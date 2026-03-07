English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Dubai Food Crisis: দুবাইয়ের হাতে রয়েছে আর মাত্র কয়েকদিন খাবার, বড় সংকটের দিকে আমিরশাহি?

Dubai Food Crisis: দুবাইয়ের হাতে রয়েছে আর মাত্র কয়েকদিন খাবার, বড় সংকটের দিকে আমিরশাহি?

Dubai Food Crisis: দুবাইয়ের মতো শহরের আর মাত্র কয়েক দিনের খাবার মজুত রয়েছে। যুদ্ধের ফলে পুরো অঞ্চলের শিপিং রুট বা সমুদ্রপথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 7, 2026, 11:34 PM IST
Dubai Food Crisis: দুবাইয়ের হাতে রয়েছে আর মাত্র কয়েকদিন খাবার, বড় সংকটের দিকে আমিরশাহি?
-দুবাইয়ের গ্রোসারি স্টোর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: সংযুক্ত আরব আমিরশাহির খাবাবের বেশিরভাগটাই আসে বিদেশ থেকে। ইরান একের পর এক মিসাইল দেগে চলেছে দুবাইকে লক্ষ্য করে। এতে একদিকে যেমন আতঙ্ক বাড়ছে অন্যদিকে তেমনি বড়সড় এক সংকটের দিকে এগোচ্ছে আমিরশাহি। বিশেষ করে দুবাই। কারণ খাবারের সংকট।  

Add Zee News as a Preferred Source

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী ইরানের হামলার কারণে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে খাবারের সংকটের মধ্য়ে পড়তে পারে আমিরশাহি। কারণ দুবাইয়ের মতো শহরের আর মাত্র ১০ দিনের খাবার মজুত রয়েছে। যুদ্ধের ফলে পুরো অঞ্চলের শিপিং রুট বা সমুদ্রপথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় বাণিজ্যে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে,সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্য়মের প্রতিবেদন অনুযায়ী লজিস্টিকস কোম্পানি 'এক্স'-এর প্রধান স্টেফান পল একটি উদ্বেগজনক তথ্ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, দুবাইয়ে বর্তমানে মাত্র ১০ দিনের টাটকা খাবারের সরবরাহ আছে। সেই হিসাবে, আজ ৭ মার্চ ২০২৬, শনিবার পর্যন্ত হাতে আর মাত্র ৮ দিনের খাবার মজুত রয়েছে। তিনি তাঁর কোম্পানির পর্যবেক্ষণ করা সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ ব্যবস্থার তথ্যের ভিত্তিতে এই কথা বলেছেন এবং দ্রুত এই অবস্থার উন্নতির ওপর জোর দিয়েছেন।

আরও পড়ুন-বাহরাইনের সর্ববৃহত্‍ তেল শোধনাগার BAPCO-য় মিসাইল হামলা, হু হু করে বাড়ছে তেলের দাম

আরও পড়ুন-প্রতিবেশী দেশগুলিতে হামলার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, তবে অন্যায়ের বদলা আমরা নেবই: ইরান

উল্লেখ্য, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের অধিকাংশ দেশই তাদের খাদ্য চাহিদার জন্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল। দুবাই-সহ এই অঞ্চলের বড় বড় শহরগুলোর খাবারের একটি বিশাল অংশ বিদেশ থেকে আসে। উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার মোট খাদ্যের ৭০ শতাংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে। ইরান, আমেরিকা ও ইসরায়েলের হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথটি বন্ধ করে দিয়েছে, যা বাণিজ্য ও খাদ্য সরবরাহের জন্য বড় সংকট তৈরি করেছে।

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের সময়ে মিসাইল ও ড্রোন হামলার কারণে বিমান চলাচল ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। দুবাই এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এভিয়েশন অ্যানালিটিক্স ফার্ম ‘এভেন’-এর তথ্য অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে আকাশপথে পণ্য পরিবহনের ক্ষমতা ২২ শতাংশ কমে গিয়েছে। সমুদ্রপথ এবং আকাশপথে পণ্য পরিবহনে এই বিঘ্নের ফলে খাদ্য সরবরাহের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, যার ফলে বাজারে ফলমূল, শাকসবজি এবং দুগ্ধজাত পণ্যের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

আমিরশাহির বিশেষজ্ঞদের দাবি, টাটকা খাবারের কিছু ঘাটতি হলেও হতে পারে। তাতে চিন্তার কারণ নেই। আমিরশাহির কাছে পর্যাপ্ত শস্য, ফ্রোজেন ফুড এবং অন্যান্য খাদ্য মজুত রয়েছে। সাধারণ মানুষের খাবারের সংকটের আশঙ্কা নেই।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author
Tags:
Iran Israel warIran Hits DubaiUAE Food Crisis
পরবর্তী
খবর

Blue Sparrow Missile Eliminates Khamenei: নীল চড়াই মহাকাশ থেকে ছুটে এসে মেরে দিয়ে গেল খামেইনিকে, অবিশ্বাস্য
.

পরবর্তী খবর

Yubasathi 2026 BIG UPDATE: এপ্রিল নয়, আজ থেকেই যুবসাথীর টাকা ঢুকবে অ্যাকাউন্টে-- ধরনামঞ্চ থে...