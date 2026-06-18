US-Iran Peace Deal: যুদ্ধের বিগ ব্রেকিং! ইরানের সঙ্গে 'হাত মেলালেন' ট্রাম্প: ১৪ দফা চুক্তিতে আসলে অ্যাডভ্যানটেজে কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩০০ ডলারের বিনিময়ে পরমাণু অস্ত্র ভান্ডারের অধিকার! পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের পুনর্গঠন পরিকল্পনা, অবশেষে প্রকাশ পেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ১০০ দিনেরও বেশি সময় ধরা চলা যুদ্ধ শেষে পূর্ণাঙ্গ ১৪ দফা মউ শান্তি চুক্তি। যেখানে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া থেকে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার বিষয় রয়েছে।
"ইসলামাবাদ মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা অ্যান্ড দ্য ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান" শিরোনামে জেনেভায় স্বাক্ষরিত ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তিটি (MOU) প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার আমেরিকা ইরানের সঙ্গে হওয়া সমঝোতা স্মারকটির আনুষ্ঠানিক রূপ প্রকাশ করে। এক মার্কিন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের এই ১৪ দফা শান্তি চুক্তিটি পড়ে শোনান। যেখানে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সঙ্গেই ইরানের তেলের উপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়টিও রয়েছে।
১৪ দফা এই চুক্তির মধ্যে যে যে বিষয় রয়েছে:
১. যুক্তরাষ্ট্র, ইরান এবং তাদের মিত্ররা এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে লেবানন-সহ সব ফ্রন্টে অবিলম্বে ও স্থায়ীভাবে সামরিক অভিযান বন্ধ করার কথা ঘোষণা করছে এখন থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধ বা সামরিক অভিযান শুরু না করার, একে অপরের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বা হুমকি থেকে বিরত থাকার, এবং লেবাননের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। চূড়ান্ত চুক্তিতে লেবানন-সহ সকল ফ্রন্টে যুদ্ধের স্থায়ী অবসান নিশ্চিত করা হবে।
২. যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান একে অপরের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করতে এবং একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
৩. যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান সর্বোচ্চ ৬০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি নিয়ে আলোচনা ও তা সম্পন্ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার সময়সীমা পারস্পরিক সম্মতিতে বাড়ানো যেতে পারে।
৪. এই স্মারক স্বাক্ষরের পরপরই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ ও যে কোনও বাধা সরানো শুরু করবে। ৩০ দিনের মধ্যে নৌ অবরোধ পুরোপুরি প্রত্যাহার করবে। এই সময়ের মধ্যে ইরানও জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করবে যুদ্ধপূর্ব পরিস্থিতির মতো। যুক্তরাষ্ট্র চূড়ান্ত চুক্তির পর ৩০ দিনের মধ্যে ইরানের নিকটবর্তী এলাকা থেকে তাদের সামরিক বাহিনীও সরিয়ে নেবে।
৫. স্মারক স্বাক্ষরের পর, ইরান পারস্য উপসাগর থেকে ওমান সাগর রুটে শুধুমাত্র ৬০ দিনের জন্য কোনও প্রকার ফি ছাড়া বাণিজ্য জাহাজের নিরাপদ চলাচলের জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচল অবিলম্বে শুরু হবে। কারিগরি ও সামরিক বাধা দূর করে ইরান ৩০ দিনের মধ্যে পুরোপুরি চালু করবে। আন্তর্জাতিক আইন এবং হরমুজ প্রণালীর উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম অধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ও পারস্য উপসাগরের অন্যান্য দেশের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে হরমুজ প্রণালীর ভবিষ্যৎ প্রশাসন নির্ধারণ করতে ইরান ওমানের সঙ্গে আলোচনায় বসবে।
৬. যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক অংশীদারদের সঙ্গে মিলিতভাবে ইরানের পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি সুনির্দিষ্ট পুনগর্ঠন প্যাকেজ ঘোষণা করছে। এই পরিকল্পনাটি ৬০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তিরও অংশ হবে। প্রাসঙ্গিক আর্থিক লেনদেনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল লাইসেন্স ও ছাড় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদান করবে।
৭. চূড়ান্ত চুক্তির অংশ হিসেবে নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজোলিউশন, আইএইএ (IAEA) বোর্ড অব গভর্নরসের রেজোলিউশন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত একতরফা নিষেধাজ্ঞা-সহ ইরানের ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উভয় দেশ অবিলম্বে এই বিষয়ে পারস্পরিক ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য আলোচনা শুরু করবে।
৮. ইরান জানিয়েছে যে তারা পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহ বা তৈরি করবে না। ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে মজুত পারমাণবিক উপাদান নিষ্ক্রিয় করতে সম্মত হয়েছে উভয় দেশ। যা IAA-এর তত্ত্বাবধানে করা হবে। চূড়ান্ত চুক্তিতে ইরানের পারমাণবিক প্রয়োজন সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করা হবে।
৯. চূড়ান্ত চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান বর্তমান স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সম্মত হয়েছে। ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি অগ্রসর করা থেকে বিরত থাকবে। ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচির বর্তমান অবস্থা বজায় রাখবে এবং যুক্তরাষ্ট্রও নতুন কোনও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না বা ওই অঞ্চলে অতিরিক্ত সামরিক বাহিনী মোতায়েন করবে না।
১০. এই মউ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর এবং নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের অপরিশোধিত তেল, পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল পরিষেবা—যথা ব্যাংকিং লেনদেন, বিমা ও পরিবহনের ক্ষেত্রে ছাড় দেবে।
১১. চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বাজেয়াপ্ত তহবিল ও সম্পদ পুরোপুরি ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে। এই তহবিল ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করবে ও সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হবে।
১২. এই সমঝোতা স্মারকটির সফল বাস্তবায়ন এবং চূড়ান্ত চুক্তির সম্মতির ক্ষেত্রে তদারকির জন্য একটি কার্যনির্বাহী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে উভয় দেশ একমত হয়েছে।
১৩. এই স্মারক স্বাক্ষরের পর এবং ১, ৪, ৫, ১০, এবং ১১ নম্বর অনুচ্ছেদের বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার ভিত্তিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান চূড়ান্ত চুক্তির অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলোর বিষয়ে আলোচনা শুরু করবে।
১৪. চূড়ান্ত চুক্তিটি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC) রেজোলিউশন পাসের মাধ্যমে অনুমোদিত হবে।
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