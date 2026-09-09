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হরমুজে ফের আগুন! ৫ ইরানি তেলবাহী জাহাজ ধ্বংস আমেরিকার, পাল্টা ১০ জাহাজে হামলা ইরানের

ইরান-আমেরিকা সংঘাত আরও ভয়াবহ দিকে এগোচ্ছে। মার্কিন সেনা ৫টি ইরানি তেলবাহী জাহাজ ধ্বংস করার পর হরমুজ প্রণালীতে পাল্টা হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান। একই সময়ে জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবরও সামনে এসেছে। হরমুজ দিয়ে জাহাজ চলাচলও দ্রুত কমছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 09, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:09 PM IST
হরমুজে ফের আগুন! ৫ ইরানি তেলবাহী জাহাজ ধ্বংস আমেরিকার, পাল্টা ১০ জাহাজে হামলা ইরানের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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