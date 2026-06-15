/Hormuz Reopening: বরফ গলল মধ্যপ্রাচ্যে! হরমুজ প্রণালী থেকে সরছে মার্কিন নৌ অবরোধ, ভারতের বাজারে কমতে পারে পেট্রল-ডিজেলের দাম?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজুড়ে তীব্র জ্বালানি সংকটের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বহু প্রতিক্ষীত শান্তি চুক্তির ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরান, ইজরায়েল ও আমেরিকার মধ্যে চলা দীর্ঘ সংঘাতের বরফ গলেছে। রবিবার গভীর রাতে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ট্রাম্প নিশ্চিত করেন যে, ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের সঙ্গে আমেরিকার শান্তি চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে। এই চুক্তির ফলে বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ধমনী 'হরমুজ প্রণালী' (Strait of Hormuz) আবার খুলে যাচ্ছে, যা ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের তেলের বাজারে মস্ত বড় স্বস্তি এনে দেবে।
ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সংকটের অবসান
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত চরম আকার ধারণ করে। ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যকার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে আমেরিকাও। পরিস্থিতি জটিল করে ইরান হরমুজ প্রণালী দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিলে বিশ্বজুড়ে তেলের বাজারে হাহাকার শুরু হয়। অপরিশোধিত তেলের আকাশছোঁয়া দাম ও সরবরাহের ঘাটতিতে মাথায় হাত পড়ে বহু দেশের। অবশেষে ট্রাম্পের এই ঘোষণায় সেই দীর্ঘস্থায়ী সংকটের মেঘ কাটতে চলেছে।
বিনামূল্যে খুলছে হরমুজ, সরছে মার্কিন অবরোধ
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার পোস্টে বিশ্ববাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন, চুক্তির অংশ হিসেবে এখন থেকে সম্পূর্ণ বিনা টোলে সব দেশের সমস্ত তৈলবাহী জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে ওই এলাকা থেকে মার্কিন নৌবাহিনীর অবরোধও অবিলম্বে তুলে নেওয়া হবে। জাহাজ সংস্থাগুলোকে বার্তা দিয়ে ট্রাম্প বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে লেখেন, "বিশ্বের সব জাহাজ, সবাই নিজেদের জাহাজের ইঞ্জিন চালু কর। তেলের প্রবাহ শুরু হোক।"
ভারতের বাজারে স্বস্তির হাওয়া
হরমুজ প্রণালী পুনরুন্মুক্ত হওয়ার এই সিদ্ধান্ত ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় সুখবর। ভারত তার প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের সিংহভাগই আমদানি করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে, যার একটি বড় অংশ আসে এই হরমুজ প্রণালী হয়ে। সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই কমবে বলে আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমবে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে পেট্রোল-ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণে আসার এক সোনালী সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে, ট্রাম্পের এই একটি ঘোষণা বিশ্ব রাজনীতির পাশাপাশি ভারতীয় আমজনতা ও ব্যবসায়ীদের মুখেও বড় স্বস্তির হাসি ফোটাল।
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