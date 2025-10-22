English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
NASA: ট্রাম্প সরকার সত্যই বন্ধ করে দিচ্ছে NASA! ইলন মাস্কের কথায় লাফিয়ে বাড়ল আশঙ্কা

NASA: সম্প্রতি এক নিউজ এগ্রিকেটারের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়, ট্রাম্প সরকার নাসা বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্রনা করেছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 22, 2025, 12:06 PM IST
NASA: ট্রাম্প সরকার সত্যই বন্ধ করে দিচ্ছে NASA! ইলন মাস্কের কথায় লাফিয়ে বাড়ল আশঙ্কা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইকোনমিক শাটডাউন শুরু হয়েছে আমেরিকায়। এর মধ্যে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড় একটি খবরে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্প্রতি একটি ভাইরাল খবর হল, আমেরিকা সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে নাসা। স্পেস এক্সের সিইও ইলন মাস্কের একটি পোস্টের পর তা নিয়ে জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে।

জল্পনার শুরু কোথা থেকে?

সম্প্রতি এক নিউজ এগ্রিকেটারের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়, ট্রাম্প সরকার নাসা বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্রনা করেছে। অন্য একটি এগ্রিকেটর লিখেছেন, মনে হয় নাসাকে বেসরকারি হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। 

ওইসব গুজব ব্যাপক তোলপাড় ফেলে দেয়। অনেকেই যুক্তি দেখান, মহাকাশ গবেষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব বজায় রাখতে নাসার কাজ অপরিহার্য। একজন ব্যবহারকারী লেখেন, "এটি একটি ভয়ংকর সিদ্ধান্ত হবে।" আরেকজন বলেন, "এটি একটি বিশাল ভুল এবং আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হবে। রাশিয়া এবং চিন এখনও তাদের মহাকাশ কর্মসূচি বাড়াচ্ছে।"

এদিকে, ট্রাম্প সরকার যে নাসা বন্ধ করার পরিকল্পনা করছে—এমন কোনো নিশ্চিত খবর নেই। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রশাসন ২০২৬ অর্থবর্ষের জন্য উল্লেখযোগ্য বাজেট কাটছাঁট করেছে, যার ফলে প্ল্যানেটারি সোসাইটির মতে, ৪১টি মহাকাশ মিশন বাতিল হয়েছে। তবে নাসার অস্তিত্ব কোনও সংকটের মধ্যে নেই।

অনলাইন জল্পনা আরও বাড়ে যখন স্পেসএক্স-এর সিইও ইলন মাস্ক নাসার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক শন ডাফি-র বিরুদ্ধে সংস্থাটিকে দুর্বল করার অভিযোগ আনেন। এক্স-এ মাস্ক লেখেন, "শন ডাফি নাসা-কে মারার চেষ্টা করছেন!" তিনি আর্স টেকনিকা-র একটি প্রতিবেদনও শেয়ার করেন, যেখানে দাবি করা হয় যে ডাফি নাসা-কে পরিবহন বিভাগের (Department of Transportation) সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার  জন্য চাপ দিচ্ছেন।

এমন পদক্ষেপ সত্যি হলে, তাতে নাসা বিলুপ্ত হবে না ঠিকই, তবে এটি তার স্বাতন্ত্র্য হারাতে পারে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-ও জানিয়েছে যে ডাফি নাসার ভবিষ্যত কাঠামো নিয়ে তার ভাবনা আলোচনা করতে সিনেটরদের সঙ্গে বৈঠক করছেন।

মাস্কের সমালোচনা সম্ভবত ডাফির সাম্প্রতিক মন্তব্য থেকে এসেছে, যেখানে তিনি ইঙ্গিত করেন যে চাঁদে প্রত্যাবর্তনের জন্য মার্কিন সরকারের নির্ধারিত সময়রেখার চেয়ে স্পেসএক্স পিছিয়ে আছে। এই বিতর্ক এমন এক সময়ে এলো যখন নাসার পরবর্তী প্রধান কে হবেন তা নিয়েও জল্পনা চলছে। ডাফি নিজে শীর্ষ পদটি চাইলেও, গুঞ্জন রয়েছে যে শিফট৪ পেমেন্টস-এর সিইও জ্যারেড আইজ্যাকম্যান তাঁর আগে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর আবার মনোনীত হতে পারেন।

NasaNASA ClosureusDonald TrumpElon Musk
