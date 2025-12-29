Russia-Ukrain War End? BIG UPDATE: অবশেষে এক দশকের রক্তাক্ষয়ী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কি শেষের পথে? ট্রাম্পের মুখোমুখি জেলেনস্কি, যদিও পুতিন মারমুখী...

Russia-Ukrain War End? BIG UPDATE: অবশেষে এক দশকের রক্তাক্ষয়ী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কি শেষের পথে? ট্রাম্পের মুখোমুখি জেলেনস্কি, যদিও পুতিন মারমুখী...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শান্তি কি তবে আসন্ন? গত তিন বছর ধরে চলা রক্তক্ষয়ী রাশিয়া-ইউক্রেন (Russia-Ukrain war) যুদ্ধের অবসান ঘটাতে শেষ পর্যন্ত কি সফল হবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)? ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো রিসোর্টে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির (Volodymyr Zelensky) সঙ্গে ট্রাম্পের ম্যারাথন বৈঠকের পর বিশ্ব রাজনীতিতে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। বৈঠকের পর আয়োজিত যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে খোদ ট্রাম্প দাবি করেছেন, দুই দেশ একটি শান্তিচুক্তির ‘অত্যন্ত কাছাকাছি’ (Peace Deal on Russia-Ukrain War) পৌঁছে গিয়েছে। তাঁর মতে, আলোচনার ৯৫ শতাংশ পথই অতিক্রান্ত।
মার-এ-লাগোতে জট কাটানোর ফর্মুলা
রবিবার স্থানীয় সময় অনুযায়ী ফ্লোরিডায় ট্রাম্পের ব্যক্তিগত রিসোর্টে এই হাই-প্রোফাইল বৈঠকটি হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা স্থায়ী এই আলোচনাকে ট্রাম্প ‘ফলপ্রসূ ও ব্যাপক’ বলে বর্ণনা করেছেন। বৈঠকের শুরু থেকেই ট্রাম্পের আত্মবিশ্বাসী মেজাজ ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, পর্দার আড়ালে বড় কোনও সমঝোতা হতে চলেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, জেলেনস্কির সঙ্গে মুখোমুখি বসার ঠিক আগেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের (Vladimir Putin) সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা টেলিফোনে কথা বলেন ট্রাম্প। সেই ফোনালাপকেও ‘চমৎকার’ ও ‘ফলপ্রসূ’ বলে অভিহিত করেছেন তিনি।
ট্রাম্পের কথায়, 'আমরা সেই যুদ্ধ শেষ করার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি করেছি, যা সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে মারাত্মক যুদ্ধ। আমি শান্তি চুক্তিকে হাতের নাগালে দেখতে পাচ্ছি।'
নিরাপত্তার গ্যারান্টি: একমত সব পক্ষ
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রধান দুটি জটের একটি ছিল ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। জেলেনস্কি শুরু থেকেই দাবি করে আসছিলেন যে, যুদ্ধ থামলেও ভবিষ্যতে রাশিয়া যাতে আর আক্রমণ না করে, তার জন্য আমেরিকার পক্ষ থেকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে হবে। ফ্লোরিডার বৈঠকের পর জেলেনস্কি হাসিমুখেই জানিয়েছেন, এই বিষয়ে ১০০ শতাংশ সমঝোতা হয়ে গিয়েছে।
ট্রাম্পও স্বীকার করেছেন যে, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সংক্রান্ত বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। এমনকি এই প্রক্রিয়ায় ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড ও নরওয়ের মতো ইউরোপীয় দেশগুলিকেও শামিল করা হয়েছে। ফিনিশ প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েনও এই অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। উরসুলা এক বার্তায় বলেছেন, 'ইউক্রেনের জন্য একটি ‘লৌহবর্মের মতো’ নিরাপত্তা গ্যারান্টি থাকাটা সবচেয়ে জরুরি।'
