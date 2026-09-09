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বন্ধ ডেয়ারি পণ্য, ঢুকবে না মদ ও বাইকও! চরম নিষেধাজ্ঞার ঝড়ে কাঁপছে বাজার

US Canada trade dispute: বর্তমানে কানাডার মোট রপ্তানির ৭০ শতাংশেরও বেশি যায় আমেরিকায়। ফলে এই নিষেধাজ্ঞা কানাডার কাছে অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ। তবে কার্নি জানিয়েছেন, অন্যান্য দেশে তাঁদের রপ্তানি খুব দ্রুত বাড়ছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে এই রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 09, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:47 AM IST
বন্ধ ডেয়ারি পণ্য, ঢুকবে না মদ ও বাইকও! চরম নিষেধাজ্ঞার ঝড়ে কাঁপছে বাজার

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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বন্ধ ডেয়ারি পণ্য, ঢুকবে না মদ ও বাইকও! চরম নিষেধাজ্ঞার ঝড়ে কাঁপছে বাজার
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