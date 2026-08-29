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ভেনেজুয়েলার বিপুল তেলে নজর আমেরিকার, ‘সবচেয়ে বড় চুক্তি’র ঘোষণা ট্রাম্পের

ভেনেজুয়েলার সঙ্গে ‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল চুক্তি’ হয়েছে বলে ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চুক্তির আওতায় ১৭টি তেলক্ষেত্র উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে প্রায় ৬৫ বিলিয়ন ব্যারেল মজুতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে ভেনেজুয়েলা। প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আসতে পারে বলে দাবি কারাকাসের। তবে এই চুক্তির প্রভাব মার্কিন গ্যাসের দামে দ্রুত পড়বে না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 29, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:17 AM IST
ভেনেজুয়েলার বিপুল তেলে নজর আমেরিকার, ‘সবচেয়ে বড় চুক্তি’র ঘোষণা ট্রাম্পের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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