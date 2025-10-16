English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Trump Spoilt Ties With India: 'পাকিস্তানের থেকে পয়সা পায় ওর বড় ছেলে, তাই ট্রাম্প দায়িত্ব নিয়ে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তেতো করে আমেরিকার বারোটা বাজাচ্ছে!'

India-USA relation: ভারত, আমেরিকার জন্য চিনের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পাল্টা শক্তি হতে পারত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই সবকিছু অস্বীকার করে,বড় কৌশলগত ভুল করেছেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 16, 2025, 06:46 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার (Barack Obama) চিফ অফ স্টাফ এবং জাপানে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত র‍্যাম ইমানুয়েল (Rahm Emanuel) অভিযোগ করেছেন যে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (President Donald Trump) 'অহংকারের' কারণে (ego) এবং 'পাকিস্তান থেকে আসা বেনামী অর্থের' কারণে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক উন্নত করার ৪০ বছরের প্রচেষ্টা আক্ষরিক অর্থে 'নষ্ট' করে দিয়েছেন।

র‍্যাম ইমানুয়েল, আমেরিকান মিডিয়াকে বলেছেন যে, ভারত, আমেরিকার জন্য চিনের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পাল্টা শক্তি (major counterweight) হতে পারত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 'এই সবকিছু ছুঁড়ে ফেলেছেন', এটিকে তিনি 'একটি বড় কৌশলগত ভুল' (major strategic blunder)বলেছেন।

সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ হিসেবে যা উল্লেখ করা হয়েছে:

১. নোবেল শান্তি পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা: 

ইমানুয়েল দাবি করেছেন যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র মোদী) ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের যোগ্য বলে মনে করেননি। কারণ ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে তিনি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি স্থাপনে মধ্যস্থতা করেছেন। এই স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণেই ট্রাম্প সম্পর্ক নষ্ট করেছেন।

২. পাকিস্তান থেকে অর্থ পাওয়ার অভিযোগ: 

ইমানুয়েল আরও অভিযোগ করেন যে ট্রাম্প তার 'অহংকার এবং পাকিস্তান থেকে আসা অর্থের' জন্য ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক খারাপ করেছেন। তিনি জানান, এই অর্থ ট্রাম্পের ছেলে এবং তার সহযোগী স্টিভ উইটকফের ছেলে উভয়কেই দেওয়া হয়েছিল।

৩. ব্যবসায়িক লেনদেনের ইঙ্গিত: 

ইমানুয়েল একটি ব্যবসায়িক চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে পাকিস্তানের ক্রিপ্টো কাউন্সিলের সাথে একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মার্কিন ক্রিপ্টোকারেন্সি ফার্মের চুক্তি হয়েছিল। এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ছেলে এরিক এবং ডোনাল্ড জুনিয়র, এবং তার জামাই জ্যারেড কুশনারের সম্মিলিতভাবে ৬০ শতাংশ শেয়ার রয়েছে।

কৌশলগত ভুল এবং চীনের সুবিধা:

ইমানুয়েল এটিকে একটি 'বিশাল বড় ভুল' বলে অভিহিত করেছেন, যা চিন তাদের সুবিধা মতো ব্যবহার করেছে। তিনি মনে করেন, ভারত শুধু উৎপাদন ও প্রযুক্তির দিক থেকেই নয়, সামরিক দিক থেকেও চিনের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

বাণিজ্য এবং রাশিয়ান তেল নিয়ে উত্তেজনা:

১. ট্রাম্প প্রশাসন ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করেছে।

২. বিশেষ করে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার কারণে ভারতের উপর ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

৩. ভারত এই মার্কিন পদক্ষেপকে 'অন্যায্য, অযৌক্তিক এবং অস্বাভাবিক' বলে নিন্দা করেছে।

৪. ওয়াশিংটন বারবার বলছে যে ভারতের রাশিয়ান তেল কেনা ইউক্রেন যুদ্ধে ভ্লাদিমির পুতিনকে অর্থ যোগান দিতে সাহায্য করছে।

তবে, নয়াদিল্লি বরাবরই বলে এসেছে যে তাদের তেলের আমদানি জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা ও সাশ্রয়ী মূল্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে ভারতের অবস্থান 'স্বাধীন ও ভারসাম্যপূর্ণ'।

