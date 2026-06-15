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Hormuz Reopening: বরফ গলল মধ্যপ্রাচ্যে! হরমুজ প্রণালী থেকে সরছে মার্কিন নৌ অবরোধ, ভারতের বাজারে কমতে পারে পেট্রল-ডিজেলের দাম?

US Iran Peace Deal: ইরানের সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি আমেরিকার, আন্তর্জাতিক বাজারে কমছে তেলের দাম, স্বস্তিতে ভারতীয় অর্থনীতি। অবশেষে বরফ গলল মধ্যপ্রাচ্যে! বিশ্বের জন্য খুলে গেল হরমুজ প্রণালী। বিনা টোলে যাতায়াত করবে সব তৈলবাহী জাহাজ। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 15, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:08 AM IST
Hormuz Reopening: বরফ গলল মধ্যপ্রাচ্যে! হরমুজ প্রণালী থেকে সরছে মার্কিন নৌ অবরোধ, ভারতের বাজারে কমতে পারে পেট্রল-ডিজেলের দাম?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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