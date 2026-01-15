US Immigrant Visa: ৭৫ দেশের ভিসা স্থগিত করছে আমেরিকা! তালিকায় রাশিয়া, মিশর, নেপাল এবং...! ভারতও কি...

US Immigrant Visa: ৭৫ দেশের ভিসা স্থগিত করছে আমেরিকা! তালিকায় রাশিয়া, মিশর, নেপাল এবং...! ভারতও কি...
US Halted Issuing Immigrant Visas For 75 Nations: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের এক মুখপাত্র ৭৫টি দেশের অভিবাসী ভিসা আবেদনপ্রক্রিয়া স্থগিত করতে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে তিনি এ নিয়ে কী পরিকল্পনা, তা বিস্তারিত জানাননি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবার ট্রাম্পের (Donald Trump) খ্যাপামির মুখোমুখি বিশ্ব? বাংলাদেশ-সহ ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য ইমিগ্র্যান্ট ভিসা (immigrant visas for citizens of 75 countries) দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (US Halted Issuing Immigrant Visas)। আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের এক নথিতে এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
কেন এই ভিসা?
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র ৭৫টি দেশের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বা অভিবাসী ভিসার আবেদন প্রক্রিয়া স্থগিত করতে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে তিনি এই পরিকল্পনা বিস্তারিত ভাবে জানাননি। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর এক পোস্টে বলেছে, পররাষ্ট্র দফতর সেই ৭৫টি দেশেরই ইমিগ্র্যান্ট ভিসা-প্রক্রিয়া স্থগিত করবে, যেসব দেশের অভিবাসীরা আমেরিকান জনগণের কাছ থেকে নানা রকম কল্যাণমূলক সুবিধা নিয়ে থাকেন।
কত দিন স্থগিত থাকবে?
মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের নথি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সরকারি সহায়তা নিতে পারেন, এমন ব্যক্তিদের যাওয়া ঠেকাতে আবেদনকারীদের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়ন করতে যাচ্ছে তারা। এটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অভিবাসী ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে।
ট্রাম্পের তালিকা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসীদের মধ্যে কোন দেশের নাগরিকেরা বেশি সরকারি সহায়তা বা 'ওয়েলফেয়ার' নিচ্ছেন, সেই তালিকা অবশ্য গত ৪ জানুয়ারিই নিজের সোশ্যালে প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১২০টি দেশ ও অঞ্চলের ওই দীর্ঘ তালিকায় বাংলাদেশের স্থান ছিল ১৯তম স্থানে। 'ইমিগ্র্যান্ট ওয়েলফেয়ার রেসিপিয়েন্ট রেটস বাই কান্ট্রি অব অরিজিন' শিরোনামে প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারগুলির ৫৪.৮ শতাংশই সরকারের কাছ থেকে বিপুল সুবিধা নিয়ে থাকে।
৭৫-কথা
ওই তালিকায় শুধু বাংলাদেশ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার আরও চার দেশও ছিল-- ভুটান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল। ভারত ও শ্রীলঙ্কার নাম অবশ্য ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ৭৫টি দেশের জন্য অভিবাসী ভিসা স্থগিত করতে যাচ্ছে, সেই তালিকা অবশ্য এখন প্রকাশিত হয়নি। তবে কোনও কোনও মিডিয়া হাউজ সেই তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকায় ওই চার দেশ ছাড়াও রয়েছে ব্রাজিল, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ক্যামেরুন, কলম্বিয়া, আইভরি কোস্ট, কিউবা, মিশর, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লাওস, লেবানন, মরক্কো, নিকারাগুয়া, নাইজেরিয়া, রাশিয়া, সুদান, সিরিয়া, তানজানিয়া, থাইল্যান্ড, উগান্ডা, উরুগুয়ে, উজবেকিস্তান ও ইয়েমেনের মতো দেশও।
