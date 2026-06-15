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SOCIAL MEDIA BAN BIG BREAKING: সোশ্যাল মিডিয়া ব্যান করল সরকার! প্রধানমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণায় বন্ধ Instagram, Facebook, YouTube... তোলপাড় দেশ

SOCIAL MEDIA BAN: সোশ্যাল মিডিয়া ব্যান করেই ফেলল সরকার। প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার জানিয়ে দিলেন যে, ১৬ বছরের কম বয়সীদের সেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে আনা হচ্ছে...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 15, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:22 PM IST
SOCIAL MEDIA BAN BIG BREAKING: সোশ্যাল মিডিয়া ব্যান করল সরকার! প্রধানমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণায় বন্ধ Instagram, Facebook, YouTube... তোলপাড় দেশ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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