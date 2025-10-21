Trump's 155% Tariff: ক্রুদ্ধ ট্রাম্পের ভয়ংকর হুমকি! শর্ত না মানলে ৫০-৫৫ নয়, এবার শুল্ক বেড়ে হবে অবিশ্বাস্য ১৫৫ শতাংশ! ১ নভেম্বর থেকেই...

Trump's 155% Tariff: ক্রুদ্ধ ট্রাম্পের ভয়ংকর হুমকি! শর্ত না মানলে ৫০-৫৫ নয়, এবার শুল্ক বেড়ে হবে অবিশ্বাস্য ১৫৫ শতাংশ! ১ নভেম্বর থেকেই...
Trump's 155% Tariff Threatens China: চিনা পণ্যের উপর আমেরিকা ৫৫ শতাংশ শুল্ক নেয়। ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকা কিন্তু এখানেই থামতে চায় না। ১ নভেম্বরের মধ্যে চিন বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলে আরও একশো শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিকে শান্তির বার্তা, অন্য দিকে শুল্কের বোমা। এই নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচিত্র ভূমিকায় তোলপাড় বিশ্বরাজনীতি, বিশ্বের ভূরাজনীতি। এই আবহে সম্প্রতি চিনকে হুমকি আমেরিকার (Trump escalates pressure on China)। বাড়তে থাকা বাণিজ্যের উদ্বেগের (trade tensions) মধ্যেই তিনি চিনকে ১৫৫ শতাংশ শুল্কের হুমকি দিয়েছেন (threatens 155% tariff)। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে চিনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ন্যায়সঙ্গত চুক্তি অবশ্য করতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে, তাঁর হুমকি এই সূত্রেই-- চিন যদি এই চুক্তিতে রাজি হয়, ভালো-- না হলে তিনি চিনের উপর ১৫৫ শতাংশ রফতানি শুল্ক জারি করতে পারেন!
আরও পড়ুন: Israel Dropped Bombs: গাজায় একদিনে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০৭ পাউন্ড বোমা ফেলল ইসরায়েল! আগুনধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই বইছে রক্তবন্যা...
চাপ আমেরিকার
এখন চিনা পণ্যের উপর আমেরিকা ৫৫ শতাংশ শুল্ক আদায় করে। ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকা এই খাতে চিনের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায় করছে। কিন্তু এখানেই তাঁরা থামতে চান না। ১ নভেম্বরের মধ্যে চিন বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলে আরও একশ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
চিনকে ফের হুঁশিয়ারি
চিনকে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেছেন, শর্ত না মানলে চিনা পণ্যের উপর ১৫৫ শতাংশ শুল্ক চাপাবেন তিনি। চলতি মাসের শেষে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিংয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক পূর্ব নির্ধারিত। এদিকে সেই বৈঠকের আগেই চিনের উপর লাগাতার চাপ বাড়িয়ে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বর্তমানে চিনা পণ্যের উপর আমেরিকা ৫৫ শতাংশ শুল্ক আদায় করে থাকে। ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকা এই খাতে চিনের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায় করছে। কিন্তু এখানেই তাঁরা থামতে চান না। ১ নভেম্বরের মধ্যে চিন বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলে আরও একশো শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে বলে হুঁশিয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্টের।
আরও পড়ুন: Diwali 2025 Lucky Zodiac Signs: যুগান্তকারী নক্ষত্রযোগ! ঐতিহাসিক দীপাবলি! ৭১ বছর পরে ৫ বিরল যোগে কালীপুজোয় সৌভাগ্যের জোয়ার...
কেন চিনের উপর খাপ্পা ট্রাম্প?
কেন ট্রাম্প এরকম আচরণ করছেন? আসলে ওই চুক্তির অন্যতম শর্ত হল, চিনকে আমেরিকার চাহিদামতো বিরল খনিজ সরবরাহ করতে হবে। তবে চিন এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব নিয়েছে। তারা মিত্র দেশগুলিকে পর্যন্ত বলে দিয়েছে, আমেরিকাকে এই ব্যাপারে কোনওরকম সহায়তা করা যাবে না। আর চিনের এই অবস্থানে সবচেয়ে বিপাকে পড়েছে পাকিস্তান। চলতি পরিস্থিতি নিয়ে লেজেগোবরে অবস্থা তাদের। ইসলামাবাদের পক্ষে চিনকে চটানো মুশকিল। আবার আমেরিকার সঙ্গেও বন্ধুত্ব গভীর করতে আগ্রহী প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ। এদিকে, ট্রাম্প ফের বলেছেন, দীর্ঘদিন আমেরিকা নিজের ক্ষতি করে অন্য দেশের উপকার করেছে। এখন উল্টোটা হবে। আমেরিকা আর অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বিদেশিদের হাতে ছেড়ে রাখবে না। আমেরিকায় ব্যবসা করতে হলে চড়া হারেই শুল্ক দিতে হবে। ফলে, ভারতের পরে এখন চিনের সঙ্গেও আমেরিকার টেনশনের নতুন বাতাবরণ তৈরি হল। কী করবে চিন? মার্কিন চাপ মেনে নেবে? নাকি নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকেই যা করার করবে? সময়ই সেই কথা বলবে। আপাতত অপেক্ষা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)