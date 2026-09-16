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মাত্র কিছুক্ষণের ব্যবধানে জোড়া ভূমিকম্প! ভয়াবহতম হড়পার আঘাতের পরে কি ফের তছনছ নেপাল?

Two Earthquakes Hits Nepal: বিপর্যয় যেন পিছু ছাড়ছে না নেপালের। নেপালের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুগু জেলায় তিন ঘণ্টার ব্যবধানে দু’টি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে; উভয় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলই ছিল কালাই এলাকার আশেপাশে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 16, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:35 PM IST
মাত্র কিছুক্ষণের ব্যবধানে জোড়া ভূমিকম্প! ভয়াবহতম হড়পার আঘাতের পরে কি ফের তছনছ নেপাল?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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