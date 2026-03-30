Trump to Seize 450 kg Uranium: ইরানের রহস্যময় বিপুল ইউরেনিয়ামের জন্য মার্কিন কমান্ডো অভিযান; ট্রাম্প পাঠালেন ৫৭ হাজার ট্রুপ, পরমাণুযুদ্ধ?

  Trump to Seize 450 kg Uranium: ইরানের রহস্যময় বিপুল ইউরেনিয়ামের জন্য মার্কিন কমান্ডো অভিযান; ট্রাম্প পাঠালেন ৫৭ হাজার ট্রুপ, পরমাণুযুদ্ধ?

Trump to Seize 450 kg Uranium: এবার সত্য়িই পরমাণুযুদ্ধ? ইরান জুড়ে মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনীর যে বিধ্বংসী অভিযান চলছে, তার পিছনে তেহরানের পরমাণু কর্মসূচিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার গভীর পরিকল্পনাও যে কাজ করেছে, এতদিনে সেটা জানা গেল। কী ভাবে? কেননা, ইরানের ৪৫০ কেজি ইউরোনিয়াম বাজেয়াপ্ত করতে অভিযানে নামছে মার্কিন কমান্ডো বাহিনী।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 30, 2026, 03:54 PM IST
ফের কি ভয়ংকর হামলা ইরানে? এবার কি আরও নৃশংস ট্রাম্প?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার কি তবে সত্য়িই পরমাণুযুদ্ধ শুরু (Nuclear War) হবে? দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ইরান জুড়ে মার্কিন ও ইসরায়েলি (Iran Israel US War) বাহিনীর যে বিধ্বংসী অভিযান চলছে, তার পিছনে শুধু শাসন পরিবর্তন নয় বরং তেহরানের পরমাণু কর্মসূচিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার গভীর পরিকল্পনাও যে কাজ করেছে, এতদিনে সেটা জানা গেল। কী ভাবে জানা গেল? কেননা, ইরানের ৪৫০ কেজি ইউরোনিয়াম বাজেয়াপ্ত (450 kg uranium seized) করতে অভিযান মার্কিন কমান্ডো বাহিনীর। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প (President Donald Trump) এবার তেমন কিছুই করছেন।

৪৫০ কেজি ইউরেনিয়াম  

যুদ্ধের এই পর্বে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ইরানের সেই রহস্যময় ৪৫০ কেজি উচ্চ মাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম। সামরিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো কোনো বিশেষ কমান্ডো অভিযানের মাধ্যমে এই ইউরেনিয়াম বাজেয়াপ্ত করে যুদ্ধের ইতি টানতে চাইছেন। তবে মাটির গভীরে সুরক্ষিত এই পরমাণু ভাণ্ডার উদ্ধার করা কিংবা ধ্বংস করা যে  খুব সহজ কাজ নয়, তা রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সর্বশেষ পাওয়া খবর বলছে, আমেরিকা ৫৭ হাজার সেনাদল পাঠিয়েছেন ইরানে।

১০টি পারমাণবিক বোমা!

২০২৫ সালের জুনে নাতাঞ্জ, ইসফাহান এবং ফোরদোর মতো স্পর্শকাতর পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে ইসরায়েলি হামলার পর থেকেই ইরানের প্রকৃত পারমাণবিক ক্ষমতা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ) জানিয়েছিল, ইরানের কাছে প্রায় ৪৪০.৯ কিলোগ্রাম ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ জ্বালানি যদি ৯০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধ করা যায়, তবে তা দিয়ে অন্তত ১০টি পারমাণবিক বোমা তৈরি করা সম্ভব।

দানবীয় বাঙ্কার বাস্টার এবং ইরানের হুমকি 

সম্প্রতি মার্কিন বিমানবাহিনী ইরানের এক সামরিক কমপ্লেক্সে ৩০ হাজার পাউন্ড ওজনের দানবীয় ‘বাঙ্কার বাস্টার’ বর্ষণ করেছে, যা মাটির ২০০ ফুট গভীর পর্যন্ত কংক্রিট ভেদ করতে সক্ষম। স্যাটেলাইট-ছবিতে দেখা গিয়েছে, এই হামলায় তালেঘান-২ নামক একটি গোপন ডেরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে, ইরানের কারিগরি এবং শিল্প-ক্ষমতা এতটাই উন্নত যে, তারা চাইলে দ্রুতই তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘাঁটিগুলো নতুন করে গড়ে তুলতে পারবে।

বিশ্বের কপালে দুঃখ

এদিকে ইরানের বিপ্লবী গার্ড কোরের (আইআরজিসি) পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে যে, তাদের জ্বালানি বা পরমাণু ঘাঁটিতে বড় কোনো আঘাত এলে তারা পুরো অঞ্চলের তেল ও গ্যাস পরিকাঠামো জ্বালিয়ে দেবে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ জ্বালানি তেল সরবরাহ হয়, যা বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্ব-অর্থনীতিতে বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। এবং এখনই আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। এরপর ইরান যদি আরও কোনও প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ করে কবে বাকি বিশ্বের কপালে দুঃখ আছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

