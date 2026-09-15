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ভয়ংকর বিপদ পৃথিবীর! মহাকাশেও মারাত্মক অস্ত্র মোতায়েন করে ফেলল আমেরিকা

US Weapons in Space: বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, আমেরিকার হাকাশে তাদের অস্ত্র মোতায়েন করার খবর প্রকাশ্যে আনার পর রাশিয়া ও চিনকে মহাকাশে তাদের সামরিক ক্ষমতা আরও বাড়াতে উসকে দিতে পারে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 15, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:23 PM IST
ভয়ংকর বিপদ পৃথিবীর! মহাকাশেও মারাত্মক অস্ত্র মোতায়েন করে ফেলল আমেরিকা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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