Typhoon Podul: ১৯১ কিমি প্রতি ঘণ্টা হাওয়ার বেগ নিয়ে ক্রমশই ভয়ংকর থেকে ভয়ংকর হচ্ছে পোদুল! এরই মধ্যে ৫৫০০ মানুষ...

Typhoon Podul Updates: টাইফুন পোদুল তাইওয়ানের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি ভয়ংকর! আরও তীব্র হয়েছে ঝড়ের আবহ। ভয়ংকর গরমের পরেই এই ঝড় আছড়ে পড়তে চলেছে তীরে। কী অবস্থায় এখন দাঁড়িয়ে ঝড়?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 13, 2025, 07:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ, বুধবার শেষরাতে বা বৃহস্পতিবারের ভোরে টাইফুন পোদুল (Typhoon Podul) তাইওয়ানের (Taiwan) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। যার ফলে সেখানে বন্যার (Flood) আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এবং  স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে ভূমিধসের (Landslide) ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, টাইফুনটি ইতিমধ্যেই তাইওয়ানের মূল ভূখণ্ডের ১৫০ কিলোমিটার (৯৫ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত সবুজ দ্বীপের (Green Island) কাছে চলে এসেছে।

১৯১ কিলোমিটার বেগে

আরও জানানো হয়েছে, শক্তিশালী ওই পোদুল ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫৫ (৯৫ মাইল) পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এর বেগ এমনকী ঘণ্টায় ১৯১ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টাতেও পৌঁছতে পারে! এর প্রভাবে তাইওয়ানের দক্ষিণ, পূর্ব এবং উত্তর অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হতে পারে।
টাইফুন পোদুল ধীরে ধীরে তাইওয়ানের কাছে আসার কারণে দেশটির সরকার জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকার বিশেষ করে দেশের পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস এবং বন্যার বিষয়ে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। সরকার দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলের বাসিন্দাদের নিরাপদে আশ্রয়ে চলে যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছে।

সমুদ্র উত্তাল

আবহাওয়া কর্মকর্তারা আরও সতর্ক করেছেন এই বলে যে, ঝড়ের কারণে সমুদ্র উত্তাল থাকবে এবং উপকূলীয় এলাকায় জোয়ারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি গ্রীষ্মের শেষ দিকে তাইওয়ানে আঘাত হানা দ্বিতীয় ঝড়। এর আগে টাইফুন ম্যাংখুট এ অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছিল।

মাছ ধরায় না

এরই মধ্যে অনেকে মাছ ধরার নৌকা নিয়ে সমুদ্রে গিয়েছেন। তাঁদের বন্দরে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। তাইওয়ান এবং এর আশেপাশের দ্বীপগুলোর মধ্যে চলাচলকারী অনেক ফেরি পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে।

প্রিভিয়াস রিপোর্ট

গতকাল হংকংয়ের আবহাওয়া অফিস এ নিয়ে ফোরকাস্ট করেছে। তারা অচিরেই নাম্বার ওয়ান ওয়ার্নিং সিগন্যাল জারি করতে চলেছে বলে জানা গিয়েছিল। ক্রমশ শহরের দিকে এগিয়ে আসছিল ঝড়টি। সিভিয়ার ট্রপিক্যাল সাইক্লোন থেকে সিভিয়ার টাইফুনে পরিণত এই 'পদুল'। কাল ২৮ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে যাচ্ছিল। এর জেরে বুধবার গুয়াংদংয়ে আবহাওয়া হয়ে উঠবে প্রচণ্ড উষ্ণ। হবে হিট-ট্রিগার্ড শাওয়ার। পদুলের সঙ্গে পার্ল রিভারের ঠিক কতটা পার্থক্য আছে, এর তীব্রতা কত, স্থানীয় বাতাসের বেগ কত-- ইত্যাদি দেখা হচ্ছিল কাল। তাইওয়ান থেকে এটি পূর্ব-দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। পদুল ধীরে ধীরে তীব্র হচ্ছে। পূর্ব গুয়াংদংয়ে এর ল্যান্ডফল হতে পারে। পদুল ডেকে আনবে বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ। গুয়াংদংয়ের উপকূলে বৃষ্টি হবে। প্রসঙ্গত, পদুল মানে, 'উইলো গাছ'!  

