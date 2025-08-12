English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Balochistan Liberation Army: স্বাধীন বালুচিস্তানের স্বপ্নভঙ্গ! বালোচ লিবারেশন আর্মিকে 'স*ন্ত্রাসীদের সংগঠন' বলে দাগিয়ে দিলেন ট্রাম্প...

Baloch Liberation Army: আসিম মুনিরের মার্কিন সফরের সময়ই এই ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। বালোচ লিবারেশন আর্মিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আখ্যা দেওয়ায়, ধাক্কা খেল বালোচদের স্বাধীন বালুচিস্তান গঠনের স্বপ্ন।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 12, 2025, 12:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বালোচ লিবারেশন আর্মিকে (Balochistan Liberation Army) সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করল আমেরিকা। সহযোগী ফিদায়েঁ বাহিনী মাজিদ ব্রিগেডকেও (Majeed Brigade) সন্ত্রাসী গোষ্ঠী (terror group) দিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানান, পাকিস্তানে বেশ কয়েকটি আক্রমণাত্মক হামলার জেরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আসিম মুনিরের মার্কিন সফরের সময়ই এই ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। বলাই বাহুল্য যে, ট্রাম্প ২.০-র আমলে মার্কিন-পাকিস্তান সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের পথে। 

২০২৪ সালে করাচি এবং গোয়াদারের কাছে আত্মঘাতী হামলার দায় স্বীকার করেছিল বিএলএ (Balochistan Liberation Army)। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে জাফর এক্সপ্রেস ছিনতাইয়ের কথাও স্বীকার করেছে দলটি। সেই হামলায় ৩১ জন নিহত হয়েছিল। পণবন্দি করা হয় ৩০০-র বেশি যাত্রীকে। এরপর একের এক পাক সেনার কনভয়ে হামলা। কয়েক সপ্তাহ আগেই যেমন কালাত ও কোয়েট্টাতে দুটি বড়সড় হামলা চালায় বালোচ লিবারেশন আর্মি (BLA)। সেই হামলায় ২৯ জন পাকিস্তানি সেনার মৃত্যু হয়। বালোচ লিবারেশন আর্মির বিরুদ্ধে আইডি বিস্ফোরণের অভিযোগও রয়েছে। 

এখন বালোচ লিবারেশন আর্মিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আখ্যা দেওয়ায়, ধাক্কা খেল বালোচদের স্বাধীন বালুচিস্তান গঠনের স্বপ্ন। ২০০০ সালে আত্মপ্রকাশ করে বালোচ লিবারেশন আর্মি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বঞ্চনা ও বৈষম্যের অভিযোগে সরব বালোচরা। তাঁদের অভিযোগ, বিদেশি শক্তির সহযোগিতায় তাঁদের বঞ্চনা করছে পাকিস্তান সরকার। ওদিকে পাক সরকারের পালটা অভিযোগ, বালোচদের জঙ্গি নাশকতামূলক কার্যকলাপে ভারতের মদত রয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ সাফ খারিজ করে দিয়েছে নয়া দিল্লি।

