/Terrible Plane Crash: মাঝআকাশে বাঁক নিতেই সব শেষ! আছড়ে পড়ল বিমান: ঝলসে তালগোল পাকিয়ে গেলেন সবাই, ভস্মীভূত সব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা। ভেঙে পড়ে বোমারু বিমান। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় সবাই মৃত। দুর্ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। যা রীতিমতো আঁতকে ওঠার মতো। ভেঙে পড়ার পর বিমানের বিধ্বংসী আগুন লেগে যায়। যার ফলে পুরো বিমানটি ভস্মীভূত হয়ে যায়, চারিদিকে শুধুই ছাই। ঘটনাটি ঘটে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়।
কীভাবে ঘটে এই দুর্ঘটনা?
লস অ্যাঞ্জেলেস শহর থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে মার্কিন সামরিক বাহিনীর একটি বড় ঘাঁটি রয়েছে, যার নাম 'এডওয়ার্ডস এয়ার ফোর্স বেস'। গত সোমবার সকাল ১১টা ২০ মিনিটে এই ঘাঁটি থেকে বিমানটি পরীক্ষামূলক কাজের জন্য আকাশে উড়েছিল। কিন্তু ওড়ার পরপরই এটি মাটিতে আছড়ে পড়ে। ঘাঁটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিমানে থাকা আটজন যাত্রীই মৃত।
খবর পেয়েই দ্রুত উদ্ধারকারী দল ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ঘটনাটি কীভাবে ঘটল তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিমানঘাঁটিটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। অন্য যেসব বিমান সেখানে নামার কথা ছিল, সেগুলোকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উদ্ধারকাজে যেন কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য সাধারণ মানুষের ঘাঁটিতে ঢোকা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
আকাশ থেকে নেওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, দুর্ঘটনাস্থলের বিশাল এলাকাজুড়ে শুধু কালো পোড়া দাগ। বিমানটির আর কোনও অস্তিত্বই বাকি নেই। আকাশজুড়ে শুধুই কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী।
বি-৫২ (B-52) বোমারু বিমান আসলে কী?
এটি আমেরিকার সামরিক বাহিনীর অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বিশাল একটি যুদ্ধবিমান। বিমানটি লম্বায় ১৫৯ ফুট এবং এর ডানাগুলো ১৮৫ ফুট চওড়া। এটি দূরপাল্লার বিমান, যা একটানা প্রায় ৮,৮০০ মাইল উড়তে পারে। এটি পারমাণবিক বোমা-সহ নানা ধরনের বড় ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে সক্ষম।
বিমানটি প্রথম আকাশে ওড়ে ১৯৫৪ সালে। এটি অনেক পুরনো হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রযুক্তি যোগ করে একে আধুনিক রাখা হয়েছে। আমেরিকা এর আগে ভিয়েতনাম, ইরাক, আফগানিস্তান এবং অতি সম্প্রতি ইরানের নানা যুদ্ধে এই বিমানটি ব্যবহার করেছে। ধারণ নিয়ম অনুযায়ী এই বিমান চালাতে ৫ জন মানুষের প্রয়োজন হয় (যেমন: পাইলট, নেভিগেটর ইত্যাদি)। তবে সোমবারের এই বিশেষ মিশনে বিমানটিতে আটজন ছিলেন।
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