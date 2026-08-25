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H-1B ভিসায় ফের বড় ধাক্কা! প্রায় ৯০ লক্ষ টাকার বেশি ফি বসানোর প্রস্তাব ট্রাম্প প্রশাসনের

H-1B Visa Fee: H-1B ভিসায় নতুন করে বড় অঙ্কের ফি বসানোর প্রস্তাব দিল ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন প্রস্তাবে প্রতি cap-subject H-1B পিটিশনের জন্য ১,০৩,২৬৫ ডলার অতিরিক্ত ফি দিতে হবে নিয়োগকারী সংস্থাকে। তবে নিয়মটি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ৩০ দিন ধরে জনমত নেওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 25, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:10 PM IST
H-1B ভিসায় ফের বড় ধাক্কা! প্রায় ৯০ লক্ষ টাকার বেশি ফি বসানোর প্রস্তাব ট্রাম্প প্রশাসনের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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