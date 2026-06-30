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'উনি আমারই মতো, উনি ঠিক উঠে পড়েছেন...'! মোদীকে ফোন করতে চেয়ে কেন বললেন ট্রাম্প?

Trump on PM Modi: সারা পৃথিবী ভেবে নিতে পারে, সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক কারণে বিস্তর দূরত্ব তৈরি হয়েছে ট্রাম্প-মোদীর মধ্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে তা নয়, সেটারই প্রমাণ মিলল! কেন, কী জানা গেল? ট্রাম্প মোদীকে এখনও 'কাছের বন্ধু' বলেই নাকি মনে করেন বলে জানা গিয়েছে!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 30, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:33 PM IST
'উনি আমারই মতো, উনি ঠিক উঠে পড়েছেন...'! মোদীকে ফোন করতে চেয়ে কেন বললেন ট্রাম্প?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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