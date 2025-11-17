Trump about to attack Venezuela's President: হত্যালীলায় মেতে উঠেছেন ট্রাম্প! এবার পেন্টাগনের টার্গেট ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরাই...

Trump about to attack Venezuela's President: হত্যালীলায় মেতে উঠেছেন ট্রাম্প! এবার পেন্টাগনের টার্গেট ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরাই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যারিবিয়ান সাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি দ্রুত বাড়তে থাকায় লাতিন আমেরিকায় নতুন করে যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়েছে। এমন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরাসরি সতর্কবার্তা দিয়েছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। সিএনএন-কে দেওয়া মন্তব্যে মাদুরো বলেন, আমেরিকা যেন মেক্সিকোকে আফগানিস্তানের মতো 'ফরএভার ওয়ারে' না ঠেলে দেয়। মিরাফ্লোরেস প্রাসাদের বাইরে সমর্থকদের ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'আর কোনও চিরস্থায়ী যুদ্ধ চাই না। আর কোনও অন্যায্য যুদ্ধ নয়। নয় লিবিয়া, নয় আফগানিস্তান। শান্তিই বাঁচুক।'
এই মন্তব্যের ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়, যখন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ঘোষণা করেন 'অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার'। দক্ষিণ কম্যান্ডের এই নতুন মিশনকে তিনি 'আমাদের মাতৃভূমি রক্ষা' এবং 'আমেরিকায় নারকো-সন্ত্রাসীদের নির্মূল' করার প্রচেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করেন। সামাজিক মাধ্যমে হেগসেথ লেখেন, 'পশ্চিম গোলার্ধই আমেরিকার পাড়া—এবং আমরা সেটিকে রক্ষা করব।'
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য:
ঠিক এরপর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রোববার বলেছেন যে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর সঙ্গে আমেরিকা আলোচনা শুরু করতে পারে। ক্যারিবিয়ান সাগরে ব্যপক মার্কিন সামরিক শক্তি মোতায়েনের মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটনের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে থাকা মাদুরো সরকার প্রথমবারের মতো এ ধরনের ইঙ্গিত পেল।
ট্রাম্পের অভিযোগ, মাদুরো, অবৈধ–মাদক বাণিজ্যে কারবার করে। যদিও মাদুরো বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।
ভেনেজুয়েলায় যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তুতি:
গত সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসনের আধিকারিকরা ভেনেজুয়েলাকে লক্ষ্য করে সম্ভাব্য যুদ্ধ অভিযানের বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে হোয়াইট হাউসে তিন দফা বৈঠক করেছেন। ভেনেজুয়েলা ভূখণ্ডের ভেতরে স্থলহামলার পরিকল্পনা নিয়েও পর্যালোচনা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন অধিকর্তা রয়টার্সকে এমন তথ্য দিয়েছেন।
গত শুক্রবার ট্রাম্প বলেছেন, ভেনেজুয়েলা প্রশ্নে তিনি অনেকটাই মনস্থির করে ফেলেছেন। খুব শিগগিরই ভেনেজুয়েলা প্রশ্নে কোনও সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের সর্বশেষ মন্তব্যের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে ভেনেজুয়েলার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রয়টার্স। তবে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।
মারিয়া কোরিনা মাসাডো:
অন্তত সাতটি যুদ্ধ থামিয়েও এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার (Nobel Peace Prize) পাননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। দৌড়ে থাকলেও ট্রাম্পকে টপকে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভেনেজ়ুয়েলার বিরোধী দলনেত্রী মারিয়া কোরিনা মাসাডো (Maria Corina Machado)। প্রথম প্রক্রিয়ায় তিনি এ বার সেই ট্রাম্পকেই নোবেল শান্তি পুরস্কার উৎসর্গ (Machado dedicated Nobel Peace Prize to Donald Trump) করলেন। কেন তিনি এই কথা বললেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মারিয়া। পাশাপাশি এ-ও বলেন, ‘আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এই স্বীকৃতি ভেনেজ়ুয়েলার মানুষের সংগ্রামে এক নতুন অনুপ্রেরণা।’ মাসাডো ভেনেজুয়েলার বিরোধী শিবিরে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি বারবার হুমকি পেয়েছেন এবং গত বছরের নির্বাচনের পর আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছেন। মনে করা হয় যে ওই নির্বাচনে বর্তমান রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো কারচুপি করেছিলেন।
