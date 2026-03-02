Iran Us War: ইরানের সঙ্গে লড়াইয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে আমেরিকায় এই ড্রোন, যুদ্ধের ভোল বদলে দিচ্ছে LUCAS....

Iran Us War: ইরানের সঙ্গে লড়াইয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে আমেরিকায় এই ড্রোন, যুদ্ধের ভোল বদলে দিচ্ছে LUCAS....
Iran Us War: আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশ আর পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রের পরিবেশ এক নয়। যুদ্ধের ময়দানে এমন কিছু কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা সাধারণ পরীক্ষায় পাওয়া সম্ভব হয় না
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়োতোল্লা খামেইনিকে হত্যার করার পরও হামলার খামতি নেই। একের পর এক মিসাইল দাগা হচ্ছে ইরানকে লক্ষ্য করে। পাশাপাশি চলছে ড্রোন হামলা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়ংকর পারফর্ম করছে আমেরিকার ড্রোন LUCAS বা Low-Cost Unmanned Combat Attack System।
এই ড্রোনের ব্যবহার শুধুমাত্র হামলার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এটি একটি পরীক্ষামূলক ড্রোন। ভবিষ্যতে যুদ্ধ কেমন হবে তার একটি বড় সংকেত দিচ্ছে এই লুকাস। সাধারণ নজরদারি ড্রোনগুলো তথ্য সংগ্রহ করে আবার ঘাঁটিতে ফিরে আসে, কিন্তু LUCAS মোটেও তেমন নয়। এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে এটি শুধু একবারই উড়বে। এর লক্ষ্য হল নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত করা এবং সেখানে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলা। এই ড্রোনগুলো হামলা চালানোর পর আর ফিরে আসে না। লক্ষ্যবস্তুর সাথে সাথেই ধ্বংস হয়ে যায়, যাকে আমরা অনেক সময় 'সুইসাইড ড্রোন' বা 'কামিকাজে ড্রোন' বলে থাকি। এগুলো হল এমন এক ধরণের 'বোমা' যা আকাশে ড্রোনের মতো ঘুরে বেড়ায় এবং সুযোগ বুঝে মিসাইলের মতো নিখুঁতভাবে আক্রমণ করে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, LUCAS ড্রোনটির কাজের ধরন অনেকটা ইরানের শাহেদ (Shahed) ড্রোনের মতো। সাম্প্রতিক সময়ের যুদ্ধগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, পরীক্ষামূলক এই অস্ত্রটি এই প্রথমবারের মতো কোনো সরাসরি যুদ্ধে ব্যবহার করা হল।
আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশ আর পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রের পরিবেশ এক নয়। যুদ্ধের ময়দানে এমন কিছু কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা সাধারণ পরীক্ষায় পাওয়া সম্ভব হয় না। ইলেকট্রনিক জ্যামিং বা সিগন্যাল আটকে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি। স্তরে স্তরে সাজানো আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্। উঁচু-নিচু বা দুর্গম এলাকা। চোখের পলকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চরম চাপ।
আরও পড়ুন-সৌদিতে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্ তেল শোধনাগারে আঘাত হানল ইরান, দাউদাউ আগুন, ভয়ংকর...
সরাসরি যুদ্ধ থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে ইঞ্জিনিয়াররা অস্ত্রের সফটওয়্যার বা যান্ত্রিক ত্রুটিগুলো খুব দ্রুত সারিয়ে নিতে পারেন। সাধারণ নিয়মে একটি অস্ত্র তৈরি করতে যে দীর্ঘ সময় লাগে, যুদ্ধের ময়দানে সেই কাজ অনেক দ্রুত হয়। এখন আর কোনো অস্ত্র একদম নিখুঁত হওয়ার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করা হয় না। বরং তৈরির কাজ চলন্ত অবস্থায় তা সরাসরি যুদ্ধে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধীরে ধীরে উন্নত করা হয়। ড্রোন, যোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেন্সরগুলো এখন খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে। তাই শত্রুর প্রযুক্তির সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে অস্ত্রগুলোকেও দ্রুত আপডেট করতে হচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র পরীক্ষা করা হয়, সেখান থেকে শেখা তথ্য দিয়ে তা উন্নত করা হয় এবং পুনরায় আরও শক্তিশালী রূপে তা আবার যুদ্ধে পাঠানো হয়—এই পুরো প্রক্রিয়াটি এখন আগের চেয়ে অনেক দ্রুত ঘটে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)