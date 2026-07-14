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'ফ্রি-তে পাহারা দেব না', হরমুজে ২০% কর দাবি! হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিতে ট্রাম্পের নয়া কৌশল ট্রাম্পের

Donald Trump on Hormuz: হরমুজ প্রণালীর দখল নিতে নতুন করে আসরে নামলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ঘোষণা করেছেন, হরমুজ দিয়ে কোনো পণ্যবাহী জাহাজ গেলেই সেটি থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক নেবে আমেরিকা।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 14, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:23 AM IST
'ফ্রি-তে পাহারা দেব না', হরমুজে ২০% কর দাবি! হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিতে ট্রাম্পের নয়া কৌশল ট্রাম্পের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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