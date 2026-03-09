Iran-Israel War: কোভিড-কালের অস্থিরতায় বিশ্ববাজার: বিস্ময়কর পতন সোনা-রুপোর, চার বছরে সবচেয়ে বড় লাফ তেলের

Iran-Israel War: কোভিড-কালের অস্থিরতায় বিশ্ববাজার: বিস্ময়কর পতন সোনা-রুপোর, চার বছরে সবচেয়ে বড় লাফ তেলের
Geopolitical reactions on market inflation and deflation: তেলের দাম ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন উপস্থিতির কারণে ডলারের মান অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ পরিস্থিতির আশঙ্কায় বিশ্ব অর্থনীতি এক চরম অস্থিরতার সম্মুখীন। একদিকে যেমন অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম এক লাফে গত ৫২ সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছে, ঠিক উল্টোদিকে বিনিয়োগকারীদের আচমকা সম্পদ বিক্রির চাপে সোনা ও রুপার দামে দেখা গেছে নজিরবিহীন ধস। এই দ্বিমুখী পরিস্থিতি বিশ্ব বাজারের ভারসাম্যকে ওলটপালট করে দিয়েছে।
জ্বালানি তেলের বাজারে ব্যাপক উর্ধ্বগতি: কারণ ও ফলাফল
আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সরাসরি সামরিক সংঘাতের আবহে বিশ্বজুড়ে তেলের সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের 'স্ট্রেইট অফ হরমুজ' (Strait of Hormuz), যেখান দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল পরিবহন করা হয়, সেটি অবরুদ্ধ হওয়ার ভয়ে বাজার আতঙ্কিত।
১. মূল্যবৃদ্ধি: এই উত্তেজনার সরাসরি প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এক দিনেই প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড এবং ডব্লিউটিআই (WTI) উভয়ের দামই গত এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে।
২. সরবরাহ সংকট: ইরান বিশ্বের অন্যতম প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশ। তাদের তেল ক্ষেত্রগুলোতে সম্ভাব্য হামলা বা তাদের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে বৈশ্বিক ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
৩. মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা: বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যদি এই সামরিক উত্তেজনা দ্রুত প্রশমিত না হয়, তবে তেলের দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর ফলে সারা বিশ্বে পরিবহন খরচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে, যা সরাসরি বিশ্বজুড়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে (Inflation) ত্বরান্বিত করবে।
আরও পড়ুন: Donald Trump Rahu Dosh Iran America tension: শনি-কেতুর কোপে ২০২৮-এর মধ্যে মৃত্যুযোগ ট্রাম্পের, রাহু-সূর্যের গ্রহণে অনিবার্য পতন-- ভয়ংকর রাশিচক্র...
সোনা ও রুপার দামে বড় ধস: কেন এই বৈপরীত্য?
সাধারণত বিশ্বজুড়ে যখনই কোনো যুদ্ধ বা অস্থিরতা শুরু হয়, বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ সম্পদ হিসেবে সোনা ও রুপার দিকে ঝোঁকেন। কিন্তু এবারের চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অদ্ভুত।
সোনার দাম: আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম এক দিনেই প্রায় ৩.৫ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। এটি গত কয়েক বছরের মধ্যে এক দিনের হিসেবে অন্যতম বড় পতন।
রুপার দাম: রুপার ক্ষেত্রেও একই রকম পতন লক্ষ করা গেছে। শিল্পে ব্যবহারের পাশাপাশি অলঙ্কার হিসেবে রুপার চাহিদা থাকলেও বিনিয়োগকারীরা বর্তমানে এটিকেও বাজার থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন।
আর্থিক বিশ্লেষকদের মতে এর কারণ:
তেলের দাম ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন উপস্থিতির কারণে ডলারের মান অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়েছে। বিনিয়োগকারীরা নগদ তারল্য বা 'ক্যাশ' হাতে রাখতে চাইছেন। এছাড়া, তেলের বাজারে মার্জিন কল মেটাতে অনেক বড় বিনিয়োগকারী তাদের সোনা ও রুপার মজুত বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছেন, যার ফলে বাজারে অতিরিক্ত সরবরাহের কারণে দাম হু হু করে নামছে।
শেয়ার বাজারের টালমাটাল অবস্থা
মধ্যপ্রাচ্যের এই অস্থিরতা শুধুমাত্র পণ্য বাজারে সীমাবদ্ধ নেই, এর প্রভাব পড়েছে বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারগুলোতেও।
ক্ষতিগ্রস্ত খাত: তেলের দাম বাড়ার সরাসরি প্রভাব পড়েছে এভিয়েশন বা বিমান পরিষেবা খাতে। জ্বালানি খরচ বাড়লে বিমান সংস্থাগুলোর মুনাফায় টান পড়ে, ফলে বিমান সংস্থাগুলোর শেয়ার দরে বড় পতন হয়েছে। এছাড়া লজিস্টিকস এবং অটোমোবাইল খাতের শেয়ারগুলোতেও বিনিয়োগকারীরা বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়েছেন।
প্রতিরক্ষা খাতের উত্থান: অন্যদিকে, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর শেয়ারে কিছুটা তেজ লক্ষ্য করা গেছে।
বিনিয়োগকারীরা এখন পরিস্থিতির ওপর সতর্ক নজর রাখছেন। আমেরিকার পরবর্তী পদক্ষেপ এবং ইরানের সম্ভাব্য পাল্টা ব্যবস্থা কী হয়, তার ওপরই নির্ভর করছে আগামী কয়েক দিনের বাজার পরিস্থিতি।
আরও পড়ুন: Gold stuck in Dubai: থরেথরে জমে আছে, যুদ্ধ লাগতেই স্টক ক্লিয়ারেন্স সেল: দুবাইয়ে দারুণ সস্তা সোনা
ভারতের অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব
বিশ্বের অন্যতম বড় তেল আমদানিকারক দেশ হিসেবে ভারতের জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ভারতের অর্থনীতি মূলত আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল।
১. রাজস্ব ঘাটতি ও মুদ্রাস্ফীতি: তেলের দাম ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের আমদানি বিল কয়েক হাজার কোটি টাকা বেড়ে যাবে। এর ফলে দেশের চলতি খাতের ঘাটতি বৃদ্ধি পাবে। পেট্রোল ও ডিজেলের খুচরা মূল্য বাড়ানো হলে ভারতের সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বাড়বে।
২. রুপির দর পতন: ডলারের শক্তিশালী হওয়ার কারণে ভারতীয় রুপির দাম আন্তর্জাতিক বাজারে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আমদানিকে আরও ব্যয়বহুল করে তুলবে।
৩. সাময়িক স্বস্তি: সোনা ও রুপার আন্তর্জাতিক দাম কমে যাওয়া ভারতের সাধারণ মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের জন্য একটি সাময়িক সুযোগ হতে পারে। বিশেষ করে বিয়ের মৌসুমে সোনার দামের এই সংশোধন কিছুটা স্বস্তি দেবে। তবে দীর্ঘমেয়াদে বাজারের এই অস্থিরতা ভারতীয় শেয়ার বাজার এবং সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা বিশ্ববাজারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কূটনীতিক আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমিত না হয়, তবে অপরিশোধিত তেল বিশ্ব অর্থনীতিকে এক ভয়াবহ মন্দার দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্যদিকে, তেলের বাজার স্থিতিশীল হলে সোনার দাম আবারও তার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় ফিরে আসতে পারে। বিশ্ববাসী এখন তাকিয়ে আছে ওয়াশিংটন এবং তেহরানের সিদ্ধান্তের দিকে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)