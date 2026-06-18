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US-Iran Peace Deal: যুদ্ধের বিগ ব্রেকিং! ইরানের সঙ্গে 'হাত মেলালেন' ট্রাম্প: ১৪ দফা চুক্তিতে আসলে অ্যাডভ্যানটেজে কে?

US-Iran Peace Deal Complete 14-Points Revealed: "ইসলামাবাদ মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা অ্যান্ড দ্য ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান" শিরোনামে জেনেভায় স্বাক্ষরিত ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তিটি (MOU) প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ৬০ দিনের মধ্যে হবে চূড়ান্ত চুক্তি।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 18, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:54 AM IST
US-Iran Peace Deal: যুদ্ধের বিগ ব্রেকিং! ইরানের সঙ্গে 'হাত মেলালেন' ট্রাম্প: ১৪ দফা চুক্তিতে আসলে অ্যাডভ্যানটেজে কে?
Image Credit: ইরান- আমেরিকা মউ শান্তি চুক্তি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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