ভেনেজুয়েলার শাসন ও সরকার পরিবর্তন:
যদিও 'আটটি যুদ্ধ' সমাধান করার জন্য পুরস্কার জেতার যোগ্য বলে বারবার যুক্তি দেওয়ার পরেও ট্রাম্প নোবেল শান্তি পুরস্কার পাননি, মাসাডোকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি এই খামখেয়ালী রিপাবলিকানকে আঘাত করবে না। সম্প্রতি, ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় মাদক পাচারের অভিযানের বিরুদ্ধে মাদুরোর বিরুদ্ধে একটি নতুন ফ্রন্ট খুলেছেন এবং সমস্ত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বন্ধ করে দিয়েছেন।
ট্রাম্পের এই পদক্ষেপে জল্পনা বেড়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ত ভেনেজুয়েলার শাসন ও সরকার পরিবর্তনের জন্য চাপ দিচ্ছে। আসলে, আগস্ট মাসেও মাসাডো ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, যখন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে ধরার জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুরস্কারের পরিমাণ দ্বিগুণ করে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করেছিল।
মার্কিনীদের প্ল্যান:
গতকাল রোববার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, আমেরিকা একটি কথিত মাদক পাচারকারী সংগঠন ‘কার্টেল দে লস সোলেস’কে ‘বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই ঘোষণা দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারী কোনও ব্যক্তি ওই গোষ্ঠীকে কোনও ধরনের সহায়তা দিলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
মার্কিন কর্মকর্তাদের অভিযোগ, কার্টেল দে লস সোলেস ভেনেজুয়েলার কুখ্যাত গ্যাং ত্রেন দে আরাগুয়ার সঙ্গে মিলে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ মাদক পাঠায়। এই গ্যাংকে ওয়াশিংটন আগেই বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে।
ট্রাম্প প্রশাসন আরও অভিযোগ করেছে, মাদুরোই কার্টেল দে লস সোলেস পরিচালনা করেন। যদিও মাদুরো এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।
প্রাণঘাতী মার্কিন হামলা:
রুবিও রবিবার পুরনো মার্কিন অবস্থানটি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে কার্টেল দে লস সোলস মাদুরো এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় 'যারা ভেনিজুয়েলার সামরিক, গোয়েন্দা, আইনসভা এবং বিচার বিভাগকে দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'মাদুরো বা তার কোনও সহযোগী ভেনিজুয়েলার বৈধ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন না।'
মার্কিন ট্রেজারি জুলাই মাসে কার্টেল দে লস সোলসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছিল, যখন এটিকে অন্যান্য লাতিন আমেরিকার অপরাধী গোষ্ঠীগুলিকে 'বস্তুগত সহায়তা' দেওয়ার অভিযোগে 'স্পেশালি ডেজিগনেটেড গ্লোবাল টেররিস্ট' সংস্থা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। রুবিও রবিবার আরও বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ রক্ষা করতে এবং মাদক-সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন ও সম্পদ অস্বীকার করতে উপলব্ধ সমস্ত সরঞ্জাম ব্যবহার অব্যাহত রাখবে।'
সেপ্টেম্বরে মাদক পাচার-বিরোধী সামরিক অভিযান শুরু করার পর থেকে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় মাদক বহন করার অভিযোগে অভিযুক্ত অন্তত ৮৩ জনকে মার্কিন বাহিনী হত্যা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের দাবির পক্ষে কোনও বিশদ তথ্য প্রকাশ করেনি যে ক্যারিবিয়ান এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর উভয় অঞ্চলে ২০ টিরও বেশি হামলায় নিহত ব্যক্তিরা আসলে পাচারকারী ছিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এই মৃত্যুগুলি বিচারবহির্ভূত হত্যা, এমনকি যদি তারা পরিচিত পাচারকারীদের লক্ষ্য করে থাকে।
মার্কিন সামরিক বাহিনী রবিবার আরও বলেছেন যে, ইউএসএস জেরাল্ড আর. ফোর্ড বিমানবাহী রণতরীটি এখন ক্যারিবিয়ান সাগরে মাদক পাচার-বিরোধী অভিযানের জন্য রয়েছে - যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার' - তার সঙ্গে দুটি গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার এবং অন্যান্য সহায়তা জাহাজ ও বিমানও রয়েছে।
