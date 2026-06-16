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US Iran Peace Deal: যুদ্ধের বিগ ব্রেকিং! ৩০০ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আমেরিকাকে পরমাণু অস্ত্রভান্ডার ছেড়ে দিচ্ছে ইরান? বেকায়দায় নেতানইয়াহু

US Iran 300 billion dollar peace deal: ১০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতের রফায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি আমেরিকার? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরাট দাবি। বেকায়দায় ইয়রায়েল প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানইয়াহু।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 16, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:29 PM IST
US Iran Peace Deal: যুদ্ধের বিগ ব্রেকিং! ৩০০ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আমেরিকাকে পরমাণু অস্ত্রভান্ডার ছেড়ে দিচ্ছে ইরান? বেকায়দায় নেতানইয়াহু
Image Credit: ইরান-মার্কিন শান্তি চুক্তি ৩০০ ডলারের বিনিময়ে?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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