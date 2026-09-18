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মাত্র ৫ মিনিটের Google Meet! একসঙ্গে ৮০ ভারতীয় কর্মীর চাকরি গেল?

 Google Meet Layoff: মার্কিন আর্থিক সংস্থা Bluevine-এর ভারতীয় কাস্টমার সার্ভিস টিমের প্রায় ৮০ জন কর্মীকে মাত্র পাঁচ মিনিটের একটি Google Meet-এ ছাঁটাই করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন এক কর্মী। Reddit-এ করা ওই পোস্টে বলা হয়েছে, কোনও আগাম সতর্কতা ছাড়াই কর্মীদের চাকরি শেষের কথা জানানো হয়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 18, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:19 PM IST
মাত্র ৫ মিনিটের Google Meet! একসঙ্গে ৮০ ভারতীয় কর্মীর চাকরি গেল?
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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