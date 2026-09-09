/বন্ধ ডেয়ারি পণ্য, ঢুকবে না মদ ও বাইকও! চরম নিষেধাজ্ঞার ঝড়ে কাঁপছে বাজার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাণিজ্য যুদ্ধে চরম সংঘাত। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে সংঘাতের তীব্র রূপ। গত মঙ্গলবার হোয়াইট হাউস ঘোষণা করেছে, তারা কানাডার দুগ্ধজাত পণ্য, বেশিরভাগ মদ বা অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় এবং বাইক আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। প্রায় ২ হাজার কোটি (২০ বিলিয়ন) ডলারের মার্কিন পণ্যের ওপর কানাডা পাল্টা শুল্ক বসানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই পদক্ষেপ নিল ওয়াশিংটন। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে। দুই দেশের অর্থনীতি এবং প্রতিরক্ষা বহু বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। এই সিদ্ধান্তের ফলে দুই দেশের মধ্যে সেই সম্পর্কে বড় ধরনের অবনতি ঘটল।
একই সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারি সংস্থা 'জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (জিএসএ)-কে একটি কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কানাডা যতদিন না মার্কিন পণ্যের জন্য 'পূর্ণ এবং ন্যায্য সুবিধা' দিচ্ছে, ততদিন কানাডার কোনও পণ্যকে বড় ও দীর্ঘমেয়াদি সরকারি চুক্তির বাইরে রাখতে হবে। অর্থাৎ মার্কিন সরকারের বড় কেনাকাটায় কানাডার পণ্য অংশ নিতে পারবে না। অন্যদিকে, গত মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর হয়েছে কানাডার নতুন পাল্টা শুল্ক। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি জানিয়েছেন, তাঁর সরকার আমেরিকার ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা দ্রুত কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। কার্নি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য খুব পরিষ্কার। কোনও দেশ যেন আমাদের বন্দি করতে না পারে। আমরা যেভাবে বাঁচতে চাই, সেভাবেই বাঁচব।'
যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমাতে এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোর পথ খুঁজছে কানাডা। তবে তারা হয়তো পূর্ণ সদস্যপদ নেবে না। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে এক কানাডিয়ান কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বর্তমান চুক্তিগুলো বড় করা যায় কি না, নতুন চুক্তি করা যায় কি না অথবা অন্য কোনওভাবে কাজ করা যায় কি না—তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিষয়ে কানাডা সরকার ইতিমধ্যে নিজেদের বিভিন্ন প্রদেশ, অঞ্চল এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছে।
এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী কার্নি আগামী সপ্তাহে ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গে যাচ্ছেন। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর সেখানে ইউরোপীয় কমিশন প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন 'স্টেট অব দ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন' ভাষণ দেবেন। কার্নি সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। পরের দিন ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি ইউরোপীয় পার্লামেন্টেও ভাষণ দেবেন। প্রধানমন্ত্রী কার্নি স্বীকার করেছেন, এই বাণিজ্য বিরোধের কারণে কানাডার অর্থনীতিতে সাময়িক কিছু সমস্যা হবে। তবে তাঁর মতে, এর ফলে কানাডা আরও দ্রুত বিনিয়োগ বাড়াবে, যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নত করবে এবং নতুন নতুন দেশের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করবে। কার্নি বলেন, 'এত দিন কাজটা সহজ ছিল। কিন্তু তার মানে এই দাঁড়িয়েছিল যে, আমরা শুধু একটা দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করে ফেলেছিলাম। সেই দিন এখন শেষ।'
