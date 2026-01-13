Trump Tariff: ইরানে বাসমতী চাল বেচেই বিশ্বে ১ নম্বর ভারত! খামেইনির সঙ্গে বন্ধুত্বের কড়া মাশুল চোকাতে হবে মোদীকে? কারণ ট্রাম্প এবার...
Trump slaps 25% tariffs on Iran trade partners: আগেই রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর ২৫% অতিরিক্ত শুল্ক বসিয়েছে ট্রাম্প। এখন ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করার অপরাধে আরও ২৫% যোগ হলে মোট শুল্ক দাঁড়াবে ৭৫%!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়ার পর এবার ইরান! ইরান ইস্যুতে ফের মার্কিন নিশানায় ভারত! মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে এমন দেশগুলোর উপর ২৫% শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর তারপরই প্রশ্ন, ভারতের উপর কি ফের বাড়াতে চলেছে শুল্ক বোঝা? ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করলে সংশ্লিষ্ট দেশের উপর সঙ্গে সঙ্গে ২৫% শুল্ক বসবে। এখন ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, এমন শীর্ষ ৫ বাণিজ্য অংশীদারী দেশগুলির মধ্যে ভারত একটি। তাই এই সিদ্ধান্ত ভারতের রফতানি বাণিজ্যে ফের বড় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে বলে আশঙ্কা। কারণ, ট্রাম্পের এই নয়া ঘোষণার ফলে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের উপর মোট শুল্ক ৭৫% পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে!
৭৫% শুল্ক!
প্রসঙ্গত, এর আগেই রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর ২৫% অতিরিক্ত শুল্ক বসিয়েছে ট্রাম্প। যার ফলে ভারতের রফতানিকৃত পণ্যের উপর মোট শুল্কের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০%। এখন তার সঙ্গে ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করার অপরাধে আরও ২৫% যোগ হলে মোট শুল্ক দাঁড়াবে ৭৫%! উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই মার্কিন সেনেটে একটি বিল পাস হয়েছে। যে বিলে রাশিয়া থেকে তেল ক্রয়কারী দেশগুলির ওপর ৫০০% পর্যন্ত শুল্ক বসানোরও প্রস্তাব রয়েছে।
ইরানে রফতানি ভারতের বাসমতী চাল...
ভারতের সঙ্গে ইরানের দীর্ঘদিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। ইরান অনেক দিন ধরেই ভারতের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক মিত্র। ইরান থেকে তেল আমদানি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পাশাপাশি, ইরানের চাবাহার বন্দর কৌশলগত কারণে ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪-২৫ সালে ভারত-ইরান মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১.৬৮ বিলিয়ন ডলার। যার মধ্যে ভারতই রফতানি করেছে বেশি, আমদানি তুলনায় কম। ইরানে ভারত যে সব পণ্য রফতানি করে তার মধ্যে আছে বাসমতী চাল, চা, চিনি, ওষুধ, ফল, ডাল, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি। চাল রফতানিতে ভারত পৃথিবীর এক নম্বর দেশ হিসেবে উঠে এসেছে প্রধানত ইরানের জন্যই। নতুন শুল্ক বসলে ভারত থেকে এইসব পণ্যের রফতানি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
চাবাহার বন্দর
ওদিকে চাবাহার বন্দরের উপর আপাতত সরাসরি প্রভাবিত না হলেও, এর ওপর আমেরিকার ছাড়ের মেয়াদ ২০২৬-এর এপ্রিলের শেষে শেষ হচ্ছে। ওমান উপসাগরের পাশে এবং হরমুজ প্রণালীর মুখে অবস্থিত, এই চাবাহার বন্দর ভারতের জন্য কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বন্দর দিয়ে পাকিস্তানকে এড়িয়ে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার বাজারে যাতায়াত করতে পারে ভারত। এই বন্দরটিকে ভারতের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দরের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা হয়। উল্লেখ্য,পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দরে চিন প্রচুর বিনিয়োগ করেছে, যার ফলে আরব সাগরে প্রবেশাধিকার পেয়েছে বেজিং। ওদিকে চাবাহারের মাধ্যমে ভারত পারস্য উপসাগরে চিনের কার্যকলাপে নজরদারি চালাতে পারে।
'ভারত অপরিহার্য বন্ধু' কি শুধুই মুখে?
এখন একদিকে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ভারতকে 'অপরিহার্য বন্ধু' বলছেন, শোনা যাচ্ছে ভারতে আসতে পারেন ট্রাম্প! অন্যদিকে শুল্কের হুঁশিয়ারি! যা ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের উপর নতুন করে চাপ তৈরি হতে পারে বলে মত ওয়াকিবহল মহলের।
