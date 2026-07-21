/ওমরাহ ভিসার নিয়মে বিরাট বদল! এক-ভিসায় সৌদি যাওয়া যাবে একাধিকবার? তীর্থযাত্রীদের যা জানতেই হবে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এক বছর মেয়াদি ওমরাহ ভিসা চালু করল। এই ভিসাধারী ব্যক্তিরা এক বছরের মধ্যে একাধিকবার (মাল্টিপল-এন্ট্রি) সৌদি আরবে প্রবেশের সুযোগ পাবেন এবং মোট সর্বোচ্চ ৯০ দিন অবস্থান করতে পারবেন।
সৌদি ভিশন-২০৩০
নতুন এই ভিসা দেওয়ার তারিখ থেকে সেটি পরবর্তী ৩৬৫ দিন পর্যন্ত বৈধ থাকবে। নির্ধারিত নিয়ন্ত্রক শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ভিসাধারী ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে একাধিকবার সৌদি আরবে প্রবেশ করতে পারবেন। এই উদ্যোগ সৌদি ভিশন-২০৩০ এবং ‘পিলগ্রিম এক্সপেরিয়েন্স প্রোগ্রামে’র লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। এর লক্ষ্য সৌদি আরবে আগমন প্রক্রিয়া সহজ করা। এবং ওমরাহ পালনকারীদের আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া।
সেবা প্যাকেজে
নুসুক পারমিট ও সেবা প্যাকেজ গ্রহণ আবশ্যক। এক বছর মেয়াদি ওমরাহ ভিসাধারীদের প্রতিবার সফরের জন্য নুসুক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনুমোদিত সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে একটি সেবা প্যাকেজ কিনতে হবে। এবং সেই সেবা প্যাকেজের মেয়াদ অবশ্যই ভিসার অবশিষ্ট বৈধ মেয়াদের সময়সীমার চেয়ে বেশি হবে না। এ ছাড়া সৌদি আরবে পৌঁছনোর আগে দর্শনার্থীদের নুসুক অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ওমরাহর পারমিট (অনুমতি) নিতে হবে।
আরব ছাড়ার পর
প্রতিবার সৌদি আরব ছাড়ার পর ভিসাটি নিষ্ক্রিয় (ডিঅ্যাক্টিভেট) হয়ে যাবে এবং পরবর্তী সফরের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা হলে তা আবার সক্রিয় (রিঅ্যাক্টিভেট) করা হবে। হজ মৌসুমে এই ভিসা সক্রিয় করা হবে না। অর্থাৎ, ১ জিলকদ থেকে ১৩ জিলহজ পর্যন্ত সময়কালে এই ভিসা কার্যকর থাকবে না।
আনন্দিত তীর্থযাত্রী
সৌদি মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, নতুন এই ভিসা ওমরাহ সফরের পরিকল্পনায় আরও বেশি সুবিধা দেবে এবং ওমরাহ আদায় আরও সহজ করবে। ওমরাহ পালনকারীদের পুরো যাত্রাপথে ডিজিটাল ও কার্যকরী সেবার সমন্বয় তাঁদের সফরের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
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