কাঁটা যেখানে: ডনবাস ও ভূখণ্ড
তবে সবটা মসৃণ হলেও মূল কাঁটাটি এখনও গেঁথে আছে ভূখণ্ড বা জমি সংক্রান্ত বিবাদে। বিশেষ করে পূর্ব ইউক্রেনের ডনবাস (Donbas) অঞ্চল নিয়ে দু’পক্ষই এখনও অনড়। রাশিয়া এই অঞ্চলটি নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। অন্যদিকে, নিজের দেশের মাটি রাশিয়ার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ছেড়ে দেওয়া জেলেনস্কির জন্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত কঠিন।
ট্রাম্প এই সমস্যাকে ‘সবচেয়ে জটিল’ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন, “জমিই এখন মূল প্রশ্ন। সেই জমির কিছু অংশ দখল করা হয়েছে। এখনই একটি চুক্তি করা ইউক্রেনের জন্য ভালো হবে। যদি সমাধান না হয়, তবে এই যুদ্ধ আরও অনেক দিন চলবে।” তবে তিনি এও যোগ করেছেন যে, ডনবাস নিয়ে আলোচনা সঠিক পথেই এগোচ্ছে। জেলেনস্কিও এই বিষয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা রাখলেও আলোচনাকে ‘ইতিবাচক’ বলেছেন।
২০-দফা শান্তি পরিকল্পনা ও অগ্রগতি
জেলেনস্কি এই বৈঠকে একটি ‘২০-দফা শান্তি পরিকল্পনা’ নিয়ে এসেছিলেন।
তাঁর দাবি অনুযায়ী:
নিরাপত্তা গ্যারান্টি: ১০০ শতাংশ সমঝোতা।
সামরিক দিক: ১০০ শতাংশ সহমত।
শান্তি কাঠামো: ৯০ শতাংশ ঐকমত্য।
সমৃদ্ধি পরিকল্পনা: বর্তমানে চূড়ান্ত করার কাজ চলছে।
জেলেনস্কি বলেন, 'আমরা শান্তির জন্য প্রস্তুত। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আমেরিকান ও ইউক্রেনীয় দলগুলোর করা অগ্রগতির আমরা প্রশংসা করি।'
ট্রাম্পের রণকৌশল ও পুতিনের ভূমিকা
যুদ্ধ থামাতে ট্রাম্প যে পুতিনকেও আস্থায় নিচ্ছেন, তা স্পষ্ট। ক্রেমলিন সূত্রের খবর, পুতিন এবং ট্রাম্প দুজনেই একমত হয়েছেন যে, কোনও অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি স্থায়ী সমাধান দেবে না, বরং তা সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করবে। তাই তাঁরা একটি স্থায়ী চুক্তির দিকেই এগোতে চান। ট্রাম্পের মতে, ইউক্রেন অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছে, কিন্তু এখন মানুষের মৃত্যু বন্ধ করার সময় এসেছে।
সাংবাদিকরা ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেছিলেন, শান্তি ফেরাতে তিনি কি ইউক্রেনে যেতে রাজি? ট্রাম্পের সপাট উত্তর ছিল, 'যদি ২৫ হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচে, তবে আমি অবশ্যই যাব।'
কী হতে পারে আগামী দিনে?
যদিও ট্রাম্প কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেননি, তবে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে শান্তি প্রক্রিয়া কোন দিকে এগোচ্ছে। ইউরোপীয় নেতারাও এখন ট্রাম্পের এই উদ্যোগকে সংহত করতে কোমর বেঁধে নামছেন।
তবে ভূখণ্ড সংক্রান্ত বিবাদ মেটানোই এখন ট্রাম্পের সামনে হিমালয়প্রমাণ চ্যালেঞ্জ। পুতিনকে ডনবাস থেকে সরানো যাবে না, আবার জেলেনস্কিও জমি ছাড়তে রাজি নন। এই ‘ইগো’র লড়াই এবং মানচিত্রের টানাপোড়েন কাটিয়ে ট্রাম্প কি শেষ পর্যন্ত শান্তিচুক্তিতে সই করাতে পারবেন? উত্তর লুকিয়ে রয়েছে আগামী কয়েক সপ্তাহের কূটনীতিতে।
সারা বিশ্ব এখন ফ্লোরিডার সেই মার-এ-লাগো রিসোর্টের দিকে তাকিয়ে, যেখান থেকে হয়তো একদিন আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হবে।
