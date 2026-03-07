Dubai Food Crisis: দুবাইয়ের হাতে রয়েছে আর মাত্র কয়েকদিন খাবার, বড় সংকটের দিকে আমিরশাহি?

Dubai Food Crisis: দুবাইয়ের হাতে রয়েছে আর মাত্র কয়েকদিন খাবার, বড় সংকটের দিকে আমিরশাহি?
Dubai Food Crisis: দুবাইয়ের মতো শহরের আর মাত্র কয়েক দিনের খাবার মজুত রয়েছে। যুদ্ধের ফলে পুরো অঞ্চলের শিপিং রুট বা সমুদ্রপথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: সংযুক্ত আরব আমিরশাহির খাবাবের বেশিরভাগটাই আসে বিদেশ থেকে। ইরান একের পর এক মিসাইল দেগে চলেছে দুবাইকে লক্ষ্য করে। এতে একদিকে যেমন আতঙ্ক বাড়ছে অন্যদিকে তেমনি বড়সড় এক সংকটের দিকে এগোচ্ছে আমিরশাহি। বিশেষ করে দুবাই। কারণ খাবারের সংকট।
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী ইরানের হামলার কারণে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে খাবারের সংকটের মধ্য়ে পড়তে পারে আমিরশাহি। কারণ দুবাইয়ের মতো শহরের আর মাত্র ১০ দিনের খাবার মজুত রয়েছে। যুদ্ধের ফলে পুরো অঞ্চলের শিপিং রুট বা সমুদ্রপথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় বাণিজ্যে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে,সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।
সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্য়মের প্রতিবেদন অনুযায়ী লজিস্টিকস কোম্পানি 'এক্স'-এর প্রধান স্টেফান পল একটি উদ্বেগজনক তথ্ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, দুবাইয়ে বর্তমানে মাত্র ১০ দিনের টাটকা খাবারের সরবরাহ আছে। সেই হিসাবে, আজ ৭ মার্চ ২০২৬, শনিবার পর্যন্ত হাতে আর মাত্র ৮ দিনের খাবার মজুত রয়েছে। তিনি তাঁর কোম্পানির পর্যবেক্ষণ করা সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ ব্যবস্থার তথ্যের ভিত্তিতে এই কথা বলেছেন এবং দ্রুত এই অবস্থার উন্নতির ওপর জোর দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের অধিকাংশ দেশই তাদের খাদ্য চাহিদার জন্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল। দুবাই-সহ এই অঞ্চলের বড় বড় শহরগুলোর খাবারের একটি বিশাল অংশ বিদেশ থেকে আসে। উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার মোট খাদ্যের ৭০ শতাংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে। ইরান, আমেরিকা ও ইসরায়েলের হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথটি বন্ধ করে দিয়েছে, যা বাণিজ্য ও খাদ্য সরবরাহের জন্য বড় সংকট তৈরি করেছে।
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের সময়ে মিসাইল ও ড্রোন হামলার কারণে বিমান চলাচল ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। দুবাই এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এভিয়েশন অ্যানালিটিক্স ফার্ম ‘এভেন’-এর তথ্য অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে আকাশপথে পণ্য পরিবহনের ক্ষমতা ২২ শতাংশ কমে গিয়েছে। সমুদ্রপথ এবং আকাশপথে পণ্য পরিবহনে এই বিঘ্নের ফলে খাদ্য সরবরাহের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, যার ফলে বাজারে ফলমূল, শাকসবজি এবং দুগ্ধজাত পণ্যের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।
আমিরশাহির বিশেষজ্ঞদের দাবি, টাটকা খাবারের কিছু ঘাটতি হলেও হতে পারে। তাতে চিন্তার কারণ নেই। আমিরশাহির কাছে পর্যাপ্ত শস্য, ফ্রোজেন ফুড এবং অন্যান্য খাদ্য মজুত রয়েছে। সাধারণ মানুষের খাবারের সংকটের আশঙ্কা নেই।
