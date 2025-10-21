English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 21, 2025, 02:53 PM IST
Trump's 155% Tariff: ক্রুদ্ধ ট্রাম্পের ভয়ংকর হুমকি! শর্ত না মানলে ৫০-৫৫ নয়, এবার শুল্ক বেড়ে হবে অবিশ্বাস্য ১৫৫ শতাংশ! ১ নভেম্বর থেকেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিকে শান্তির বার্তা, অন্য দিকে শুল্কের বোমা। এই নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচিত্র ভূমিকায় তোলপাড় বিশ্বরাজনীতি, বিশ্বের ভূরাজনীতি। এই আবহে সম্প্রতি চিনকে হুমকি আমেরিকার (Trump escalates pressure on China)। বাড়তে থাকা বাণিজ্যের উদ্বেগের (trade tensions) মধ্যেই তিনি চিনকে ১৫৫ শতাংশ শুল্কের হুমকি দিয়েছেন (threatens 155% tariff)। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে চিনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ন্যায়সঙ্গত চুক্তি অবশ্য করতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে, তাঁর হুমকি এই সূত্রেই-- চিন যদি এই চুক্তিতে রাজি হয়, ভালো-- না হলে তিনি চিনের উপর ১৫৫ শতাংশ রফতানি শুল্ক জারি করতে পারেন!

চাপ আমেরিকার

এখন চিনা পণ্যের উপর আমেরিকা ৫৫ শতাংশ শুল্ক আদায় করে। ‌ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকা এই খাতে চিনের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায় করছে। কিন্তু এখানেই তাঁরা থামতে চান না। ১ নভেম্বরের মধ্যে চিন বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলে আরও একশ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ‌

চিনকে ফের হুঁশিয়ারি

চিনকে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেছেন, শর্ত না মানলে চিনা পণ্যের উপর ১৫৫ শতাংশ শুল্ক চাপাবেন তিনি। চলতি মাসের শেষে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে চিনের প্রেসিডেন্ট জি‌ জিনপিংয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক পূর্ব নির্ধারিত। এদিকে সেই বৈঠকের আগেই চিনের উপর লাগাতার চাপ বাড়িয়ে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বর্তমানে চিনা পণ্যের উপর আমেরিকা ৫৫ শতাংশ শুল্ক আদায় করে থাকে। ‌ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকা এই খাতে চিনের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায় করছে। কিন্তু এখানেই তাঁরা থামতে চান না। ১ নভেম্বরের মধ্যে চিন বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলে আরও একশো শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে বলে হুঁশিয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্টের। ‌

কেন চিনের উপর খাপ্পা ট্রাম্প? 

কেন ট্রাম্প এরকম আচরণ করছেন? আসলে ওই চুক্তির অন্যতম শর্ত হল, চিনকে আমেরিকার চাহিদামতো বিরল খনিজ সরবরাহ করতে হবে। তবে চিন এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব নিয়েছে। তারা মিত্র দেশগুলিকে পর্যন্ত বলে দিয়েছে, আমেরিকাকে এই ব্যাপারে কোনওরকম সহায়তা করা যাবে না। আর চিনের এই অবস্থানে সবচেয়ে বিপাকে পড়েছে পাকিস্তান। চলতি পরিস্থিতি নিয়ে লেজেগোবরে অবস্থা তাদের।‌ ইসলামাবাদের পক্ষে চিনকে চটানো মুশকিল।‌ আবার আমেরিকার সঙ্গেও বন্ধুত্ব গভীর করতে আগ্রহী প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ। এদিকে, ‌ট্রাম্প ফের বলেছেন, দীর্ঘদিন আমেরিকা নিজের ক্ষতি করে অন্য দেশের উপকার করেছে। এখন উল্টোটা হবে। ‌আমেরিকা আর অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বিদেশিদের হাতে ছেড়ে রাখবে না। আমেরিকায় ব্যবসা করতে হলে চড়া হারেই শুল্ক দিতে হবে। ফলে, ভারতের পরে এখন চিনের সঙ্গেও আমেরিকার টেনশনের নতুন বাতাবরণ তৈরি হল। কী করবে চিন? মার্কিন চাপ মেনে নেবে? নাকি নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকেই যা করার করবে? সময়ই সেই কথা বলবে। আপাতত অপেক্ষা।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Trump's 155% TariffTrump's 155% Tariff Threatens ChinaUS President Donald Trumptrade tensions between the United States and ChinaTrump announced plans to impose 155% tariff on Chinese goodsAmerican industry
