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একসঙ্গে ১৬০০ ড্রোন! রাশিয়ায় ইউক্রেনের ভয়াবহ হামলা, তেলের কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

রাশিয়ার সংসদীয় নির্বাচনের শেষ দিনে মস্কো ও আশপাশের এলাকায় বড় ড্রোন হামলা চালায় ইউক্রেন। রুশ কর্তৃপক্ষের দাবি, ১,১১০টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। মস্কোর মেয়র আবার ১,৬০০-র বেশি ড্রোন প্রতিহত করার কথা জানিয়েছেন। হামলায় মস্কোর তেল শোধনাগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একটি আবাসিক ভবনেও আঘাত লাগে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 21, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:57 AM IST
একসঙ্গে ১৬০০ ড্রোন! রাশিয়ায় ইউক্রেনের ভয়াবহ হামলা, তেলের কারখানায় বিধ্বংসী আগুন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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