বর্তমানে কানাডার মোট রপ্তানির ৭০ শতাংশেরও বেশি যায় যুক্তরাষ্ট্রে। এটি কানাডার জন্য অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ। তবে কার্নি জানিয়েছেন, অন্য দেশগুলোতে তাদের রপ্তানি খুব দ্রুত বাড়ছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে এই রপ্তানি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। কানাডার নতুন এই শুল্কের মুখে পড়েছে আমেরিকার শত শত পণ্য। এর মধ্যে আছে ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, চিজ, ঘরের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, জামাকাপড়, প্রসাধন সামগ্রী এবং কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি। এই পণ্যগুলোর ওপর ১৫ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসানো হয়েছে। গত বছর কানাডায় যুক্তরাষ্ট্র মোট ৩৩ হাজার ৩৬০ কোটি (৩৩৩.৬ বিলিয়ন) ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছিল। কানাডার নতুন শুল্কের আওতায় পড়েছে প্রায় ২ হাজার কোটি ডলারের পণ্য, যা মোট পরিমাণের প্রায় ৬ শতাংশ।
পাল্টা শুল্ক বসানোর পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন কার্নি। তিনি বলেন, কানাডিয়ান কোম্পানিগুলোর ওপর যখন আমেরিকা শুল্ক চাপাচ্ছে, তখন কানাডায় মার্কিন পণ্য শুল্ক ছাড়া ঢুকতে দেওয়া যায় না। তিনি জানান, অটোয়া এই বিরোধ বাড়াতে চায় না। কানাডার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি ছিল।
কার্নি আরও বলেন, আমেরিকা ও কানাডার মধ্যকার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণে কিছু গভীর মতবিরোধ সামনে চলে এসেছে। তিনি বলেন, "সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, আমেরিকা যেসব দাবি করেছিল, তাতে বোঝা যায় তারা চেয়েছিল আমরা যেন তাদের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। তারা সত্যিকারের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চায়নি, তারা আমাদের পরাধীন রাখতে চেয়েছিল।" কার্নি জানান, ওয়াশিংটন চেয়েছিল কানাডার ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতির সুরক্ষা তুলে নেওয়া হোক। তারা কানাডার ভবিষ্যৎ বাণিজ্য চুক্তিতে নিজেদের প্রভাব খাটাতে চেয়েছিল। একই সঙ্গে তারা অটোমোবাইল, ইস্পাত এবং বনজ শিল্পকে দুর্বল করে দেওয়ার মতো শর্ত চাপাতে চেয়েছিল।
কানাডার এক কর্মকর্তা মঙ্গলবার জানিয়েছেন, অটোয়া নিজেদের পথ থেকে সরবে না। ট্রাম্প কোনও পাল্টা পদক্ষেপ না নিলেও তারা সরবে না, আবার ট্রাম্প যদি চরম বিধ্বংসী বা তথাকথিত 'পরমাণু পর্যায়ের জবাব' দেন, তবুও তারা অবস্থান বদলাবে না। ওই কর্মকর্তা জানান, সরকারের কৌশল এখন একটাই—নিজেদের দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ানো।
গত ২১ অগাস্ট দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা পুরোপুরি ভেস্তে যায়। তারপর থেকেই এই চরম বিরোধের শুরু। এর পর থেকে ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসনের কর্তারা একের পর এক অতিরিক্ত শুল্ক বসাচ্ছেন। একই সঙ্গে তাঁরা কানাডাকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং পরনির্ভরশীল দেশ বলে কটাক্ষ করে আসছেন।
ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, কানাডা চাইলে আমেরিকার ৫১তম অঙ্গরাজ্য হতে পারে। তাঁর এই মন্তব্যে গোটা কানাডা জুড়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ক্ষোভে কানাডার সাধারণ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে যাওয়া অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা মার্কিন পণ্য কেনা বন্ধ বা বর্জন করা শুরু করেছেন। জনগণের এই সিদ্ধান্ত ও জাতীয় ঐক্যকে প্রকাশ্যে প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী কার্নি।
এদিকে ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের প্রিমিয়ার ডেভিড এবি জানিয়েছেন, মার্কিন সীমান্তগুলোতে নতুন সাইনবোর্ড লাগানো হবে। সেখানে লেখা থাকবে, 'ওয়েলকাম টু ব্রিটিশ কলম্বিয়া, কানাডা। শক্তিশালী, গর্বিত এবং কখনোই ৫১তম অঙ্গরাজ্য হব না। দুঃখিত!' এবি স্পষ্ট করে বলেন, 'আমাদের নম্রতা ও ভদ্রতা আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। কিন্তু আমাদের সেই ভদ্রতাকে কখনোই দুর্বলতা ভাবার ভুল করবেন না।'
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