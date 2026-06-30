'উনি আমারই মতো, উনি ঠিক উঠে পড়েছেন...'! মোদীকে ফোন করতে চেয়ে কেন বললেন ট্রাম্প?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সারা পৃথিবী ভেবে নিতে পারে যে, সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক কারণে বিস্তর দূরত্ব তৈরি হয়েছে ট্রাম্প-মোদীর মধ্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে তা নয়, সেটারই প্রমাণ মিলল! কেননা, জানা গেল, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে ফের শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা। শুধু তাই নয়, ট্রাম্প মোদীকে এখনও 'কাছের বন্ধু' বলেই নাকি মনে করেন বলে জানা গিয়েছে। জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। কেন, কী ঘটেছে?
মিয়ামিতে সন্ধ্যায়
ওয়াশিংটনে ইউএস-ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরাম (USISPF)-এর এক অনুষ্ঠানে সার্জিও গোরের মুখে শোনা গেল এই চমকপ্রদ কাহিনি। প্রসঙ্গ মোদী-ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠতা। তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কোনও সময়েই যোগাযোগ করতে দ্বিধা করেন না। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি মিয়ামিতে এক ইউএফসি ইভেন্টের ঘটনা উল্লেখ করেন। সার্জিও গোরের কথায়, ট্রাম্প হঠাৎই সেদিন মোদীকে ফোন করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সেই সময়ে তাঁকে জানানো হয়, এখন মিয়ামিতে সন্ধ্যা হলেও ভারতে এখন ভোর ৬টা! শুনে ট্রাম্প বলেন, ‘তাতে কিছু হবে না। উনি এতক্ষণে উঠে পড়েছেন। উনি আমারই মতো।’ কোনও দ্বিধা না রেখেই বন্ধু মোদীকে ভোরবেলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোন করতে চেয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই মুহূর্তে ফোনটি করা হয়নি। কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অল্প সময়ের মধ্যেই মঞ্চে উঠতে হয়েছিল। পরে অন্য সময়ে কথা বলার পরিকল্পনা করা হয়।
বন্ধু মোদী
শুধু তাই নয়, সার্জিও গোর আরও জানান, যখন আপনি কারও খুব ভালো বন্ধু হন, তখন সব কিছু ওরকম নিয়ম মেনে করা যায় না। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে গুরুত্ব দেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগকে সেই সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখেন।
ফ্রান্সেও
তবে এই প্রথম নয়। ইতিহাস বলছে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি ফ্রান্সে আয়োজিত হয়েছিল জি-৭ সম্মেলন। সেখানে মোদী-ট্রাম্প সাক্ষাৎ হয়। তখনও অন্য রাষ্ট্রনেতাদের সামনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেছিলেন,প্রধানমন্ত্রী মোদী যেমন শান্ত স্থিতধী তেমনই অত্যন্ত দক্ষ ও কঠোর-- আমি কিন্তু তেমন নই। ওঁর দিকেই তাকান আপনারা। অত্যন্ত সুন্দর দেখতে মানুষ উনি!
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