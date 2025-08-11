English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Deadly Earthquake: পর পর ভয়াল ভূকম্প! বিশাল-বিশাল বিল্ডিং চোখের নিমেষে গুঁড়ো-গুঁড়ে হয়ে গেল! ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ল...উফ্!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 11, 2025, 11:35 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের কেঁপে উঠল তুর্কিয়ের মাটি (Turkey Earthquake)। ৬.১ মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হল সেখানে (6.1 magnitude tremor)। তুর্কিয়ের বালিকেসির প্রভিন্সে (Balikesir province) এই ভূকম্পন ঘটেছে। এতে এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবরে একজনের মৃত্যু ঘটেছে। মোট ১৬টি বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে (16 buildings collapsed)। মৃত এক, আহত ২৯ জন।

৬.১ না, ৬.১৯?

তুর্কিয়ের উত্তর-পশ্চিমের বালিকেসির প্রদেশে গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় এই ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬.১। যদিও জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্স সেন্টার এই কম্পনের মাত্রা রেকর্ড করেছে ৬.১৯! ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর খবর জানা গিয়েছে। মাটি থেকে ১১ কিমি নীচে ছিল এই কম্পনের উৎস।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা

তুর্কিয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়েরলিকায়া জানান, তুর্কিয়ের সিনদিরগি শহরে ছিল ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। ওই শহরে ৮১ বছর বয়সী একজন মহিলার মৃ্ত্যু ঘটেছে। তিনি ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, ভূমিকম্পে ওই অঞ্চলে ১৬টি বিল্ডিং ধসে পড়েছে। আহত হয়েছেন ২৯ জন।
তুর্কিয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, স্থানীয় সময় গতকাল সন্ধ্যা ৭টা ৫৩ মিনিটে ভূকম্পন অনুভূত হয়। প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এক বিবৃতিতে ভুক্তভোগীদের দ্রুত সেরে ওঠার প্রত্যাশা করেছেন। সেই সঙ্গে উদ্ধার কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। এক্স পোস্টে এরদোয়ান লেখেন, ঈশ্বর আমাদের দেশকে যেকোনো ধরনের দুর্যোগ থেকে রক্ষা করুন।

২০২৩ সালের বিভীষিকা

এর আগে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৭ .৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিলেন। একই ভূমিকম্পে সিরিয়ায় প্রাণ যায় আরও ৫ হাজার মানুষের। ওই দুর্যোগের দুবছর পরও হাজার হাজার মানুষ সেখানে এখনও বাস্তুচ্যুত রয়েছেন। সেই জের ভালো করে কাটতে না কাটতেই ফের বিপর্যয় নেমে এল তুর্কিয়ের উপর।

