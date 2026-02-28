Dubai Airport Shut Down: ইরানি হামলার কাঁপছে আমিরশাহি, বন্ধ দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত দুবাই বিমানবন্দর, আটকে হাজার হাজার যাত্রী

Dubai Airport Shut Down: ইরানি হামলার কাঁপছে আমিরশাহি, বন্ধ দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত দুবাই বিমানবন্দর, আটকে হাজার হাজার যাত্রী
Dubai Airport Shut Down: শনিবার দুবাইয়ের পাম জুমেইরাহ দ্বীপে অবস্থিত একটি বিলাসবহুল হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে হোটেলের বেশ কয়েকটি তলা জুড়ে আগুনের লেলিহান শিখা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানি মিসাইল হামলার আশঙ্কার দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সব উড়ান বাতিল করে দেওয়া হল। দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যাস্ত এই বিমানবন্দরে আটকে পড়েছেন হাজার হাজার যাত্রী। আমেরিকার পর কাতার, বাহারাইন, আমিরশাহি, কুয়েতে মিসাইল দেগেছে ইরান। তাদের দাবি, ওইসব দেশে ঘাঁটি গেড়ে বসে রয়েছে মার্কিন সেনা। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধ ও দুবাইয়ের পাম আইল্যান্ডের বিস্ফোরণের খবর ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
শনিবার দুবাইয়ের পাম জুমেইরাহ দ্বীপে অবস্থিত একটি বিলাসবহুল হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে হোটেলের বেশ কয়েকটি তলা জুড়ে আগুনের লেলিহান শিখা এবং আকাশে ঘন কালো ধোঁয়া কুন্ডলী পাকিয়ে উঠছে। ঘটনায় অন্তত চারজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে হোটেল থেকে সকল অতিথি ও কর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়েছে মিসাইল মেরেছে ইরান।
আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে দুবাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ দুবাই ইন্টারন্যাশনাল (DXB) এবং আল মাকতুম ইন্টারন্যাশনাল (DWC) বিমানবন্দরের অপারেশন হঠাত্ বন্ধ ঘোষণা করেছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দুবাই ইন্টারন্যাশনাল (DXB) এবং আল মাকতুম ইন্টারন্যাশনাল (DWC) বিমানবন্দরের সকল ফ্লাইট চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যাত্রীদের এই মুহূর্তে বিমানবন্দরে না আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং ফ্লাইটের সর্বশেষ তথ্যের জন্য সরাসরি স্ব-স্ব এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দ্রুতই পরবর্তী আপডেট জানানো হবে।
আরও পড়ুন-কে এই আয়াতোল্লাহ খামেইনি? কেন তাঁর এক ইশারায় থমকে যায় ইরান? ইসলামি বিশ্ব তাঁর এত বোলবোলাই বা কী কারণে?
আরও পড়ুন-বাহরাইন-আমিরশাহি-কুয়েত-কাতার, মার খেয়েই মধ্যপ্রাচ্যের সব মার্কিন ঘাঁটিতে মিসাইল দেগে দিল ইরান
দিনের শুরুর দিকে ইরান লক্ষ্য করে মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনীর যৌথ সামরিক হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের চরম অবনতি ঘটে, যার ফলে এই বিমানবন্দরগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর জবাবে ইরান পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি এবং তাদের মিত্র দেশগুলোর বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্য করে একঝাঁক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এই উত্তেজনার মাঝে আবুধাবি, দুবাই, দোহা, রিয়াদ এবং মানামাসহ বেশ কয়েকটি উপসাগরীয় রাজধানীর আকাশ বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ কিছু ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করতে সক্ষম হলেও আবুধাবিতে ওপর থেকে পড়া ধ্বংসাবশেষের আঘাতে অন্তত একজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুবাইয়ে বিকট বিস্ফোরণের শব্দে জানালার কাঁচ পর্যন্ত কেঁপে উঠছিল এবং রাতের আকাশে আগুনের গোলার মতো ক্ষেপণাস্ত্র ছুটে যেতে দেখা গেছে। এই হামলাগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো; যার মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল ধাফরা বিমান ঘাঁটি এবং কাতারের আল উদাইদ—যা এই অঞ্চলের বৃহত্তম মার্কিন সামরিক স্থাপনা। এছাড়া বাহরাইনের জুফাইর এলাকায় অবস্থিত মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের সদরদপ্তরকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়, যেখান থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা গেছে।
কাতারের তরফে বলা হয়েছে, তারা বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র সফলভাবে প্রতিহত করেছে, যার মধ্যে একটিকে আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মাঝেই ধ্বংস হতে দেখা যায়। কুয়েতে ইরানি হামলায় আলি আল সালেম বিমান ঘাঁটির একটি রানওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে আঞ্চলিক নজরদারি মিশনে নিয়োজিত ইতালীয় বিমান বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছিলেন; তবে ইতালীয় কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে তাদের সদস্যরা বাঙ্কারে নিরাপদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সৌদি আরব এই হামলাকে "ইরানের বর্বর আগ্রাসন" বলে নিন্দা জানিয়েছে এবং রিয়াদের বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী বিস্ফোরণে রাজধানীর স্বাভাবিক শান্ত পরিবেশ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই আক্রমণকে একটি "বিপজ্জনক উত্তেজনা বৃদ্ধি" হিসেবে অভিহিত করে বলেছে যে, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হুমকি মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে, তবে তারা এই ঘটনার আনুপাতিক প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার রাখে। পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলো, যারা দীর্ঘকাল ধরে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র এবং যেখানে বড় বড় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, তারা হঠাৎ করেই এই সংঘাতের মুখে পড়ে গেছে। প্রতিদিন লাখো যাত্রী যাতায়াতকারী বিশ্বের অন্যতম প্রধান ট্রানজিট পয়েন্ট দুবাই বিমানবন্দরের (DXB) কার্যক্রম হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। এমিরেটসের মতো বড় এয়ারলাইন্সগুলো সাময়িকভাবে তাদের ফ্লাইট স্থগিত করেছে এবং যাত্রীদের বিমানবন্দরে না গিয়ে অনলাইনে আপডেট দেখার পরামর্শ দিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং বাহরাইনসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর আকাশপথ বন্ধ করে দেওয়ায় ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার শত শত ফ্লাইটের রুট পরিবর্তন বা বাতিল করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)