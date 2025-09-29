Typhoon Bualoi: ১৩৩ কিমি বেগে হানা ভয়ংকর টাইফুন বুয়ালইয়ের! অচলাবস্থার মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার মানুষকে...

Typhoon Bualoi: ১৩৩ কিমি বেগে হানা ভয়ংকর টাইফুন বুয়ালইয়ের! অচলাবস্থার মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার মানুষকে...
Typhoon Bualoi: আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, টাইফুনটি দ্রুত এগোচ্ছে। গতি স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। মনে করা হচ্ছে, বিস্তৃত এলাকায় এর প্রভাব পড়বে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আঘাত হানল শক্তিশালী টাইফুন (ঘূর্ণিঝড়) বুয়ালোই (Typhoon Bualoi)। আঘাত হানার আগে রবিবার বিভিন্ন বিমানবন্দর বন্ধ করে দিয়েছিল ভিয়েতনাম সরকার। নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার মানুষকে।
ঝড়ের কেন্দ্র
ভিয়েতনামের ভূখণ্ডের প্রবেশের আগে ঝড়টির কেন্দ্রে বাতাসের গতি ছিল ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৩৩ কিলোমিটার। সোমবার বেলা একটার দিকে দেশটির মধ্যাঞ্চলে আঘাত হানার কথা রয়েছে টাইফুনটির।
টাইফুন
ভিয়েতনামের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, টাইফুনটি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এর গতি স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। ধারণ করা হচ্ছে, বিস্তৃত এলাকায় এর প্রভাব পড়বে। টাইফুনের কারণে ভিয়েতনামের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে ৬০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। ৯ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে নদীর জলের উচ্চতা। এতে বন্যা ও ভূমিধসের শঙ্কা রয়েছে।
১০ জনের মৃত্যু
এমন পরিস্থিতিতে ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলে হা তিনহ প্রদেশ থেকে প্রায় ১৫ হাজার জনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার। এর আগে টাইফুনটি ফিলিপাইনসে আঘাত হেনেছিল। এতে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়।
