/বীভৎস টাইফুন দুজুয়ানে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন ৫০ হাজার, সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ২০ লক্ষ বাসিন্দাকে! কত মৃত্যু? নিখোঁজ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাপানের কয়েকটি প্রদেশে শক্তিশালী টাইফুন দুজুয়ানের প্রভাবে প্রায় ২০ লাখ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রবল বাতাস, ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসে জাপানের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনায় এখন পর্যন্ত চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ছজন নিখোঁজ রয়েছে। দুজুয়ান এখনও জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর জেরে নতুন করে কোথাও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না, তার পর্যবেক্ষণ চলছে।
৪ মৃত্যু, ৬ নিখোঁজ
ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ছজন নিখোঁজ। নিখোঁজ চারজনই কানাগাওয়া প্রদেশের বাসিন্দা। তাঁদের সন্ধানে উদ্ধারকারী দল কাজ করছে। জাপানের আবহাওয়া সংস্থা আগেই সতর্ক করে জানিয়েছিল, টাইফুনটি সাধারণ মানুষের জীবনের জন্য তাৎক্ষণিক বড় বিপদ তৈরি করতে পারে। পরে কয়েকটি এলাকার আবহাওয়া সতর্কতার মাত্রা কমানো হয় যদিও। তবে কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে এবং আবহাওয়ার সর্বশেষ তথ্য নিয়মিত দেখার পরামর্শ দিয়েছে।
শত শত ফ্লাইট বাতিল
টাইফুনের প্রভাবে জাপানের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। ৫০ হাজারের বেশি মানুষ বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। শত শত ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বেশ কিছু এলাকায় রেল চলাচলও বন্ধ রাখা হয়েছে। দুজুয়ানের সর্বোচ্চ স্থায়ী বাতাসের গতি ঘণ্টায় প্রায় ১৩০ কিলোমিটার ছিল। ঝোড়ো বাতাসের সর্বোচ্চ গতি উঠেছিল ঘণ্টায় ১৯৪ কিলোমিটার পর্যন্ত।
প্রধানমন্ত্রী
এই টাইফুনের কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাতিল করতে হয়েছে। সোমবার রক ইন জাপান সংগীত উৎসবের কয়েকটি কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল। আবহাওয়ার কারণে সেসব বাতিল করা হয়। একইভাবে টোকিও গেম শোতে সোমবারের নির্ধারিত অনুষ্ঠানও বাতিল করা হয়। টাইফুনে প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। একটি পোস্টে তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।
দুজুয়ান ও রাক্ষুসে এল নিনো
দুজুয়ান এ বছর জাপানে আঘাত হানা ২৫তম টাইফুন। দুজুয়ান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি হওয়া একাধিক ঝড়ের সর্বশেষ। আবহাওয়াবিদদের মতে, সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা বাড়লে ঝড় আরো বেশি শক্তি পেতে পারে। এর ফলে ঝড়ের বাতাসের গতি বাড়তে পারে এবং ভারি বৃষ্টির আশঙ্কাও তৈরি হতে পারে। উষ্ণ বায়ুমণ্ডল বেশি জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে। তাই উষ্ণ সমুদ্রের ওপর তৈরি হওয়া ঝড়ে বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। তবে গবেষণায় বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে টাইফুনের মোট সংখ্যা বাড়ছে—এমন সরাসরি প্রমাণ নেই। কিছু অঞ্চলে বরং এ ধরনের ঝড়ের সংখ্যা কমতে পারে। কিন্তু তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে ভবিষ্যতে তৈরি হওয়া কিছু টাইফুন গড়ে আরো শক্তিশালী হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। এ বছর এল নিনোও আবহাওয়ার ওপর প্রভাব ফেলছে। এল নিনো একটি প্রাকৃতিক আবহাওয়াজনিত ঘটনা। এর সময় প্রশান্ত মহাসাগরের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের কিছু অংশের সমুদ্রের জল স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি উষ্ণ হয়ে যায়।
টাইফুন দুজুয়ান এখনও জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিপর্যয়টিকে পর্যবেক্ষণ করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
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