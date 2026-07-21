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ওমরাহ ভিসার নিয়মে বিরাট বদল! এক-ভিসায় সৌদি যাওয়া যাবে একাধিকবার? তীর্থযাত্রীদের যা জানতেই হবে

New Multiple-Entry Umrah Visa: সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এক বছর মেয়াদি ওমরাহ ভিসা চালু করল। এই ভিসা আছে এমন ব্যক্তিরা এক বছরের মধ্যে একাধিকবার-- মানে, যাকে মাল্টিপল-এন্ট্রি বলে-- সৌদি আরবে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। এবং তাঁরা মোট সর্বোচ্চ ৯০ দিন থাকতে পারবেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 21, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:13 PM IST
ওমরাহ ভিসার নিয়মে বিরাট বদল! এক-ভিসায় সৌদি যাওয়া যাবে একাধিকবার? তীর্থযাত্রীদের যা জানতেই হবে
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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