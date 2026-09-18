/মাত্র ৫ মিনিটের Google Meet! একসঙ্গে ৮০ ভারতীয় কর্মীর চাকরি গেল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অফিসের নিয়মিত শিফট চলছিল। আচমকাই এল একটি Google Meet-এর আমন্ত্রণ। আর সেই অনলাইন বৈঠকেই নাকি জানানো হল—চাকরি আর থাকছে না!** এমনই দাবি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন এক কর্মী। তাঁর দাবি, মার্কিন আর্থিক সংস্থার ভারতীয় কাস্টমার সার্ভিস টিমের প্রায় ৮০ জন কর্মী একসঙ্গে চাকরি হারিয়েছেন।
ঘটনাটি ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, কর্মীরা সেদিন ‘অপারেশনাল কারণ’-এর কথা বলে বাড়ি থেকে কাজ করছিলেন। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটের শিফটে কাজ চলাকালীন রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ তাঁদের একটি Google Meet-এ যোগ দিতে বলা হয়। অভিযোগ, বৈঠকটি মাত্র প্রায় পাঁচ মিনিট চলে। সেখানেই গোটা ভারতীয় কাস্টমার সার্ভিস অপারেশন বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানানো হয়। ওই কর্মীর দাবি, প্রায় ৮০ জন কর্মীই একসঙ্গে চাকরি হারিয়েছেন। তাঁর কথায়, এই সিদ্ধান্তে শুধু কর্মীরাই নন, তাঁদের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৮০টি পরিবারও সমস্যায় পড়েছে। আচমকা চাকরি চলে যাওয়ায় নতুন কাজ খোঁজা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি।
কেন ছাঁটাই?
ওই কর্মীর দাবি অনুযায়ী, ভারতীয় দলের কাজের আউটপুট ও পারফরম্যান্স প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছিল না—এমন কারণ দেখানো হয়েছিল। তবে কর্মী নিজেই এই ব্যাখ্যা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, চাকরি নিরাপদ রাখার জন্য ভারতীয় কর্মীরা যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন। সংস্থাটির নাম Bluevine। এটি একটি মার্কিন ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং প্ল্যাটফর্ম, যা মূলত ছোট ব্যবসার জন্য বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা দেয়। তবে সংস্থাটি এই ছাঁটাইয়ের অভিযোগ সম্পর্কে কোনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা বক্তব্য প্রকাশ করেছে কি না, তা নিশ্চিত নয়।
পুরো বিষয়টি কতটা সত্য?
এখানেই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ৮০ জন কর্মীকে একসঙ্গে ছাঁটাই এবং পাঁচ মিনিটের Google Meet-এ চাকরি চলে যাওয়ার দাবি এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি। পুরো ঘটনাটির তথ্য মূলত এক কর্মীর Reddit পোস্টের উপর নির্ভর করছে। কর্মী সংখ্যা, ছাঁটাইয়ের কারণ এবং সংস্থার অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনও স্বাধীন নিশ্চিতকরণও পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনাটি ফের সামনে এনেছে চাকরির নিরাপত্তা এবং হঠাৎ গণছাঁটাইয়ের প্রশ্ন। বিশেষ করে অনলাইন মিটিংয়ের মাধ্যমে একসঙ্গে বহু কর্মীকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে।
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