Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /Terrible Plane Crash: মাঝআকাশে বাঁক নিতেই সব শেষ! আছড়ে পড়ল বিমান: ঝলসে তালগোল পাকিয়ে গেলেন সবাই, ভস্মীভূত সব

Terrible Plane Crash: মাঝআকাশে বাঁক নিতেই সব শেষ! আছড়ে পড়ল বিমান: ঝলসে তালগোল পাকিয়ে গেলেন সবাই, ভস্মীভূত সব

US B52 Bomber Crashes: আকাশে বাঁক নিতে গিয়েই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি বোমারু বিমান। চোখের পলকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বিমানটিতে, যার জেরে সেটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা কালো ছাইয়ের স্তূপ থেকে তখনো ধোঁয়া বেরচ্ছিল। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 16, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:26 PM IST
Terrible Plane Crash: মাঝআকাশে বাঁক নিতেই সব শেষ! আছড়ে পড়ল বিমান: ঝলসে তালগোল পাকিয়ে গেলেন সবাই, ভস্মীভূত সব

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১১ ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা শেষে ED-র নিশানায় অভিষেকের সম্পত্তি! চাওয়া হল নথি
Abhishek Banerjee7 min ago
2
Telegram App Banned8 min ago
3
Woman with chain on neck34 min ago
4
Abhishek Banerjee1 hr ago
5
Maidul Islam Arrested1 hr ago