English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • 100% Tariffs: সব পণ্যে ১০০% টারিফ! ট্রাম্পের শুল্কবোমা এবার কোথায় আছড়ে পড়ল? কবে থেকে লাগু হবে, তা?

100% Tariffs: সব পণ্যে ১০০% টারিফ! ট্রাম্পের শুল্কবোমা এবার কোথায় আছড়ে পড়ল? কবে থেকে লাগু হবে, তা?

Trump Threatens Canada With 100% Tariffs: কানাডার সব পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি চীনের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য চুক্তি করলে তিনি এ পদক্ষেপ নেবেন বলে জানিয়েছেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 25, 2026, 07:06 PM IST
100% Tariffs: সব পণ্যে ১০০% টারিফ! ট্রাম্পের শুল্কবোমা এবার কোথায় আছড়ে পড়ল? কবে থেকে লাগু হবে, তা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রাম্পের শুল্কবোমার খেলা চলছেই। কদিন আগেই ফ্রান্সকে হুমকি দিয়েছিলেন। এবার কানাডাকে। কানাডার (Canada) সব পণ্যের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক (100% US Tariffs) আরোপের হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (US President Donald Trump)। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি চিনের সঙ্গে কোনো বাণিজ্যচুক্তি করলে তিনি এই পদক্ষেপ করবেন বলে জানিয়েছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Unimaginable Physical Violence: নৃশংসতম যৌনতা! লালসা-রিরংসার তুঙ্গে উঠে তরুণীকে সে বলে, 'আমি নির্যাতন করে সঙ্গম করছি কারণ, তুমি...'

ট্রাম্প বনাম মার্ক কার্নি

শনিবার নিজের সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, কানাডা যদি চিনের সঙ্গে চুক্তি করে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করা কানাডার সব পণ্যের উপর সঙ্গে সঙ্গে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে এক বক্তৃতায় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির সমালোচনা করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। এর জেরে ট্রাম্প ও কানাডার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

'ভালো বিষয়'

কানাডার  প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি সম্প্রতি চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিন পিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকশেষে তাঁরা জানান, দুই দেশ একটি বাণিজ্যচুক্তিতে পৌঁছেছে, যার মধ্যে বৈদ্যুতিক গাড়িও রয়েছে। ওই সময়ে ট্রাম্প সম্ভাব্য চুক্তিকে 'ভালো বিষয়' বলে প্রশংসা করেছিলেন। তাহলে কেন পরে খেপে গেলেন? আসলে ট্রাম্প তখন চুক্তির বিষয়টিই নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করছিলেন কি না, তা স্পষ্ট হয়নি। এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য হোয়াইট হাউস, কার্নির দফতর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা বাণিজ্যবিষয়ক কানাডার মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগও করে এক বিখ্যাত সংবাদসংস্থা।

হুমকি ট্রাম্পের

অবশেষে বিষয়টি শনিবার পরিষ্কার হয়। ট্রাম্প তাঁর শনিবারের পোস্টে কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে লেখেন, যদি মার্ক কার্নি ভাবেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠাতে কানাডাকে চিনের জন্য 'ড্রপ অব পোর্ট' (পণ্য খালাসের ট্রানজিট) বানাতে যাচ্ছেন, তবে তিনি মারাত্মক ভুল করছেন।

কানাডা আক্রমণ করবেন ট্রাম্প?

সত্যিই কি শুল্ক আরোপ হবে? কবে নাগাদ হবে? না, কবে নাগাদ শুল্ক আরোপ করা হতে পারে, সে বিষয়ে কিছু জানাননি ট্রাম্প। গত বছর প্রথমবার কানাডার উপর নতুন করে শুল্ক আরোপের হুমকি দেন ট্রাম্প। তখন থেকে তিনি কানাডাকে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম রাজ্য' বলে ডাকা শুরু করেন এবং কার্নিকে এর 'গভর্নর' হিসেবে উল্লেখ করেন। কানাডাকে পুরোপুরি অধিগ্রহণের চেষ্টা করতে পারেন বলেও ইঙ্গিত দেন ট্রাম্প।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
100% Tariffs100% US TariffsTrump Threatens CanadaTrump Threatens Canada With 100% Tariffs100% Tariffs Over Trade Deal With China
পরবর্তী
খবর

Unimaginable Physical Violence: নৃশংসতম যৌনতা! লালসা-রিরংসার তুঙ্গে উঠে তরুণীকে সে বলে, 'আমি নির্যাতন করে সঙ্গম করছি কারণ, তুমি...'
.

পরবর্তী খবর

New Autonomous University announcement by Mamata Banerjee: কলকাতার ‘শিক্ষা-হাবে’ মেগা বিবর্ত...