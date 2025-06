Iran Israel War: বিশ্বযুদ্ধ কি নিশ্চিত? আশঙ্কার গাঢ় মেঘ! তেল আভিভে মার্কিন দূতাবাসেই মিসাইল দেগে দিল ইরান...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইসরায়েলের (Israel) রাজধানী তেল আভিভের মার্কিন দূতাবাসে আঘাত হেনেছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র (Iran)। এক্স হ্যান্ডেলে এখবর ইসরায়েলে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি জানিয়েছেন। আপাতকালীনভাবে তেল আভিভের (Tel Aviv) আমেরিকান দূতাবাস বন্ধ রেখেছে মার্কিন মুলুক। পোস্টে রাষ্ট্রদূত হাকাবি লেখেন, 'ইরান থেকে নিক্ষেপ করা ক্ষেপণাস্ত্র তেল আবিবে মার্কিন দূতাবাস ভবনের কাছে আঘাত হেনেছে। এতে দূতাবাস ভবনে সামান্য ক্ষতি হয়েছে।'

Our @usembassyjlm US Embassy in Israel & Consulate will officially remain closed today as shelter in place still in effect. Some minor damage from concussions of Iranian missile hits near Embassy Branch in @TelAviv but no injuries to US personnel.

— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) June 16, 2025