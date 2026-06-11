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Trump's Big Warning: 'আজ রাতেই উড়িয়ে দেব': ইরানকে হাড়হিম হুমকি ট্রাম্পের; সত্যিই বিশ্ব দেখবে ভয়ংকর ধ্বংসদৃশ্য? বিশ্বযুদ্ধ?

US Will Hit Very Hard Tonight: ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলতি উত্তেজনা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের রূপ ধারণ করেছে। বুধবার (১০ জুন) মার্কিন সর্বাধিনায়কের নির্দেশে স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে ইরানের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে ব্যাপক বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড। 

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 11, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:45 PM IST
Trump's Big Warning: 'আজ রাতেই উড়িয়ে দেব': ইরানকে হাড়হিম হুমকি ট্রাম্পের; সত্যিই বিশ্ব দেখবে ভয়ংকর ধ্বংসদৃশ্য? বিশ্বযুদ্ধ?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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