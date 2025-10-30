English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Trump, Xi Jinping Meet: হাতে হাত! ঐতিহাসিক বৈঠকে চিনা পণ্যে ১০% শুল্ক ছাড় ঘোষণা ট্রাম্পের! চিনপিং বললেন 'আমাদের দুরন্ত সম্পর্ক'...

Trump XI Jinping Meeting in South Korea Busan: মাত্র ২ ঘণ্টার বৈঠক হয় ট্রাম্প ও শি চিনপিংয়ের মধ্যে। সেই বৈঠকে ট্রাম্প ও শি চিনপিংয়ের মধ্যে হওয়া বাণিজ্য সমঝোতাকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, "A breakthrough deal on rare earth!" এককথায়, বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 30, 2025, 12:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুই গোলার্ধের দুই পরমাণু শক্তিধর দেশ। দুই 'ঠান্ডাযুদ্ধের' দেশ। দুই 'যুযুধান' রাষ্ট্রনেতা। সেই দুই নেতা-ই আজ 'হাতে হাত' মেলাল। গলল বরফ! দক্ষিণ কোরিয়ায় এক ঐতিহাসিক বৈঠকে ('Amazing' meet in South Korea) হাতে হাত মেলালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প (Trump, Xi Jinping shake hands) ও চিনা রাষ্ট্রপতি শি চিনপিং। ট্যারিফ যুদ্ধের মধ্যেই এই বৈঠককে কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'অ্যামেজ়িং'! মানে অত্যাশ্চর্যকর! 

১০% শুল্ক ছাড়...
'অ্যামেজ়িং' এই বৈঠকে শুধু হাতে হাত মেলানোই নয়, চিনা পণ্যের উপর শুল্ক ছাড়ের কথাও ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট (Trump announces tariff cut)। যা কেউ কখনও ভাবেনওনি! চিনা পণ্যের উপর ১০ শতাংশ শুল্ক কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প (10% tariff reduction on Chinese goods)। এতদিন মার্কিন মুলুকে রফতানিকৃত চিনা পণ্যের উপর ৫৭  শতাংশ শুল্ক আরোপ ছিল। এবার তা ১০% কমে দাঁড়াবে ৪৭ শতাংশ। 

২ ঘণ্টার বৈঠকে 'rare earth deal'
মাত্র ২ ঘণ্টার বৈঠক হয় ট্রাম্প ও শি চিনপিংয়ের মধ্যে। সেই বৈঠকে ট্রাম্প ও শি চিনপিংয়ের মধ্যে হওয়া বাণিজ্য সমঝোতাকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, "A breakthrough deal on rare earth!" বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। যা অনেকাংশে বদলে দিতে পারে বিশ্ব বাণিজ্যের সংজ্ঞা। একদিকে ট্রাম্প যখন চিনা পণ্যের উপর শুল্ক ছাড় ঘোষণা করছেন, অন্যদিকে চিনও তখন জানিয়েছে যে তারা আমেরিকার থেকে অবিলম্বে সোয়াবিন কেনা শুরু করবে (China will resume purchase soyabean from US)। যা মার্কিন কৃষকদের উপকৃত করবে।

শি চিনপিং বলেন...
বৈঠকের পর ট্রাম্প জানিয়েছেন, আমেরিকার মাটিতে চিনা পণ্য রফতানি ও বাণিজ্যের (US China Trade Deal) ক্ষেত্রে আর কোন 'রোড ব্লক' (road block) নেই। পাশাপাশি, শি চিনপিং বলেন, "আমেরিকা ও চিন সারাক্ষণই একে অপরের চোখে চোখ রেখে কথা বলে না। দুটি দেশের ভিন্ন পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভবও নয়। আর বিশ্ব অর্থনীতির শিখরে রয়েছে এমন দুই দেশের পক্ষে যা খুবই স্বাভাবিক।" চিনপিং আরও বলেন,"মতবিরোধ হতেই পারে। তবে আমরা একে অপরকে খুব ভালোভাবে জানি, আমাদের মধ্যে দুর্দান্ত সম্পর্ক রয়েছে।"

৬ বছর পর মুখোমুখি ট্রাম্প-শি চিনপিং...
প্রসঙ্গত, ৬ বছর পর ট্রাম্প ও শি চিনপিং আজ দক্ষিণ কোরিয়ায় APEC শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকে মিলিত হলেন। জানুয়ারিতে ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন মসনদের ক্ষমতায় ফিরে আসার পর দুই রাষ্ট্রপতির মধ্যে এটাই প্রথম সাক্ষাৎ। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ২০১৯ সালে ওসাকায় অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল দুই রাষ্ট্রনেতার।

Trump-Xi Jinping MeetSouth KoreaBusan MeetTariff CutChinese goods
