন। আর, সবচেয়ে দুঃখের হল, এটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের শুল্কযুদ্ধ ঘোষণার পরপরই, অনেকটা এর প্রভাবেই ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।
গভীরতম অন্ধকার চিন?
এই কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে চিনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি চিনকে 'গভীরতম, অন্ধকারে'র দেশ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, মনে হচ্ছে আমরা ভারত এবং রাশিয়াকে গভীরতম অন্ধকার চিনের কাছে হারিয়েছি। তাদের একসঙ্গে একটি দীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ থাকুক! প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল পোস্টে এই ক্যাপশন দিয়েছেন। ছবি দিয়েছেন-- যেখানে তিয়েনজিনের বৈঠকে পুতিন এবং জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ছবি শেয়ার করেছেন তিনি।
ভারত-চিন-রাশিয়া
প্রসঙ্গত, গত মাসে ট্রাম্প নয়া দিল্লির উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম এত খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। রাশিয়া থেকে ভারতের ক্রমাগত তেল কেনার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৫ শতাংশ বেস ট্যারিফ এবং আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। ট্রাম্প চিনের উপর ১৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের সীমাও বাড়িয়েছিলেন, তবে তা ৯০ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্প যখন শুল্ক আরোপের তাণ্ডব চালাচ্ছেন এবং তার সহযোগীরা ভারত ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপর আক্রমণ করছেন, তখন নয়া দিল্লি চিন ও রাশিয়ার মার্কিনবিরোধী ব্লকের দিকে নিজেদের নজর ঘুরিয়েছে এবং নিজেদের ঠাঁই খুঁজে নিয়েছে।
একমেরু বিশ্বে নতুন যুগ
এটি এমন এক অবস্থান হিসেবে শুরু হচ্ছে, যাকে 'বহু মেরুকরণ এবং বহু-পক্ষবাদের নতুন যুগ' বলে অভিহিত করা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, এটি মার্কিন-প্রভাবিত একমেরু বিশ্বে সরাসরি চ্যালেঞ্জ হতে পারে।
