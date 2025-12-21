How long can visitors stay in US: ট্রাম্পের খামখেয়ালিপনা! আর ৬ মাস নয়, আমেরিকায় পর্যটকদের থাকার সময়সীমা বদলে গেল পুরোপুরি...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
US Visit rules changed: ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস ভ্রমণকারীদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের সময়সীমা পাসপোর্টে মুদ্রিত ভিসার মেয়াদের তারিখ দ্বারা নির্ধারিত হয় না; বরং প্রবেশের সময় (Port of Entry) একজন মার্কিন কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (CBP) অফিসার এটি নির্ধারণ করেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 21, 2025, 05:56 PM IST
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন বিরোধী কড়াকড়ির মধ্যেই ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস আমেরিকায় অবস্থানের সময়সীমা নিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম মনে করিয়ে দিয়েছে। আমেরিকায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন এমন অনেক আন্তর্জাতিক পর্যটকই মনে করেন যে, তাঁদের ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখটিই সেই দেশে অবস্থানের চূড়ান্ত সময়সীমা। তবে এই সাধারণ ভুল ধারণাটি সংশোধন করতে মার্কিন দূতাবাস নতুন করে একটি নোটিস দিয়েছে। 

আমেরিকায় থাকার সময়সীমা কিসের ওপর নির্ভর করে?

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এপোস্ট করা একটি সতর্কবার্তায় দূতাবাস জানিয়েছে, একজন বিদেশি পর্যটক আমেরিকায় কতদিন থাকতে পারবেন, তা তাঁর ভিসার মেয়াদের ওপর নির্ভর করে না। দূতাবাস টুইট করে জানায়, "সতর্কবার্তা! একজন আন্তর্জাতিক পর্যটককে যুক্তরাষ্ট্রে কতক্ষণ থাকার অনুমতি দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করেন পৌঁছানোর সময় কর্মরত কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন অফিসার; ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ (Visa Expiration Date) তা নির্ধারণ করে না। আপনি কতদিন থাকতে পারবেন তা জানতে আপনার I-94 ফর্মের 'অ্যাডমিট আনটিল ডেট' (Admit Until Date) পরীক্ষা করুন এই ঠিকানায়: মাত্র দুই মাস আগেও দূতাবাস একই ধরনের একটি সতর্কতা জারি করেছিল।

I-94 'অ্যাডমিট আনটিল ডেট'-এর ভূমিকা

যখন দর্শনার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান, তাঁরা সাধারণত একটি I-94 রেকর্ড পান। এই নথিতে উল্লিখিত 'অ্যাডমিট আনটিল ডেট' তারিখটি অভিবাসন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত আপনার অনুমোদিত অবস্থানের আনুষ্ঠানিক শেষ দিন। ভ্রমণকারীরা কতদিন দেশটিতে থাকতে পারবেন তা জানতে CBP-এর ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে তাঁদের I-94 স্ট্যাটাস পরীক্ষা করতে পারেন।

পার্থক্যটি বোঝা জরুরি

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মতে, একটি ভিসার মেয়াদের তারিখ (Expiration Date) কেবলমাত্র সেই শেষ দিনটিকে নির্দেশ করে যে দিন পর্যন্ত আপনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করতে পারেন। এটি আপনাকে সেই তারিখ পর্যন্ত থাকার অনুমতি দেয় না। আপনার অবস্থানের সিদ্ধান্তটি প্রবেশের সময় নেওয়া হয় এবং তা I-94 রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, B-1/B-2 টুরিস্ট ভিসা ধারীরা সাধারণত ছয় মাস পর্যন্ত থাকার অনুমতি সংবলিত I-94 পেয়ে থাকেন, যদিও তাঁদের ভিসার মেয়াদ আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য বৈধ থাকতে পারে।

কেন এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ?

আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের মধ্যে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করতেই দূতাবাস এই ব্যাখ্যা দিয়েছে। অনেকেই মনে করেন ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার দিনটিই আমেরিকায় থাকার শেষ দিন, যা সঠিক নয়। কেবলমাত্র প্রবেশের সময় CBP কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই আপনার অবস্থানের মেয়াদ নির্ধারণ করে।

অধিকর্তারা ভ্রমণকারীদের তাঁদের I-94 স্ট্যাটাসটি নিয়মিত চেক করার পরামর্শ দিয়েছেন, যা অফিশিয়াল CBP পোর্টালে করা সম্ভব। মনে রাখবেন, বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ I-94-এ উল্লিখিত তারিখের বেশি সময় অবস্থান করেন (Overstay), তবে তাঁর ভিসা বাতিল, নির্বাসন (Deportation) এবং ভবিষ্যতে ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে চরম জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

 

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির তথ্য অনুযায়ী, আকাশপথ বা সমুদ্রপথে আসা পর্যটকদের কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার পুলিশ অফিসার ইলেকট্রনিক I-94 ফর্ম প্রদান করবেন। এই ব্যক্তিদের I-94-এর জন্য আলাদা করে ওয়েবসাইট ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। তবে, যারা সড়কপথে বা নির্দিষ্ট ফেরি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করবেন, তাদের সময় বাঁচাতে আগেভাগেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাময়িক (provisional) I-94-এর জন্য আবেদন করতে হবে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি আরও জানিয়েছে যে, মার্কিন নাগরিক, প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী বাসিন্দা, যাদের কাছে অভিবাসী ভিসা রয়েছে এবং ট্রানজিটে থাকা অধিকাংশ কানাডীয় নাগরিকদের I-94 ফর্মের প্রয়োজন নেই।

ভিসা প্রক্রিয়া ও প্রবেশের নিয়মের ওপর এই ধারাবাহিক ও কঠোর নজরদারি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কড়া সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ নীতিরই অংশ, যেটিকে তিনি আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য জরুরি বলে মনে করেন। সম্প্রতি ৭৯ বছর বয়সী এই প্রেসিডেন্ট সন্ত্রাসবাদ, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অবস্থান এবং দুর্নীতিসহ বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে আফগানিস্তান ও সিরিয়াসহ ১৯টি দেশের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

আরও পড়ুন: Bangladesh Unrest| Who is Dipu Chandra Das? বারুদের স্তূপে বাংলাদেশ! গাছে বেঁধে, মিথ্যে অভিযোগে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হিন্দু যুবক দীপু দাস আসলে কে?

আরও পড়ুন: Bangladesh Unrest: 'ভারতের মুণ্ড কেটে রেখে দেব!' বাংলাদেশের পাক-দালাল কচি নেতাদের হুংকার, ঢাকায় বন্ধ ২ ভিসা সেন্টার...

 

