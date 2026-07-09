Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /দুরাতে ১৭০টি টার্গেটে ভয়ংকর আঘাত! খামেনির শোকযাত্রার আবহেও নির্মম ট্রাম্প, ইরানে ব্যাপক হামলা আমেরিকার

দু'রাতে ১৭০টি টার্গেটে ভয়ংকর আঘাত! খামেনির শোকযাত্রার আবহেও নির্মম ট্রাম্প, ইরানে ব্যাপক হামলা আমেরিকার

US Iran War Updates: ছবি পোস্ট করে ট্রাম্প বলেন, এটি মঙ্গলবার জাহাজে ইরানের বোমাবর্ষণের প্রতিশোধ। যদি এরকম আবার ঘটে, তবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে! এর কয়েক ঘণ্টা আগেই যদিও তিনি বলেছিলেন, এই হামলা দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের দিকে যাবে না, বরং সেটা হবে খুবই দ্রুতগতির। এর অর্থ?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 09, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:45 PM IST
দু'রাতে ১৭০টি টার্গেটে ভয়ংকর আঘাত! খামেনির শোকযাত্রার আবহেও নির্মম ট্রাম্প, ইরানে ব্যাপক হামলা আমেরিকার
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভারতীয়দের জন্য পাকাপাকি দরজা বন্ধ করতে চলেছে ট্রাম্পের আমেরিকা? ভিসা আর গ্রিন কার্ডে
US immigration1 hr ago
2
Order of District Inspector of Schools1 hr ago
3
₹2000 Note Exchange Process1 hr ago
4
Bengal Politics2 hrs ago
5
Smart Bandage2 hrs ago