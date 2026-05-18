Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /Ukrainian Attacks on Russia: রাতভর ভয়ংকর যুদ্ধ; ৫০০ ড্রোন হামলায় মৃত্যু আর ধ্বংস, সাম্প্রতিক সবচেয়ে বড় হানা

Ukrainian Attacks on Russia: রাতভর ভয়ংকর যুদ্ধ; ৫০০ ড্রোন হামলায় মৃত্যু আর ধ্বংস, সাম্প্রতিক 'সবচেয়ে বড়' হানা

Ukrainian Drone Attacks on Russia: রাশিয়ায় ড্রোন হামলা ইউক্রেনের। রাতভর মস্কোর কাছে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। পাল্টা জবাব দিয়েছে রুশ বাহিনীও। ইউক্রেনের তরফে ৫০০টি ড্রোন হামলা চালানো হয় বলে খবর। এর মধ্যে ১২০টি ড্রোনকে ধ্বংস করেছে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
Written BySoumitra SenUpdated bySoumitra Sen
Published: May 18, 2026, 05:25 PM IST|Updated: May 18, 2026, 05:25 PM IST
Ukrainian Attacks on Russia: রাতভর ভয়ংকর যুদ্ধ; ৫০০ ড্রোন হামলায় মৃত্যু আর ধ্বংস, সাম্প্রতিক 'সবচেয়ে বড়' হানা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাতভর ভয়ংকর যুদ্ধ; ৫০০ ড্রোন হামলায় মৃত্যু আর ধ্বংস, সাম্প্রতিক 'সবচেয়ে বড়' হানা

রাতভর ভয়ংকর যুদ্ধ; ৫০০ ড্রোন হামলায় মৃত্যু আর ধ্বংস, সাম্প্রতিক 'সবচেয়ে বড়' হানা

russia ukraine war26 min ago
2

বন্ধ হচ্ছে ধর্মীয় শ্রেণি বিন্যাসের ভিত্তিতে সহায়তা প্রকল্পগুলি

Imam Bhata in Bengal28 min ago
3

রাজ্য সরকারের বড় সিদ্ধান্ত: তৃণমূলের নির্যাতন ও দুর্নীতির তদন্তে ১ জুন থেকে কমিটি

শুভেন্দু অধিকারী1 hr ago
4

বড় সিদ্ধান্ত নবান্নে: মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকেই সপ্তম পে কমিশন গঠনে সিলমোহর

7th Pay Commission West Bengal3 hrs ago
5

ফের খুলছে প্রাইমারির ফাইল, ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় বিরাট 'সুপ্রিম' আপডেট

Primary Recruitment Case3 hrs ago