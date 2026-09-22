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বীভৎস টাইফুন দুজুয়ানে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন ৫০ হাজার, সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ২০ লক্ষ বাসিন্দাকে! কত মৃত্যু? নিখোঁজ?

Typhoon Dujuan in Japan: এল নিনোর কারণে মোট কটি টাইফুন তৈরি হবে, তা স্পষ্টভাবে বলা যায় না। তবে একটি টাইফুন কোথায় তৈরি হবে, তা কতটা শক্তিশালী হবে এবং কোন কোন দেশের দিকে এগিয়ে যাবে, তা বলা যেতে পারে। তেমন পরিস্থিতি এলে এল নিনোর জেরে জাপান আরও শক্তিশালী টাইফুনের মুখে পড়তে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 22, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:28 PM IST
বীভৎস টাইফুন দুজুয়ানে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন ৫০ হাজার, সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ২০ লক্ষ বাসিন্দাকে! কত মৃত্যু? নিখোঁজ?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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