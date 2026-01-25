100% Tariffs: সব পণ্যে ১০০% টারিফ! ট্রাম্পের শুল্কবোমা এবার কোথায় আছড়ে পড়ল? কবে থেকে লাগু হবে, তা?

100% Tariffs: সব পণ্যে ১০০% টারিফ! ট্রাম্পের শুল্কবোমা এবার কোথায় আছড়ে পড়ল? কবে থেকে লাগু হবে, তা?
Trump Threatens Canada With 100% Tariffs: কানাডার সব পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি চীনের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য চুক্তি করলে তিনি এ পদক্ষেপ নেবেন বলে জানিয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রাম্পের শুল্কবোমার খেলা চলছেই। কদিন আগেই ফ্রান্সকে হুমকি দিয়েছিলেন। এবার কানাডাকে। কানাডার (Canada) সব পণ্যের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক (100% US Tariffs) আরোপের হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (US President Donald Trump)। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি চিনের সঙ্গে কোনো বাণিজ্যচুক্তি করলে তিনি এই পদক্ষেপ করবেন বলে জানিয়েছেন।
আরও পড়ুন: Unimaginable Physical Violence: নৃশংসতম যৌনতা! লালসা-রিরংসার তুঙ্গে উঠে তরুণীকে সে বলে, 'আমি নির্যাতন করে সঙ্গম করছি কারণ, তুমি...'
ট্রাম্প বনাম মার্ক কার্নি
শনিবার নিজের সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, কানাডা যদি চিনের সঙ্গে চুক্তি করে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করা কানাডার সব পণ্যের উপর সঙ্গে সঙ্গে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে এক বক্তৃতায় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির সমালোচনা করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। এর জেরে ট্রাম্প ও কানাডার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।
'ভালো বিষয়'
কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি সম্প্রতি চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিন পিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকশেষে তাঁরা জানান, দুই দেশ একটি বাণিজ্যচুক্তিতে পৌঁছেছে, যার মধ্যে বৈদ্যুতিক গাড়িও রয়েছে। ওই সময়ে ট্রাম্প সম্ভাব্য চুক্তিকে 'ভালো বিষয়' বলে প্রশংসা করেছিলেন। তাহলে কেন পরে খেপে গেলেন? আসলে ট্রাম্প তখন চুক্তির বিষয়টিই নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করছিলেন কি না, তা স্পষ্ট হয়নি। এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য হোয়াইট হাউস, কার্নির দফতর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা বাণিজ্যবিষয়ক কানাডার মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগও করে এক বিখ্যাত সংবাদসংস্থা।
হুমকি ট্রাম্পের
অবশেষে বিষয়টি শনিবার পরিষ্কার হয়। ট্রাম্প তাঁর শনিবারের পোস্টে কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে লেখেন, যদি মার্ক কার্নি ভাবেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠাতে কানাডাকে চিনের জন্য 'ড্রপ অব পোর্ট' (পণ্য খালাসের ট্রানজিট) বানাতে যাচ্ছেন, তবে তিনি মারাত্মক ভুল করছেন।
কানাডা আক্রমণ করবেন ট্রাম্প?
সত্যিই কি শুল্ক আরোপ হবে? কবে নাগাদ হবে? না, কবে নাগাদ শুল্ক আরোপ করা হতে পারে, সে বিষয়ে কিছু জানাননি ট্রাম্প। গত বছর প্রথমবার কানাডার উপর নতুন করে শুল্ক আরোপের হুমকি দেন ট্রাম্প। তখন থেকে তিনি কানাডাকে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম রাজ্য' বলে ডাকা শুরু করেন এবং কার্নিকে এর 'গভর্নর' হিসেবে উল্লেখ করেন। কানাডাকে পুরোপুরি অধিগ্রহণের চেষ্টা করতে পারেন বলেও ইঙ্গিত দেন ট্রাম্প।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)