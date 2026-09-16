/মাত্র কিছুক্ষণের ব্যবধানে জোড়া ভূমিকম্প! ভয়াবহতম হড়পার আঘাতের পরে কি ফের তছনছ নেপাল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিপর্যয় কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না নেপালের। দুর্যোগ-বিপর্যয় লেগেই রয়েছে পশুপতিনাথের পবিত্র ভূমিতে! নেপালের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তিন ঘণ্টার ব্যবধানে আঘাত হানল পরপর দু’টি ভূমিকম্প! পাঁচ দিনের মাথায় ফের জোড়া ভূমিকম্প। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহত বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সিসমোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার রাত ১টা ৫১ মিনিটে ৪.৫ মাত্রার প্রথম কম্পনটি রেকর্ড করা হয়। বুধবার ভোর ৪টা ২৮ মিনিটে ৪.২ মাত্রার দ্বিতীয় ভূমিকম্পটি আঘাত হানে একই এলাকায়।
হড়পার পরে ভূমিকম্প
এর আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা নাগাদ জাজরকোট জেলার কালসেনী কেঁপে উঠেছিল ভূমিকম্পে। সেই বার কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.১। সম্প্রতি হড়পা বান বিপর্যয়ে নেপালে ১৩০০-রও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তার অভিঘাত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি নেপাল। এখনও বহু মানুষ সেখানে নিখোঁজ। এদিকে তার মধ্যেই চলছে পরপর কম্পন। এই বিভিন্ন মাত্রার কম্পনে দেশ জুড়ে স্বাভাবিক ভাবেই নতুন করে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ ও আতঙ্ক।
দুটি কম্পন
বিপর্যয় যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না নেপালের। নেপালের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুগু জেলায় তিন ঘণ্টার ব্যবধানে এই দু’টি ভূমিকম্প আঘাত হানল। দুটি ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলই ছিল কালাই এলাকার আশেপাশে। মঙ্গলবার রাত ১টা ৫১ মিনিটে ৪.৫ মাত্রার প্রথম কম্পনটি রেকর্ড করা হয়। বুধবার ভোর ৪টা ২৮ মিনিটে ৪.২ মাত্রার দ্বিতীয় ভূমিকম্পটি আঘাত হানে একই এলাকায়। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
ভয়াবহতম ফ্ল্যাশফ্লাড
এদিকে ভয়াবহতম ফ্ল্যাশফ্লাডে তছনছ হয়ে রয়েছে নেপাল। দানবের কেশরের মতো ফুলে উঠেছিল পাহাড়ি নদী! সেই স্রোত পাহাড় থেকে পাগলা দৈত্যের মতো নেমে এসে গিলে খেয়েছিল বিরাট এলাকা। স্রোতে লণ্ডভণ্ড হয়েছিল রসুয়া। তিব্বতের কাছে নেপালের এই রসুয়া জেলা। সেখানে এই আকস্মিক বন্যায় ভেসে গিয়েছিল আস্ত ব্রিজ, একাধিক গাড়ি, বাড়ি, জিনিসপত্র। তিব্বত সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তখনই জানিয়েছিলেন, জলের এই ঢল তিব্বতের দিক থেকে এসেছে। নেপাল সেনাবাহিনীর মতে, জলের এই হঠাৎ-বৃদ্ধিতে তিমুরে এবং স্যাফ্রুবেসি এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিমুরে ও স্যাফ্রুবেসিতেই ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। নেপালের হাইড্রোলজি ও মেটিওরোলজি বিভাগের মতে, রসুয়ার এই বন্যা বৃষ্টির কারণে হয়নি। ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ মাত্র এক বছর আগেই এই ভোটেকোশী অঞ্চলে একটি অলক্ষিত 'সুপ্রাগ্লেসিয়াল' (হিমবাহের উপর তৈরি) হ্রদ ফেটে আকস্মিক বন্যা হয়েছিল। যাতে অন্তত ১০ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন সেবার।
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