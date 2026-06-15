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Iran US War: যুদ্ধ থামাতে আগামী সপ্তাহেই ইরান-আমেরিকা চুক্তি, তেল-গ্যাসের দাম কতটা কমবে?

Iran US War: চুক্তির সুনির্দিষ্ট শর্তগুলো এখনো বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে এই শান্তি চুক্তির আওতায় লেবানন-সহ সব যুদ্ধক্ষেত্রে অবিলম্বে এবং স্থায়ীভাবে সামরিক অভিযান বন্ধ করা হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 15, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:02 PM IST
Iran US War: যুদ্ধ থামাতে আগামী সপ্তাহেই ইরান-আমেরিকা চুক্তি, তেল-গ্যাসের দাম কতটা কমবে?

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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