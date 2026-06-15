/Iran US War: যুদ্ধ থামাতে আগামী সপ্তাহেই ইরান-আমেরিকা চুক্তি, তেল-গ্যাসের দাম কতটা কমবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যুদ্ধ থামছে পশ্চিম এশিয়ায়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, আমেরিকা ও ইরান তাদের মধ্যকার যুদ্ধ শেষ করতে ও হরমুজ প্রণালী আবার খুলে দেওয়ার ব্যাপারে একটি প্রাথমিক ঐক্যমতে পৌঁছেছে। ওই খবর প্রকাশের পরই বিশ্ববাজারে তেলের দাম খানিকটা কমেছে। এখন কথা হতে পারে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হরমুজ প্রণালী চালু হয়ে গেলে তেল-গ্যাসের দাম কমবে কি?
ওই সমঝোতা নিয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সংবাদমাধ্যমে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি হয়েছে। আগামী শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে এই চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা। অন্যদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্পও বলেছেন ইরানের সঙ্গে চুক্তিটি এখন সম্পূর্ণ। একই সঙ্গে তিনি হরমুজ প্রণালীতে ওয়াশিংটনের নৌ-অবরোধ তুলে নেওয়ার ঘোষণা করেছেন।
কী কথা হয়েছে দু'পক্ষের মধ্যে
সামরিক অভিযান বন্ধ
চুক্তির সুনির্দিষ্ট শর্তগুলো এখনো বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে এই শান্তি চুক্তির আওতায় লেবানন-সহ সব যুদ্ধক্ষেত্রে অবিলম্বে এবং স্থায়ীভাবে সামরিক অভিযান বন্ধ করা হবে।
হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত
বিশ্বজুড়ে তেল ও গ্যাস সরবরাহের প্রধান নৌপথ 'হরমুজ প্রণালী' আবার খুলে দেওয়া হবে। গত কয়েক মাস ধরে ইরান এই পথটি কার্যত বন্ধ করে রেখেছিল।
নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইরানের বন্দরগুলোর ওপর থেকে তাদের নৌ-অবরোধ তুলে নেবে।
পরবর্তী আলোচনা
পরবর্তী আলোচনার জন্য এখন ৬০ দিনের একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মূলত ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালি—এই চার দেশের জোট (E4) জানিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ অবসানের চুক্তির পর, ইরান যদি তাদের পারমাণবিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়, তবে তারা দেশটির ওপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে প্রস্তুত। একটি যৌথ বিবৃতিতে এই চার দেশের নেতারা বলেন:"ইরান যেন কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে না পারে। এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা যুক্তরাষ্ট্র, ইরান এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা-এর সাথে একসাথে কাজ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত।"
এদিকে, আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ থামানোর একটি প্রাথমিক চুক্তি ঘোষণার পর বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এক ধাক্কায় অনেকটা কমে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ৪.৭% কমে প্রতি ব্যারেল ৮৩.২৪ ডলার হয়েছে।
যুদ্ধ শুরুর আগে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ছিল প্রতি ব্যারেল প্রায় ৭০ ডলার। কিন্তু যুদ্ধের দাম বেড়ে প্রায় ১২০ ডলার হয়ে যায়। যুদ্ধের সময়ের সর্বোচ্চ দামের তুলনায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম ইতিমধ্যে প্রায় ২৫ ডলার কমে গেছে। তবে বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন যে, এই শান্তি চুক্তির পরেও বাজারে তেল সরবরাহ নিয়ে কিছু সমস্যা থেকে যেতে পারে। 'ফিউচারস কনট্রাক্ট' বা অগ্রিম চুক্তিগুলোর ইঙ্গিত অনুযায়ী, ২০৩১ সালের শেষের দিকের আগে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম সম্ভবত ৭০ ডলারের নিচে নামবে না। বিশ্লেষকদের মতে লিটারে সর্বোচ্চ ৩ টাকা কমতে পারে জ্বালানির দাম। তবে এলপিজির দাম কমার সম্ভাবনা নেই।
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