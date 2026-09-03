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রক্তভেজা কার্পেটের উপর মহিলাদের পোশাক ও জুতো! ভয়ংকর মার্কিন আগ্রাসনে দেশ যেন নরক! ট্রাম্পের হুংকার...

US Iran War Updates: ইরানের বিভিন্ন স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বিমান হামলায় নারী ও শিশু-সহ অন্তত ১৮ জন নিহত এবং ১৪২ জন আহত হয়েছেন। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। গত ৩০ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চালানো মার্কিন হামলায় এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে অন্তত ৬১ জন নারী এবং ৪৪ জন নাবালক রয়েছেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 03, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:06 PM IST
রক্তভেজা কার্পেটের উপর মহিলাদের পোশাক ও জুতো! ভয়ংকর মার্কিন আগ্রাসনে দেশ যেন নরক! ট্রাম্পের হুংকার...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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