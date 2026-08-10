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ঘণ্টায় ১৫১ কিমি বেগে চিনে আছড়ে পড়ল টাইফুন ডলফিন, ১৫ লাখ মানুষ গৃহহারা, মারাত্মক প্রভাব ভারতের বর্ষায়

Typhoon Dolphin: সাংহাইয়ের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শহরের দুটি প্রধান যাত্রী বিমানবন্দরে ৯৪৩টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বন্ধ রাখা হয়েছে জন পরিবহণ ব্য়বস্থা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 10, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:05 PM IST
ঘণ্টায় ১৫১ কিমি বেগে চিনে আছড়ে পড়ল টাইফুন ডলফিন, ১৫ লাখ মানুষ গৃহহারা, মারাত্মক প্রভাব ভারতের বর্ষায়

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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