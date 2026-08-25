/H-1B ভিসায় ফের বড় ধাক্কা! প্রায় ৯০ লক্ষ টাকার বেশি ফি বসানোর প্রস্তাব ট্রাম্প প্রশাসনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: H-1B ভিসায় ফের বড় পরিবর্তনের পথে আমেরিকা। বিদেশি দক্ষ কর্মী নিয়োগের খরচ আরও বাড়াতে নতুন প্রস্তাব দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে H-1B ভিসার জন্য নিয়োগকারী সংস্থাকে দিতে হতে পারে ১ লক্ষ ৩ হাজার ২৬৫ ডলার, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি অতিরিক্ত ফি।
কতটা বাড়ছে খরচ?
প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী, বার্ষিক সীমার মধ্যে থাকা বা cap-subject H-1B petition-এর ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত ১,০৩,২৬৫ ডলার ফি দিতে হবে। এই টাকা বর্তমান H-1B আবেদন সংক্রান্ত অন্যান্য ফি-র উপরেও দিতে হবে। H-1B ভিসা মূলত আমেরিকায় দক্ষ বিদেশি কর্মীদের নিয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ বিভিন্ন বিশেষায়িত ক্ষেত্রে এই ভিসার চাহিদা রয়েছে। ভারতীয় পেশাদাররাও এই ভিসার অন্যতম বড় ব্যবহারকারী।
কারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হতে পারেন?
নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে আমেরিকান সংস্থাগুলির জন্য বিদেশি দক্ষ কর্মী নিয়োগের খরচ অনেকটাই বেড়ে যাবে। বিশেষ করে প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার সংস্থাগুলি, যারা H-1B কর্মীদের উপর নির্ভরশীল, তাদের উপর এর প্রভাব পড়তে পারে। বার্ষিক H-1B সীমার মধ্যে সাধারণত ৬৫ হাজার ভিসা এবং আমেরিকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা বিদেশি কর্মীদের জন্য আরও ২০ হাজার ভিসা রয়েছে। প্রস্তাবিত ফি এই cap-subject আবেদনগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
এখনই কি দিতে হবে ১ লক্ষ ডলার?
না। এই নতুন ফি এখনও কার্যকর হয়নি। এটি আপাতত একটি প্রস্তাবিত নিয়ম। ২৫ অগস্ট থেকে ৩০ দিনের জন্য সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া হবে। সেই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
কেন এত বেশি ফি?
ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি, এই অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে আমেরিকার অভিবাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন খরচ মেটানো হবে। একই সঙ্গে সংস্থাগুলিকে বিদেশি কর্মী নিয়োগের বদলে আমেরিকান কর্মীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে উৎসাহিত করাও এই প্রস্তাবের অন্যতম লক্ষ্য।
আগের ১ লক্ষ ডলারের ফি-র সঙ্গে সম্পর্ক কী?
২০২৫ সালে H-1B-এর ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ডলারের একটি ফি চালু করা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থা নিয়ে আইনি লড়াই চলছে এবং সেটি ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকার কথা, যদি তা বাড়ানো না হয়। এবার ট্রাম্প প্রশাসন আলাদা আইনি ক্ষমতার ভিত্তিতে ১,০৩,২৬৫ ডলারের নতুন ফি কাঠামো প্রস্তাব করেছে। তবে নতুন প্রস্তাবটি এখনও চূড়ান্ত নয়। ফলে H-1B ভিসাপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে এখনই নতুন ফি কার্যকর হয়েছে—এমনটা নয়।
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