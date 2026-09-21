/একসঙ্গে ১৬০০ ড্রোন! রাশিয়ায় ইউক্রেনের ভয়াবহ হামলা, তেলের কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়ার মাটিতে ইউক্রেনের বড়সড় ড্রোন হামলা ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। রাশিয়ার সংসদীয় নির্বাচনের শেষ দিনে মস্কো ও মস্কো অঞ্চলে একের পর এক ড্রোন হামলা চালানো হয়। রুশ কর্তৃপক্ষের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, এই হামলায় ১,০০০-এরও বেশি ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছিল। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, রাশিয়া, অধিকৃত ক্রিমিয়া এবং কৃষ্ণসাগর মিলিয়ে মোট ১,১১০টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে।
অন্যদিকে, মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন দাবি করেন, শনিবার থেকে রুশ বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ১,৬০০-র বেশি ড্রোন প্রতিহত করেছে। এর মধ্যে প্রায় ৪৫০টি ড্রোন মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছিল বলে তাঁর দাবি। তবে রুশ কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত এই সংখ্যাগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ইউক্রেন অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই রাশিয়ার অনেক ভিতরে ড্রোন ও দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে আসছে। এবার মস্কোর মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এত বড় হামলা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করেছে।
তেল শোধনাগারে ভয়াবহ আগুন
এই হামলার অন্যতম বড় লক্ষ্য ছিল মস্কোর একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল শোধনাগার। রুশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একাধিক ড্রোন শোধনাগারের এলাকায় পৌঁছে যায়। হামলার পর সেখানে বড়সড় আগুন দেখা যায় এবং আকাশে ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা যায়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও জানান, মস্কো অঞ্চলে তাঁদের দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রুশ তেল শিল্পকেন্দ্র এবং একটি লজিস্টিকস সাইটে হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর দাবি, এই পরিকাঠামোগুলি রাশিয়ার যুদ্ধ পরিচালনায় অর্থ জোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। হামলায় একটি আবাসিক ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মস্কো অঞ্চলের গভর্নর আন্দ্রেই ভোরোবিয়ভের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, হামলায় অন্তত দু’জনের মৃত্যু এবং প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন।
নির্বাচনের দিনেই কেন এত বড় হামলা?
এই হামলার সময়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাশিয়ায় স্টেট ডুমা বা সংসদের নিম্নকক্ষের নির্বাচন হয়েছে। রবিবার ছিল ভোটের শেষ দিন। সেই সময়েই মস্কো ও আশপাশের এলাকায় এই বড় ড্রোন হামলা হয়। মস্কোর মেয়র সোবিয়ানিন দাবি করেছেন, হামলার লক্ষ্য ছিল নির্বাচনকে ব্যাহত করা। তবে তিনি বলেন, রাশিয়া সেই চেষ্টা প্রতিহত করেছে। ইউক্রেনের পক্ষ থেকে অবশ্য হামলাটিকে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ তেল ও লজিস্টিকস পরিকাঠামোয় আঘাত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। রাশিয়ার স্টেট ডুমা নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা নিয়ে এমনিতেই বাড়তি সতর্কতা ছিল। তার মধ্যেই রাজধানী অঞ্চলে এত বড় ড্রোন হামলা হওয়ায় পরিস্থিতি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
পাল্টা হামলার আশঙ্কা
ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে গত কয়েক মাসে দুই পক্ষই দূরপাল্লার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে একে অপরের জ্বালানি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোয় হামলা চালিয়েছে। মস্কোর তেল শোধনাগারে হামলা সেই সংঘাতেরই আরও একটি বড় ঘটনা হিসেবে সামনে এসেছে। ইউক্রেনের দাবি, রাশিয়ার তেল পরিকাঠামোয় আঘাত করলে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও জ্বালানি সরবরাহের উপর চাপ তৈরি করা সম্ভব। অন্যদিকে রাশিয়া বারবার ইউক্রেনের হামলার জবাব দেওয়ার কথা জানিয়েছে। ফলে এই হামলার পর পাল্টা হামলা ঘিরে উদ্বেগও বেড়েছে।
রাশিয়ার নির্বাচনের ফল নিয়েও নজর
এবারের স্টেট ডুমা নির্বাচন ২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযান শুরুর পর প্রথম সংসদীয় নির্বাচন। নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ ‘ইউনাইটেড রাশিয়া’ দলের প্রভাব বজায় থাকবে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ভোটের সময় বিরোধীদের অংশগ্রহণ নিয়েও নানা বিধিনিষেধের কথা উঠে এসেছে। অর্থাৎ, একদিকে যখন রাশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় ভোট চলছিল, অন্যদিকে মস্কোর আকাশে একের পর এক ড্রোন হামলা এবং তেল শোধনাগারে আগুন—দুই ঘটনাই আন্তর্জাতিক মহলের নজর কেড়েছে।
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