Trump warns Iran of big strike: 'হেরো ইরানে কঠিন হামলা করা হবে', আজ রাতেই বিরাট আঘাত?

Trump warns Iran of big strike: 'হেরো ইরানে কঠিন হামলা করা হবে', আজ রাতেই বিরাট আঘাত?
Trump warns Iran of big strike: ট্রাম্পের হুমকি, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে আর অত্যাচার করতে পারবে না ইরান। তারা এখন হেরো পার্টি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে আমেরিকা-ইসরয়েলের যৌথ হামলার সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই করছে ইরান। মধ্য প্রাচ্যের যেসব দেশে আমেরিকার ঘাঁটি রয়েছে সেখানে মিসাইল হামলা করেছে ইরান। তার পরেই আমেরিকার প্রসেডেন্ট বলেছেন, ইরান হল হেরো পার্টি। ওদের উপরে আরও বড় হামলা করা হবে।
নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্য়ান্ডেল ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ইরানে বিশাল মার খেয়েছে। এখন সে মধ্য়প্রাচ্যে তার প্রতিবেশীদের কাছে ক্ষমা চাইছে। বলছে, আর সে তাদের উপরে হামলা করবে না। এর কারণ হল তার উপরে আমেরিকা ও ইসরায়েলের তীব্র হামলা। ইরান ভেবেছিল মধ্যপ্রাচ্যে সে একলাই দাদাগিরি করবে।
ট্রাম্পের হুমকি, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে আর অত্যাচার করতে পারবে না ইরান। তারা এখন হেরো পার্টি। যতদন পর্য়ন্ত না সে আত্মসমর্পণ করছে ততদিন তাদের অনেককিছু সহ্য করতে হবে। সম্ভবত ইরান ভেঙে পড়তে চলেছে।
যুদ্ধের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ট্রাম্পের দাবি ইরানকে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। শুক্রবার ট্রাম্প বলেছেন যে, উত্তেজনা কমানোর একমাত্র উপায় হল ইরানকে কোনও শর্ত ছাড়াই আত্মসমর্পণ করতে হবে। তবে তিনি এও বলেছেন যে, ইরান যদি এই শর্ত মেনে নেয় এবং নতুন সরকার গঠন করে, তাহলে তিনি দেশটির অর্থনীতি পুনর্গঠনে সহায়তা করবেন। ইরান আত্মসমর্পণ করলে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রদেশগুলো ইরানকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরিয়ে আনবে। তারা ইরানকে আগের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে আরও বড়, উন্নত এবং শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।
ইরানের প্রেসিডেন্ট পেশেশকিয়ান প্রতিবেশী দেশগুলোকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তাদের অন্তর্বর্তীকালীন নেতৃত্ব পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে—ওই দেশগুলো থেকে ইরানের ওপর আক্রমণ না হওয়া পর্যন্ত ইরান তাদের ওপর আর কোনো হামলা বা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করবে না। তবে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, তেহরান "কখনো আত্মসমর্পণ করবে না"। তিনি আরও বলেন, "ইরানি জনগণের আত্মসমর্পণের আশা শত্রুরা যেন কবরেই নিয়ে যায়।"
শুক্রবার এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট বলেছেন, এই যুদ্ধের "সবচেয়ে বড় বোমাবর্ষণের অভিযান" এখনো বাকি আছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল ইরানের সামরিক সক্ষমতা, নেতৃত্ব এবং পারমাণবিক কর্মসূচিকে লক্ষ্য করে একের পর এক হামলা চালিয়েছে। যুদ্ধের লক্ষ্য এবং সময়সীমা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। মাঝেমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এমন ইঙ্গিতও দিয়েছে যে, তারা ইরানের বর্তমান সরকারকে হঠাতে বা ভেতর থেকে নতুন কোনো নেতৃত্ব তৈরি করতে চায়।
সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই লড়াইয়ে এখন পর্যন্ত ইরানে অন্তত ১,২৩০ জন, লেবাননে ২০০ জনেরও বেশি এবং ইসরায়েলে ১১ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া, মার্কিন ছয়জন সৈন্যও প্রাণ হারিয়েছেন।
