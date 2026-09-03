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৩৪০০০ বিয়ারের ক্যান ভর্তি ট্রাক ভ্যানিশ! ফেলুদা হয়ে রহস্য সমাধানের সময় ১৮ দিন, পারলেই জ্যাকপট! চেষ্টা করবেন না কি?

৩৪০০০ বিয়ারের ক্যান ভর্তি ট্রাক আচমকাই ভ্যানিশ! ফেলুদা হয়ে রহস্য সমাধানের সময় আছে মাত্র ১৮ দিন, পারলেই জ্যাকপট! চেষ্টা করবেন না কি?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 03, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:27 PM IST
৩৪০০০ বিয়ারের ক্যান ভর্তি ট্রাক ভ্যানিশ! ফেলুদা হয়ে রহস্য সমাধানের সময় ১৮ দিন, পারলেই জ্যাকপট! চেষ্টা করবেন না কি?
Image Credit: এই সেই ট্রাক

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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