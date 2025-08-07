Trump Tariff on India Explained: ভারত-পাক-বাংলাদেশ-চিন, ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কগুঁতোর ভিন্ন ধাক্কা! জলের মতো বুঝুন...

Trump Tariff On India Explained: ভারত-পাক-বাংলাদেশ-চিন, ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কগুঁতোর ভিন্ন ধাক্কা! জলের মতো বুঝুন...
Trump Tariff on India Explained: ভারত-পাক-বাংলাদেশ-চিন, দেশ বিশেষেই ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কগুঁতোর ভিন্ন ধাক্কা! কে বেশি শুল্ক দিচ্ছে আর কে শুল্ক কম দিচ্ছে! জলের মতো বুঝুন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের উপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর (Tariff on India) কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। ফলে ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্কের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ। রাশিয়া থেকে ভারত তেল কেনা বন্ধ না করাতেই (Russian oil) এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। তবে এখানেই থামছেন না তিনি।
এবার ভারতের জন্য আরও নিষেধাজ্ঞা (Secondary sanctions) অপেক্ষা করছে বলে ফের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। ভারতে চাপানো শুল্কের পরিমাণ পাকিস্তান-বাংলাদেশ এবং চিনের মতো অন্যান্য দেশের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত শুল্কের চেয়ে অনেকটাই বেশি। ট্রাম্পের মতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়া থেকে ভারতকে তেল রফতানি এড়িয়ে চলতে হবে। এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে রাশিয়ার কূটনীতিতে সহায়তাকারী সকল দেশকে শুল্ক আরোপের শাস্তি দেওয়া হবে।
সেকেন্ডারি নিষেধাজ্ঞা কী?
রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণে ট্রাম্প ভারতের মতো দেশগুলির উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছেন। তাঁর মতে, যে কোনও দেশ যদি রাশিয়ার উপর আরোপিত প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা থেকে আমেরিকাকে বাধা দেয়, তবে তাদের উপর সেকেন্ডারি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে।
কে বেশি দিচ্ছে আর কে কম দিচ্ছে?
আমেরিকা এখন চিনের উপর ৩০%, বাংলাদেশের উপর ২০% এবং পাকিস্তানের উপর ১৯% শুল্ক আরোপ করেছে। ভারত ও ব্রাজিল সবার্ধিক শুল্ক-ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। সুইত্জারল্যান্ড এবং কানাডা যথাক্রমে ৩৯% এবং ৩৫% শুল্কের বোঝা নিয়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে।
আমেরিকা কেন ভারতকে টার্গেট করছে?
ভারত ও আমেরিকার মধ্যে অতীতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কই ছিল। তবে, তেল রফতানির ক্ষেত্রে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতাকে আমেরিকা তুচ্ছ মনে করে। গত ৩১ জুলাই ট্রাম্প ভারতের উপর ২৫% শুল্ক আরোপ করেছেন। যা ৭ অগস্ট কার্যকর হওয়ার পর ফের ৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।
ভারতীয় আধিকারিকদের প্রতিক্রিয়া
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে, প্রয়োজনে তিনি বিরাট ব্যক্তিগত মূল্য দিতে প্রস্তুত, কিন্তু দেশের কৃষকদের স্বার্থকে তিনি বিসর্জন দেবেন না। এছাড়াও, আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেছেন, 'প্রতিশোধমূলক শুল্ক না থাকলে আমরা ভারতীয় অর্থনীতিতে মার্কিন শুল্কের বড় প্রভাব দেখতে পাচ্ছি না।'
