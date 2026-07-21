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ফের খেয়ালি ট্রাম্পের শুল্কবোমা? কেন আবার ৫০% বাণিজ্যশুল্কের গুঁতো? কী অবস্থা বিশ্ববাজারের?

Trump Imposes 50% Tariffs on Canada: ১৯৩০ সালের মার্কিন শুল্ক আইনের ৩৩৮ ধারা অনুযায়ী কানাডার ওয়াইন, সিমেন্ট-সহ বিভিন্ন আমদানীকৃত পণ্যের উপর এই ৫০% ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে। এটি মার্কিন-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তির অধীনে উৎপাদিত হোক বা না হোক-- সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে মার্কিন জ্বালানি, পটাশ, মাছ ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের মতো কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের উপর এই শুল্ক প্রযোজ্য হবে না।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 21, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:53 PM IST
ফের খেয়ালি ট্রাম্পের শুল্কবোমা? কেন আবার ৫০% বাণিজ্যশুল্কের গুঁতো? কী অবস্থা বিশ্ববাজারের?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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ফের খেয়ালি ট্রাম্পের শুল্কবোমা? কেন ৫০% বাণিজ্যশুল্কের গুঁতো? কী অবস্থা বিশ্ববা
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