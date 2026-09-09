/হরমুজে ফের আগুন! ৫ ইরানি তেলবাহী জাহাজ ধ্বংস আমেরিকার, পাল্টা ১০ জাহাজে হামলা ইরানের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-আমেরিকা সংঘাত যেন আরও ভয়ঙ্কর মোড় নিচ্ছে। কয়েক দিনের তুলনামূলক শান্তির পর ফের একের পর এক হামলা। মার্কিন সেনা ৫টি ইরানি তেলবাহী জাহাজ ধ্বংস করার পর হরমুজ প্রণালীতে ১০টি জাহাজে হামলার দাবি করেছে ইরান। একই সময়ে জর্ডানে মার্কিন সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করেও ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার খবর সামনে এসেছে। সবচেয়ে বড় উদ্বেগ এখন হরমুজ প্রণালী নিয়ে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে জাহাজ চলাচল উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামও দ্রুত বাড়ছে। বুধবার ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ১০০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে যায়।
৫ ইরানি তেলবাহী জাহাজে মার্কিন হামলা
মার্কিন সেনা মঙ্গলবার ৫টি ইরানি তেলবাহী জাহাজ ধ্বংস করার কথা জানিয়েছে। আমেরিকার দাবি, ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস বা IRGC-এর সঙ্গে যুক্ত এই জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এর আগে ইরানের তরফে মার্কিন নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে দাবি ওয়াশিংটনের। মার্কিন সেনার বক্তব্য, সেই হামলা এড়িয়ে যায় তাদের যুদ্ধজাহাজ। এরপরই ইরানি তেলবাহী জাহাজগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়।
After 47 years of sanctions, the US went to war with Iran on behalf of Israel. The fallout has been disastrous for America, including its standing worldwide.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 8, 2026
After failing to achieve its aims through sanctions or war, Washington’s “novel” solution is…more sanctions. Seriously?
পাল্টা হামলা ইরানের
মার্কিন হামলার পর চুপ করে থাকেনি তেহরান। ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের দাবি, তাদের নৌবাহিনী ১০টি জাহাজকে লক্ষ্য করেছে। এর মধ্যে দুটি মার্কিন জাহাজ এবং আটটি তেলবাহী জাহাজ রয়েছে বলে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করা জাহাজগুলিকেও সতর্ক করেছে ইরান। কুয়েত ও বাহরাইনের বন্দরে থাকা তেলবাহী জাহাজের কর্মীদের সরে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।
জর্ডনেও মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা
সংঘাতের আঁচ শুধু হরমুজে আটকে নেই। ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড জানিয়েছে, **জর্ডানের আল-আজরাক এলাকায় মার্কিন সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। জর্ডনের দাবি, ইরান থেকে ছোড়া ২০টি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ১৮টি তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আটকে দেয়। বাকি দু’টি জনবসতিহীন এলাকায় পড়ে। জর্ডন জানিয়েছে, এই হামলায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ইরানের পক্ষ থেকে অবশ্য এই হামলাকে ‘শাস্তিমূলক অভিযান’ বলে দাবি করা হয়েছে।
হরমুজে জাহাজ চলাচল প্রায় থমকে
ইরান-আমেরিকা সংঘাতের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে হরমুজ প্রনালীতে। এই জলপথ দিয়ে বিশ্বের বিপুল পরিমাণ তেল ও গ্যাস পরিবহণ হয়। যুদ্ধের কারণে এই পথে জাহাজ চলাচল দ্রুত কমে গিয়েছে। মঙ্গলবার মাত্র ৬টি কমোডিটি জাহাজ হরমুজ প্রণালী পার হয়েছে। আগের দিন এই সংখ্যা ছিল ৯। গত ১০ দিনের গড় ছিল প্রায় ১২টি জাহাজ। অর্থাৎ যুদ্ধের প্রভাব শুধু সামরিক ক্ষেত্রে নয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
তেলের দাম ১০০ ডলারের দোরগোড়ায়
হরমুজে জাহাজ চলাচল কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ছে। বুধবার ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ১.৪৭ শতাংশ বেড়ে ৯৯.৩৬ ডলার প্রতি ব্যারেল হয়েছে। মার্কিন WTI-র দামও বেড়ে হয়েছে ৯৪.৪৬ ডলার। এর আগে মঙ্গলবারও ব্রেন্ট ক্রুড প্রায় ৯৭ ডলারের কাছাকাছি ছিল। ফলে ফের ১০০ ডলারের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে তেলের দাম।
সৌদি আরবেও হামলা, বাড়ছে আঞ্চলিক উত্তেজনা
এর মধ্যেই ইরান-সমর্থিত হুথিদের হামলায় নতুন করে উত্তপ্ত হয়েছে সৌদি আরব। দক্ষিণ সৌদি আরবের একাধিক শহর ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক এবং জ্বালানি পরিকাঠামো লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে বলে খবর। সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের দাবি, হামলায় ৭৩ জন আহত হয়েছেন। এর পর সৌদি আরবও পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। পাকিস্তানও জানিয়েছে, সৌদি আরবের উপর হামলা হলে তাদের সঙ্গে করা নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় হতে পারে। ফলে সংঘাত আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
ভারতের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?
হরমুজ প্রণালীতে দীর্ঘদিন ধরে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হলে তার প্রভাব শুধু আমেরিকা বা মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লে ভারতের মতো তেল আমদানিনির্ভর দেশের উপরও চাপ বাড়তে পারে। তেলের দাম বাড়লে পরিবহণ খরচ থেকে শুরু করে পেট্রোল-ডিজেলের দাম, শিল্পের উৎপাদন খরচ এবং বিভিন্ন পণ্যের দামেও তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই মুহূর্তে তাই নজর মূলত হরমুজ প্রণালীর দিকে। ইরান-আমেরিকার সংঘাত কি আরও বাড়বে, নাকি কোনওভাবে যুদ্ধবিরতির রাস্তা খুলবে—তার উপরই অনেকটাই নির্ভর করছে আগামী দিনে বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাসের পরিস্থিতি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)