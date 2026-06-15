/SOCIAL MEDIA BAN BIG BREAKING: সোশ্যাল মিডিয়া ব্যান করল সরকার! প্রধানমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণায় বন্ধ Instagram, Facebook, YouTube... তোলপাড় দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার (Keir Starmer) এক ঐতিহাসিক ঘোষণা করলেন। সোমবার ১৫ জুন ১০ ডাউনিং স্ট্রিট থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে এদিন স্টার্মার জানিয়ে দিলেন, তাঁর দেশের ১৬ বছরের কম বয়সী সকল শিশু সোশ্যাল মিডিয়ায় নিষিদ্ধ! অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স ও ডেনমার্কের দলে ভিড়ল ব্রিটেন। এই দেশ গুলি আগেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যান করেছিল অনূর্ধ্ব ষোলোদের জন্য।
শিশুদের শৈশব ফিরিয়ে দিন
স্টার্মার বলেছেন, 'শিশুদের শৈশব ফিরিয়ে দিন'। তিনি স্ন্যাপচ্যাট, টিকটক ও ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্ম এবং এমন সব গেমিং সাইটের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাই তুলে ধরেছেন এদিন, যেখানে অপরিচিত ব্যক্তিরা শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। তাঁর সংযোজন, 'আমার কাছে এটি স্পষ্ট যে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞাই সঠিক সিদ্ধান্ত। এটি বিশাল পার্থক্য গড়ে দেবে। এর ফলে আমাদের শিশুরা আরও নিরাপদ ও সুখী হবে এবং বেড়ে ওঠার জন্য তারা আরও বেশি সময়, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সুযোগ পাবে।'
কোন কোন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ হবে?
ব্রিটেন অস্ট্রেলিয়া মডেল অনুসরণ করছে। অস্ট্রেলিয়া গত ডিসেম্বরেই এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করেছিল। নিষেধাজ্ঞার আওতায় ইউটিউব, ফেসবুক এবং এক্স-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি থাকবে, তবে হোয়াটসঅ্যাপ ও সিগন্যালের মতো মেসেজিং পরিষেবাগুলি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া ১৬ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে লাইভ-স্ট্রিমিং এবং অপরিচিত প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে শিশুদের যোগাযোগের মতো ক্ষতিকর বিষয়গুলি আটকাতে ব্রিটেন ‘বিশ্বমানের বিধিনিষেধ’ বা ‘ব্লক’ ব্যবস্থা চালু করছে। স্টার্মার বলেন, 'বাস্তব জীবনে (অফলাইন জগতে) কি এমন কোনও পরিস্থিতি হতে পারে যেখানে আপনি আপনার সন্তানকে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখলেন, এমন এক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যার সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণাই নেই! তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করতে দেবেন? নিশ্চয়ই না। তাই আমরা এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছি।'
কবে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে?
স্টার্মার জানিয়েছেন যে কোনও নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়ার আইনি ক্ষমতা ব্রিটেন সরকারের হাতে রয়েছে। এই বছরের শেষের দিকেই এই সংক্রান্ত প্রবিধান বা নিয়মকানুন প্রণয়ন করা হবে এবং আগামী বসন্তে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির প্রতি ব্রিটেন ক্রমশ কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তারা কোম্পানিগুলোকে বয়স যাচাইয়ের ব্যবস্থা চালু করতে ও অ্যালগরিদমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে বাধ্য করেছে।
এমনকী অতি সম্প্রতি মোবাইল ফোনে তোলা নগ্ন ছবি শিশুদের আদান-প্রদান বা ছড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত রাখার পদক্ষেপ নিতেও বলা হয়েছে। তবে শিশুরা অনলাইনে অতিরিক্ত সময় কাটানোর ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর যে ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে, সে বিষয়ে সচেতনতা বাড়ার প্রেক্ষাপটে—এবং অভিভাবক ও অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে—স্টার্মার আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্টার্মার আগামী সপ্তাহগুলিতে দলের নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন, বলেছেন যে জনগণ এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপের প্রত্যাশা করছে।
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